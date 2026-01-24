ഇറാൻ പ്രതിഷേധം:'മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടന്നതിൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന വേണം': യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന
ഇറാനിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നടന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നൽകുന്ന സ്വതന്ത്ര അന്വേഷകരുടെ ചുമതലകൾ വിപുലീകരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർദേശമാണ് പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : January 24, 2026 at 10:47 AM IST
ജനീവ: ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധന വേണമെന്ന നിർദേശവുമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന. ജനങ്ങളും സുരക്ഷാ സേനയും തമ്മിലുണ്ടായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ആശങ്കയും പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇറാനിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നടന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നൽകുന്ന സ്വതന്ത്ര അന്വേഷകരുടെ ചുമതലകൾ വിപുലീകരിക്കാനും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന തീരുമാനം എടുത്തു.
ആക്രമണത്തിലെ അതിജീവിതർ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന നീതി അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഭയത്തിൻ്റെയും ആക്രമണത്തിൻ്റെയും ശിക്ഷാ ഇളവിൻ്റെയും നിയമം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ഐസ്ലാൻഡ് അംബാസിഡർ ഐനാർ ഗുന്നാർസൺ പറഞ്ഞു.
മഹ്സ അമിനി എന്ന ഇറാനിയൻ കുർദിഷ് യുവതിയുടെ കസ്റ്റഡി മരണത്തെത്തുടർന്ന് പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഇറാൻ നടത്തിയ അടിച്ചമർത്തലില് 2022ൽ ആരംഭിച്ച അന്വേഷണം നീട്ടാനും ഇതോടെ അനുമതിയായി. സമീപകാലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ അന്വേഷിക്കാൻ മനുഷ്യാവകാശ സംഘത്തിന് അധികാരം നൽകുന്ന പ്രമേയവും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
ബ്രിട്ടൻ, ജർമനി, ഐസ്ലാൻഡ്, മോൾഡോവ, നോർത്ത് മാസിഡോണിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടിന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇറാൻ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിൻ്റെ അടിയന്തര സമ്മേളനത്തിലാണ് സഭയുടെ നിർണായക തീരുമാനം. ഇറാനിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിൽ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് എതിരെ നിറയൊഴിച്ചുവെന്നും ക്രൂരമായ അടിച്ചമർത്തലുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്.
ഇറാനിയൻ അധികാരികൾ ഏകപക്ഷീയമായി തടങ്കലിൽ വച്ചിരിക്കുന്നവരെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നെന്നും കൂടാതെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് പൂർണമായ മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി സംഘടന പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലുണ്ടായ ദാരുണമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് ഇറാനിയൻ സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനും കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്കും പരിക്കേറ്റവർക്കും തടങ്കലിലായവർക്കും നീതി ലഭിക്കണമെന്നും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രതിനിധി മിഷേൽ സെർവോൺ ഡി ഉർസോ പ്രതികരിച്ചു.
പ്രതിഷേധത്തിൽ മരണം 3000 കടന്നെന്ന് റിപ്പോർട്ട്:
2025 ഡിസംബർ മാസം ഇറാനിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ 3,117 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാനിലെ ഔദ്യോഗിക വൃത്തം അറിയിച്ചു. അതിൽ 2,427 പേർ സാധാരണക്കാരും മറ്റുള്ളവര് സുരക്ഷാ സേനയില് ഉള്പ്പെട്ടവരുമാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എന്നാൽ അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം മരണസംഖ്യ 5,000ത്തിൽ അധികമാണെന്ന് പറയുന്നു. അന്തിമ മരണസംഖ്യ 25,000 വരെ എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് നോർവേ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇറാൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന മറ്റൊരു സംഘടനയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
സാമ്പത്തിക തകര്ച്ചയ്ക്കും വിലക്കയറ്റത്തിനും എതിരെയായിരുന്നു ഇറാനിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം. 2025 ജൂണില് ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് നേരെ അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യം വീണ്ടും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷം വര്ധിപ്പിക്കാന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
