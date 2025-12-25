ETV Bharat / international

"എനിക്ക് ഒരു ജോയിൻ്റ് വേണം... നിങ്ങൾ കഞ്ചാവ് വലിക്കുമോ"; കുട്ടിക്കാലത്തെ പ്രിയ താരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് ഞെട്ടി ആരാധകർ

കാലിഫോർണിയയിലെ തെരുവീഥികളിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ടെയ്‌ലർ ചേസിൻ്റെ വീഡിയോയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചാ വിഷയം.

tylor chase viral video now tylor chase neds declassified neds declassified actor video
Tylor Chase (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 25, 2025 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലോസ് ആഞ്ചലസ്: ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോട് കളി പറയുന്ന മാർട്ടിൻ ക്വെർലിയുടെ മുഖം ഓർമ്മയില്ലേ? ഒരു കാലത്ത് ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനുകളെ ചിരികൾകൊണ്ട് സമ്പുഷ്‌ടമാക്കിയ നിക്കലോഡിയൻ ചാനലിലെ 'നെഡ്‌സ് ഡിക്ലാസിഫൈഡ് സ്‌കൂൾ സർവൈവൽ ഗൈഡ്’ എന്ന പരമ്പരയിലെ ‘മാർട്ടിൻ ക്വെർലി'... ഒറ്റ കഥാപാത്രം കൊണ്ട് ജനപ്രിയനായ താരമായ ടെയ്‌ലർ ചേസാണ് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്.

ഇന്നത്തെ ടെയ്‌ലർ ചേസിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആരാധക ലോകം. കാലിഫോർണിയയിലെ തെരുവീഥികളിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ടെയ്‌ലർ ചേസിൻ്റെ വീഡിയോയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചാ വിഷയം. മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ മൂലമാണ് ടെയ്‌ലർ ചേസിന് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായതെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കീറിയ വസ്‌ത്രങ്ങളും കൈകളിൽ മുറിവും പൊള്ളലുമായാണ് ടെയ്‌ലർ ചേസിനെ സമൂഹ മാധ്യമ ഇൻഫ്ലുവൻസർ കണ്ടെത്തിയത്. കാലങ്ങളായി മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാണെന്ന് ടെയ്‌ലർ ചേസ് പറയുന്നതായി വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്.

"എനിക്ക് ഒരു ജോയിൻ്റ് വേണം, നിങ്ങൾ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്ന ആളാണോ" എന്നാണ് ടെയ്‌ലർ ചേസിൻ്റെ ചോദ്യം. നിരവധി മരുന്നുകൾ കഴിക്കാറുണ്ടെന്നും ടെയ്‌ലർ ചേസ് പറഞ്ഞു. പ്രോസാക്, അഡെറാൾ തുടങ്ങിയ വിഷാദ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നും സ്ഥിരമായി കഴിക്കാറുണ്ടെന്ന് ചേസ് പറയുന്നു. മനോരോഗ വിദഗ്‌ധൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് മരുന്നു കഴിക്കുന്നതെന്നും എന്നാൽ തനിക്ക് മറ്റ് മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലെന്നാണ് ചേസിൻ്റെ വാദം. തനിക്ക് അമ്മയും മറ്റ് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ജോർജിയയിലുള്ള തൻ്റെ പിതാവിനെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ടെയ്‌ലർ ചേസ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു.

നെഡ്‌സ് ഡിക്ലോസിഫൈഡ് സ്‌കൂൾ സർവൈവൽ എന്ന ജനപ്രിയ പരമ്പരയിലെ മാർട്ടിൻ ക്വെർലിയ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് ടെയ്‌ലർ ചേസായിരുന്നു. 2004 മുതൽ 2007 വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്‌കൂൾ കുട്ടികളുടെ വൈകുന്നേരങ്ങൾ ആനന്ദകരമാക്കിയ ടിവി ഷോ ആയിരുന്നു നെഡ്‌സ് ഡിക്ലോസിഫൈഡ് സ്‌കൂൾ സർവൈവൽ.

അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ പതിനൊന്നാമത് പ്രസിഡൻ്റായ ജെയിംസ് കെ പോൾക്കിൻ്റെ പേരിലുള്ള ജെയിംസ് കെ പോൾക്ക് എന്ന സാങ്കