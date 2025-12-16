Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / international

ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ നിരോധനം നീക്കി നേപ്പാൾ; വിലക്ക് മാറുന്നത് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം

ഇനിമുതൽ വ്യക്തികൾക്ക് 200, 500 രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ കൈവശം വയ്‌ക്കാം. പരമാവധി ഒരാൾക്ക് കൈവശം വയ്‌ക്കാവുന്ന തുക 25,000 രൂപ വരെയാണെന്നും നേപ്പാള്‍ സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

INDAIN CURRENCY IN NEPAL NEPAL high denomination Rupees Value
Representational Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 16, 2025 at 3:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാഠ്‌മണ്ഡു: ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്ക് ഒഴിവാക്കി നേപ്പാൾ. 100 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള നോട്ടുകൾക്ക് നേപ്പാളിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്കാണ് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇനിമുതൽ വ്യക്തികൾക്ക് 200, 500 രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ കൈവശം വയ്‌ക്കാം. പരമാവധി ഒരാൾക്ക് കൈവശം വയ്‌ക്കാവുന്ന തുക 25,000 രൂപ വരെയാണെന്നും നേപ്പാള്‍ സർക്കാർ അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്‌ചത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസിയ്‌ക്ക് രാജ്യത്ത് അംഗീകാരം നൽകിയത്.

പുതുക്കിയ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം, നേപ്പാളിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും പൗരന്മാർക്ക് ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള നോട്ടുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേപ്പാളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയോ നേപ്പാളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

2015ലെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻ്റ് ചട്ടങ്ങളിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നേപ്പാള്‍ മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനം. ഇന്ത്യൻ, നേപ്പാള്‍, ഭൂട്ടാൻ പൗരന്മാർക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്കും തിരിച്ചും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കറൻസി കൈവശം വയ്‌ക്കാനും ഈ ഭേദഗതി അനുവദിക്കുന്നു.

ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ ഉടൻ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് നേപ്പാൾ രാഷ്ട്ര ബാങ്ക് (NRB) വക്താവ് ഗുരു പ്രസാദ് പൗഡൽ പറഞ്ഞു. ''ഇത് ഞങ്ങളുടെ ദീർഘകാല അഭ്യർഥനയായിരുന്നു, ഇന്ത്യ അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചു'' എന്നാണ് ഗുരു പ്രസാദ് പൗഡൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ബിസിനസുകാർക്കും പരസ്‌പരം യാത്ര ചെയ്യാനോ അവരുടെ രാജ്യവുമായി ചേർന്ന് ബിസിനസ് നടത്താനോ ഭേദഗതി സഹായകമാകും.

''വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ധാരാളം നേപ്പാള്‍ പൗരന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ കറൻസി നിയന്ത്രണങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്‌ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വരുമാനം കണ്ടെത്തിയ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക്.

പല കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളും കുറഞ്ഞ മൂല്യമുള്ള നോട്ടുകളുമായി നേപ്പാളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഇത് യാത്രയ്ക്കിടെ മോഷണത്തിനും പോക്കറ്റടിക്കും കാരണമാകാറുമുണ്ട്. 500, 1,000 രൂപ നോട്ടുകൾ കൈവശം വച്ചതിന് നിരവധി നേപ്പാള്‍ പൗരന്മാർ ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്'' - ഗുരു പ്രസാദ് പൗഡൽ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞമാസം നേപ്പാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കറൻസി വിനിമയചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്‌തിരുന്നു. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് (എക്സ്പോർട് ആൻഡ‍് ഇംപോർട് ഓഫ് കറൻസി) റെഗുലേഷൻസ് ചട്ടമാണ് പരിഷ്‌കരിച്ചത്. 2016ൽ നോട്ട് നിരോധനം വന്നതോടെ 100ന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ നോട്ടുകൾക്കും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

Also Read: കേവലം കലണ്ടറിലെ ഒരു തീയതിയല്ല, ചരിത്രമാണ്, അഭിമാനമാണ്; 1971ലെ യുദ്ധവീരന്മാരെ ഓർത്ത് രാജ്യം

TAGGED:

INDAIN CURRENCY IN NEPAL
NEPAL
HIGH DENOMINATION
RUPEES VALUE
NEPAL ALLOWS INDIA HIGH VALUE NOTES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.