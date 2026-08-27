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നേപ്പാൾ-ചൈന അതിർത്തിയിൽ മിന്നൽപ്രളയം; മരണം 157 ആയി, 133 ഇന്ത്യക്കാരെ കാണാനില്ല

നേപ്പാളിൽ 341 വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ 403 പേരെയാണ് കാണാതായത്. ഇതിൽ ടിബറ്റിലെ കൈലാസത്തിലേക്ക് തീർഥാടനത്തിന് പോയ 133 ഇന്ത്യക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

Nepal China Border Floods Indians Missing In Nepal Avalanche Causes Flash Flood Nepal Earthquake And Floods
Nepal China Border Flash Floods Kill 157 Hundreds Missing Including Indians (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2026 at 6:27 AM IST

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കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാൾ-ചൈന അതിർത്തിയിലുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 157 ആയി. വിനോദസഞ്ചാരികളും തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ചയുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് രാജ്യത്ത് 95 പേർ മരിച്ചു. അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള ടിബറ്റിലെ ഗൈറോങ് കൗണ്ടിയിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മൂന്ന് പേർ മരിക്കുകയും 265 പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തതായി ചൈനീസ് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ സിസിടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നേപ്പാളിൽ 341 വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ 403 പേരെയാണ് കാണാതായത്. ഇതിൽ ടിബറ്റിലെ കൈലാസത്തിലേക്ക് തീർഥാടനത്തിന് പോയ 133 ഇന്ത്യക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. അമേരിക്ക (47), ഓസ്ട്രേലിയ (34), ബ്രിട്ടൻ (33), കാനഡ (24) എന്നിങ്ങനെയാണ് കാണാതായ മറ്റ് വിദേശികളുടെ കണക്കുകൾ.

Nepal China Border Floods Indians Missing In Nepal Avalanche Causes Flash Flood Nepal Earthquake And Floods
Nepal China Border Flash Floods Kill 157 Hundreds Missing Including Indians (AP)

അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരെ കാണാതായ വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അറിയിച്ചു. രസുവ ജില്ലയിലുണ്ടായിരുന്ന 11 മലേഷ്യൻ പൗരന്മാരുമായി ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ അറിയിച്ചെന്ന് മലേഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന നാല് റഷ്യൻ പൗരന്മാരെ കാണാതായതായി നേപ്പാളിലെ റഷ്യൻ എംബസിയും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഒൻപത് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പൗരന്മാരെയും കാണാതായിട്ടുണ്ട്.

വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ജനൈ പൂർണിമ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് രസുവയിലെ ഗോസായികുണ്ഡ് തടാക മേഖലയിൽ ട്രെക്കിങ്ങിനെത്തിയ 62 നേപ്പാൾ പൗരന്മാരെയും കാണാതായിട്ടുണ്ട്. 28 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കാണാതായതായി നേപ്പാൾ പൊലീസ് വക്താവ് അബി നാരായൺ കാഫ്ലെ അറിയിച്ചു. മൺസൂൺ കാലം നേപ്പാളിൽ ട്രെക്കിങ്ങിന് അനുയോജ്യമല്ലെങ്കിലും, ടിബറ്റിലെ കൈലാസ യാത്രയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തുന്ന സമയമാണിത്. ടിബറ്റിലെ ഗൈറോങ്ങുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന നേപ്പാളിലെ രസുവ ജില്ല വഴിയാണ് ഈ യാത്ര.

Nepal China Border Floods Indians Missing In Nepal Avalanche Causes Flash Flood Nepal Earthquake And Floods
Nepal China Border Flash Floods Kill 157 Hundreds Missing Including Indians (AP)

വ്യാപക നാശനഷ്ടം
ഡ്രോൺ ദൃശ്യങ്ങളിൽ റോഡുകൾ തകർന്നതായും കെട്ടിടങ്ങൾ മണ്ണിനടിയിലായതായും വ്യക്തമാണ്. നുവാകോട്ട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായത്. കെട്ടിടങ്ങളുടെ രണ്ടാം നിലവരെ ചെളിനിറഞ്ഞ നിലയിലാണ്. വാഹനങ്ങൾ മണ്ണിനടിയിലാവുകയും മരച്ചില്ലകളിലും വൈദ്യുതി കമ്പികളിലും അവശിഷ്ടങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ ഭോട്ടെകോശി നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി ഗ്രാമങ്ങളും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും തകർന്നു.

