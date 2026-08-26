നേപ്പാളിൽ മിന്നല് പ്രളയം; 8 മരണം, 105 ഇന്ത്യക്കാര് ഉള്പ്പെടെ 400 പേരെ കാണാതായി
തിബറ്റൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള നുവാകോട്ട്, ധാഡിങ്, രസുവ ജില്ലകളിലാണ് വൻ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചത്
Published : August 26, 2026 at 4:19 PM IST
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലെ ഭോട്ടെ കോശി നദിയിലുണ്ടായ മിന്നല് പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് 8 പേര് മരിച്ചു. ദുരന്തത്തില് 105 ഇന്ത്യക്കാര് ഉള്പ്പെടെ 400 പേര് കാണാതാവുകയും ചെയ്തതായി നേപ്പാൾ ടൂറിസം ബോർഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നുവാകോട്ട്, ധാഡിങ്, രസുവ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മിന്നൽ പ്രളയം അതിരൂക്ഷമായ നാശനഷ്ടം വിതച്ചത്. ദുരന്തത്തിൽ എട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നദിക്കരയിലെ നിരവധി ഗ്രാമങ്ങൾ ഒലിച്ചുപോകുകയും ചെയ്തു. അതിർത്തിയുടെ ടിബറ്റൻ ഭാഗത്തുണ്ടായ മണ്ണടിച്ചിലിൽ ചൈനീസ് പ്രദേശത്തും വലിയ ആൾനാശമുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ദുരന്തത്തിൽ 8 മരണം
VIDEO | Nepal: Devastating flash flood causes major damage to markets and hydropower projects in Rasuwa region. More details are awaited.#NepalNews #NepalFlashFlood— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/QQmU1advuw
ഭോട്ടെ കോശി നദിയിലുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ ഇതുവരെ 8 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നുവാകോട്ട്, ധാഡിങ് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി കണ്ടെടുത്തു. ഇതിൽ മൂന്ന് പുരുഷന്മാരുടെയും ഒരു സ്ത്രീയുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ നുവാകോട്ട് ബിദൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റിക്ക് സമീപം ത്രിശൂലി നദിക്കരയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
105 ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാതായി; തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു
ടിബറ്റൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള വ്യാപാര മേഖലകളിലും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന 105 ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെയാണ് പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് കാണാതായിരിക്കുന്നത്. നുവാകോട്ട്, ധാഡിങ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവരെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ലെന്ന് നേപ്പാൾ ടൂറിസം ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി. കാണാതായവർക്കായി നേപ്പാൾ സൈന്യത്തിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജ്ജിതമായ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉത്ഭവം ടിബറ്റിൽ; കാരണമറിയാതെ അധികൃതർ
ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതു മണിയോടെയാണ് വൻതോതിൽ വെള്ളം ഭോട്ടെ കോശി നദിയിലേക്ക് കുതിച്ചെത്തിയത്. നേപ്പാളിലെ രസുവ ജില്ലയിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യാതിരുന്നിട്ടും ഉണ്ടായ ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം ടിബറ്റൻ അതിർത്തി മേഖലയിലാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞുവീണതോ, ഹിമാനീ തടാകങ്ങൾ പൊട്ടിയൊഴുകിയതോ ആകാം പെട്ടെന്നുള്ള പ്രളയത്തിന് കാരണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. നിലവിൽ അപകടസാധ്യത ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വൻ നാശനഷ്ടവും ആശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും
പ്രളയത്തിൽ നേപ്പാൾ ചൈന വ്യാപാരപാതയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ പാലങ്ങളും കേന്ദ്രങ്ങളും ഒലിച്ചുപോയി. പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എട്ട് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രൊജക്റ്റുകൾക്കും അഞ്ച് നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾക്കും വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. റസൂവാഗഡി, സഞ്ചെൻ ഖോല, അപ്പർ തൃശൂലി തുടങ്ങിയ പ്രധാന വൈദ്യുത നിലയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തടസപ്പെട്ടു.
STORY | Nearly 400 people, including 105 Indians, missing after Nepal floods near Tibet border— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2026
At least 105 Indians are among the nearly 400 persons missing after the devastating flash floods in Nepal's Rasuwa district bordering Tibet on Wednesday.
A sudden, massive flood swept… pic.twitter.com/v6jlq0MVDn
അടിയന്തിര സാഹചര്യം വിലയിരുത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബാലേന്ദ്ര ഷായുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നു. നേപ്പാൾ ആർമിയുടെ 12 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവർക്കായി സൈനിക പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ അടിയന്തിര മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ആരംഭിക്കുകയും അഞ്ച് ഡോക്ടർമാർ അടങ്ങുന്ന 16 അംഗ മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ പ്രദേശത്തേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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