പ്രളയത്തിന് പിന്നാലെ ഹിമാലയത്തിൽ പുതിയ തടാകം; മരണം 600 കടക്കുന്നു; 2500 പേരെ കാണാതായി
നേപ്പാളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായ ജില്ലയിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ 100-ലധികം പേരെ രക്ഷിക്കാൻ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചു
Published : August 29, 2026 at 6:42 AM IST
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലും ചൈനയിലുമുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ മരണം ഏകദേശം 600 ആയി. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലുമായി 2500 പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ഹിമാലയൻ മലനിരകളിൽ മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞുവീണുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഊർജിതമായ ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്.
ചൈനീസ് അതിർത്തിയിലെ തകർന്ന ചെക്ക്പോസ്റ്റ് മേഖലയിൽ പ്രത്യേക സംഘം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്. ബുധനാഴ്ചയുണ്ടായ ആദ്യ പ്രളയത്തിന് പിന്നാലെ ഹിമാലയത്തിൽ പുതിയൊരു തടാകം രൂപപ്പെട്ടത് വീണ്ടും പ്രളയസാധ്യത വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞുവീണ് രൂപപ്പെട്ട ഈ തടാകം കരകവിഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങിയതായി വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
നേപ്പാളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായ ജില്ലയിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ 100-ലധികം പേരെ രക്ഷിക്കാൻ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചു. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം കനത്ത ചെളി അടിഞ്ഞുകൂടിയത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മലഞ്ചെരിവുകളിൽ നിന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അതിർത്തി മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതെന്ന് ചൈനീസ് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ സിസിടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എങ്ങും അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളതെന്ന് ചൈനീസ് രക്ഷാപ്രവർത്തകൻ സൊ മിങ്ഖി മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. സാറ്റലൈറ്റ് ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രകാരം അതിർത്തിയിലെ പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂർണമായും ചെളിയിൽ മൂടിയ നിലയിലാണ്.
നേപ്പാളിൽ ഇതുവരെ 579 പേർ മരിച്ചതായി ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. എന്നാൽ മരണസംഖ്യ 553 ആണെന്നാണ് നേപ്പാൾ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ചൈനീസ് ഭാഗത്ത് അഞ്ച് പേർ മരിച്ചതായാണ് ഔദ്യോഗിക വിവരം. നേപ്പാളിൽ ഇതുവരെ 3700-ൽ അധികം പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. കാണാതായവരുടെ എണ്ണം 1924 ആയി ഉയർന്നു. ചൈനീസ് ഭാഗത്ത് 558 പേരെ കാണാതായതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്കും ട്രെക്കിങ്ങിനും തീർഥാടനത്തിനുമായി എത്തിയ നൂറുകണക്കിന് വിദേശികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ടിബറ്റൻ ഭാഗത്ത് ഒരു അണക്കെട്ട് തകർന്നെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് നേപ്പാൾ പൊലീസ് വെള്ളിയാഴ്ച പുതിയ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും രക്ഷാപ്രവർത്തകരോടും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ പ്രളയത്തിന് ശേഷം രൂപപ്പെട്ട തടാകവുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. നേപ്പാൾ അതിർത്തിയായ ഗൈറോങ് പോർട്ടിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്ററിലധികം അകലെ 2950 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് പുതിയ തടാകം രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് സിസിടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
തടാകം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുമെന്ന് നേപ്പാൾ, ചൈനീസ് അധികൃതർ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. വെള്ളവും അവശിഷ്ടങ്ങളും ഒഴുകിയെത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ വെള്ളിയാഴ്ച നിർദേശം നൽകി. എന്നാൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയോടെ തടാകത്തിലെ ജലനിരപ്പ് 10 മീറ്റർ കുറഞ്ഞതായി ചൈനീസ് ജലവിഭവ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം
ഗൈറോങ് മേഖലയിൽ 680 രക്ഷാപ്രവർത്തകർ കാൽനടയായും ചങ്ങാടങ്ങളിലുമായാണ് എത്തിയത്. ഡ്രോണുകൾ വഴിയും ആളുകളെ താഴെയിറക്കി. പ്രളയസമയത്ത് അതിർത്തി ചെക്ക്പോസ്റ്റിൽ എത്രപേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമല്ല. നേപ്പാളിലെ റസുവ ജില്ലയിൽ അപ്പർ ത്രിശൂലി-1 ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ 100-ലധികം പേരെ രക്ഷിക്കാൻ നേപ്പാൾ സൈന്യം കഠിനശ്രമത്തിലാണ്. ഇതുവരെ 350 പേരെ തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി സൈന്യം അറിയിച്ചു.
ചെളിയിൽ പുതഞ്ഞയാളെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ചെളിയിൽ മൂടിയതിനാൽ തുരങ്കത്തിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടവും പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയും കണ്ടെത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് സൈനിക വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ രാജാ റാം ബസ്നെറ്റ് പറഞ്ഞു. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശത്ത് നിന്ന് 3253 പേരെ ഹെലികോപ്ടർ വഴി രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി നേപ്പാൾ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ പിന്തുണ നൽകുന്നതായി യുഎൻ വികസന ഏജൻസിയുടെ ഏഷ്യ-പസഫിക് റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ കന്നി വിഗ്നരാജ പറഞ്ഞു. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും ശ്രീലങ്ക 10 ലക്ഷം ഡോളർ നേപ്പാളിന് കൈമാറി.
ഹിമാലയൻ മേഖലയിലെ മഞ്ഞുമലയുടെ അടിത്തറ തകർന്നതാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കി. 5.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ പാറവീഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ താഴെയുള്ള താഴ്വരകളിലെ നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി ടിബറ്റിലും നേപ്പാളിലുമായി വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി.
നടുക്കം മാറാതെ ദൃക്സാക്ഷികൾ
ചൈനീസ് അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള നേപ്പാൾ ഗ്രാമമായ തിമുരെയിലെ കസ്റ്റംസ് ഓഫിസർ കർബീർ ഗൈരെ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ ഓഫിസിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭൂമികുലുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഉടൻ തന്നെ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നത് കണ്ടു. എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൻ്റെ 15 സഹപ്രവർത്തകരെ കാണാതായെന്നും ഇതൊരു പ്രളയമല്ല, സുനാമിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കാണാതായവരിൽ 500-ലധികം വിദേശികളുണ്ടെന്ന് നേപ്പാൾ ടൂറിസം ബോർഡ് അറിയിച്ചു. നേപ്പാൾ സർക്കാർ രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടെങ്കിലും ചൈനീസ് ഭാഗത്തെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള നിയന്ത്രണം കാരണം ചൈനീസ് സർക്കാർ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ വൈകുകയാണ്.
കാണാതായവരിൽ 90 അമേരിക്കക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. കാണാതായവരിൽ ചിലർ ടിബറ്റിലെ കൈലാസ മാനസസരോവർ തീർഥാടനത്തിന് പോയവരാകാം. പുതുച്ചേരി സ്വദേശിയായ വിഷ്ണുറാം രാമസ്വാമിയുടെ അമ്മയെയും രണ്ട് സഹോദരിമാരെയും കാണാതായിട്ടുണ്ട്.
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ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഇവർ അവസാനമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടത്. അതിർത്തി മേഖലയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നും ഹോട്ടലിലെത്തിയ ശേഷം വിളിക്കാമെന്നുമാണ് അമ്മ പറഞ്ഞതെന്ന് വിഷ്ണുറാം വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ട്രാവൽ ഏജൻസിയുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
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