19 പാലങ്ങൾ ഒലിച്ചുപോയി. ഭോട്ടെകോശി, ത്രിശൂലി, നാരായണി നദികളുടെ തീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അധികൃതർ കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ കാഠ്മണ്ഡുവിന് 100 കിലോമീറ്റർ വടക്ക് ടിബറ്റ് അതിർത്തിക്ക് സമീപം 4.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമുണ്ടായതായി യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യ
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും സഹായം അഭ്യർഥിച്ചതായി നേപ്പാൾ സർക്കാർ വക്താവ് സസ്മിത് പോഖ്‌റൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബാലേന്ദ്ര ഷായുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സംഘങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു. വലിയ തോതിലുള്ള മാനുഷിക സഹായം ആവശ്യമായതിനാൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വിവിധ ഏജൻസികളെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിക്കുന്നതായി യുഎൻ വക്താവ് സ്റ്റെഫാൻ ഡുജാറിക് പറഞ്ഞു.

Nepal China Border Floods Indians Missing In Nepal Avalanche Causes Flash Flood Nepal Earthquake And Floods
Nepal China Border Flash Floods Kill 157 Hundreds Missing Including Indians (AP)

ഓസ്ട്രേലിയ, ബ്രിട്ടൻ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ഫിൻലൻഡ്, ഫ്രാൻസ്, നോർവേ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ നേപ്പാളിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും ഔദ്യോഗിക സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെയും നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും ഈ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കാരണം മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞത്
ഹിമാനികളിൽ നിന്നുള്ള മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞുവീണതാകാം മിന്നൽപ്രളയത്തിന് കാരണമെന്ന് കാഠ്മണ്ഡു ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മൗണ്ടൻ ഡെവലപ്മെൻ്റിലെ കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കി. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ അസാധാരണമായ വേഗതയും വ്യാപ്തിയുമാണ് ജലശാസ്ത്രപരമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധർ ഇമെയിൽ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഭോട്ടെകോശിയുടെ പോഷകനദിയായ ലേണ്ടെ ഖോലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായത്.

കഴിഞ്ഞ 14 മാസത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ലേണ്ടെ ഖോലയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുന്നത്. മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞുവീണ് നദിയുടെ ഒഴുക്ക് തടസപ്പെട്ടതാണ് പെട്ടെന്നുള്ള പ്രളയത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ വിദഗ്ധനായ ശാശ്വത സന്യാൽ പറഞ്ഞു. താപനില വർധിക്കുന്ന ഹിമാലയൻ മേഖലയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വലുതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ത്രിശൂലി നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഒൻപത് മീറ്ററോളം ഉയർന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

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മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ മൂലമുള്ള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കാരണം ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഹിമാലയൻ മേഖല കനത്ത മഴ, വെള്ളപ്പൊക്കം, മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ തോതിൽ ഇരയാകുന്നുണ്ട്. ഉഷ്ണതരംഗം, അതിതീവ്ര മഴ, ഹിമാനികൾ ഉരുകുന്നത് തുടങ്ങിയ തീവ്ര കാലാവസ്ഥ സംഭവങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്നതായി ഗവേഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും കാരണം ഹിന്ദു കുഷ് ഹിമാലയൻ മേഖലയിലെ ഹിമാനികൾ അതിവേഗം ഉരുകുകയാണെന്നും, 2000ത്തിന് ശേഷം മഞ്ഞുരുകുന്നതിൻ്റെ നിരക്ക് ഇരട്ടിയായതായും കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഗവേഷകർ ഈ വർഷം ആദ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ ടിബറ്റിലെ ഒരു തടാകം കരകവിഞ്ഞൊഴുകി സമാനമായ മിന്നൽപ്രളയമുണ്ടാവുകയും ഒൻപത് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

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TAGGED:

NEPAL CHINA BORDER FLOODS
INDIANS MISSING IN NEPAL
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NEPAL EARTHQUAKE AND FLOODS
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