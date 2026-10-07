പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന വ്യാപാര പാതകൾ; അതിർത്തി തുറക്കാൻ ചൈനയുമായി ചർച്ച നടത്തി നേപ്പാൾ
നേപ്പാളിനെയും ടിബറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന വ്യാപാര പാതയായ താതോപാനി തുറക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മന്ത്രി സുനിൽ ലാംസാൽ
Published : October 7, 2026 at 12:45 PM IST
കാഠ്മണ്ഡു: പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട താതോപാനി അതിർത്തി വഴിയുള്ള ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ചൈനയുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി നേപ്പാൾ. ഓഗസ്റ്റ് 26ന് ഉണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും തകർന്ന അതിർത്തിയിലെ വ്യാപാര പാതകൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നേപ്പാൾ സർക്കാർ നിരന്തര ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്.
വ്യാപാര പാതകൾ തുറക്കാൻ ശ്രമം
നേപ്പാളിനെയും ടിബറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന വ്യാപാര പാതയായ താതോപാനി തുറക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മന്ത്രി സുനിൽ ലാംസാൽ വ്യക്തമാക്കി. പാർലമെൻ്ററി സമിതിയെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ചൈനീസ് അതിർത്തിയിലുള്ള താതോപാനി, റസുവഗധി എന്നീ രണ്ട് പ്രധാന ട്രാൻസിറ്റ് പോയിൻ്റുകളിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാർ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് 110 കിലോമീറ്റർ വടക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താതോപാനി അതിർത്തി നേപ്പാളും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള സുപ്രധാന വ്യാപാര പാതയാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രമായ റസുവഗധി കാഠ്മണ്ഡുവിന് വടക്ക് റസുവ ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ദുരന്തം വിതച്ച ഓഗസ്റ്റ് 26
ഓഗസ്റ്റ് 26ന് ഉയർന്ന പ്രദേശത്തുണ്ടായ മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്ന് റസുവഗധി അതിർത്തിയിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. ലേണ്ടെ, ഭോട്ടെകോശി, ത്രിശൂലി നദികളിലൂടെ അതിവേഗത്തിൽ കുത്തിയൊലിച്ചെത്തിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്രളയത്തിൽ 1,455 ജീവനുകളാണ് നഷ്ടമായത്. കനത്ത മൺസൂൺ മഴ, മിന്നൽപ്രളയം, തുടർച്ചയായ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണി എന്നിവ കാരണം ഓഗസ്റ്റ് 26 മുതൽ ചൈനീസ് അധികൃതർ താതോപാനി അതിർത്തി വഴിയുള്ള ഗതാഗതം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ താതോപാനി അതിർത്തിയുടെ നേപ്പാൾ ഭാഗത്ത് നിലവിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലെന്നും റോഡ് ഗതാഗതം ഇതിനകം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി സുനിൽ ലാംസാൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഹിമാലയത്തിലെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, കാലാവസ്ഥ നീതി, ഭോട്ടെകോശി-ത്രിശൂലി ദുരന്തം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പാർലമെൻ്ററി പ്രത്യേക സമിതിയിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്. താതോപാനിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ചൈനീസ് ഭാഗം ഇതുവരെ സജ്ജമായിട്ടില്ലെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം സമിതിയെ അറിയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 26ലെ ഭോട്ടെകോശി പ്രളയം ഉൾപ്പെടെയുണ്ടായ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ നേപ്പാളിനെയും ടിബറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന അതിർത്തികളിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടനടി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വലിയ തടസമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.
നേപ്പാളിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഈ വ്യാപാര പാതകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ചരക്കുനീക്കത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തിയിലെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നേപ്പാൾ പൂർണമായും സജ്ജമാണെന്നും തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു തടസങ്ങളുമില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ചൈനീസ് അധികൃതരുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും റസുവഗധി അതിർത്തി എങ്ങനെ തുറക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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സമീപകാലത്തുണ്ടായ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാരെന്നും മന്ത്രി സുനിൽ ലാംസാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹിമാലയൻ മേഖലയിലെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളുടെ ആക്കം കൂട്ടുന്നതായി വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതലുകളും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് നേപ്പാൾ സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം.
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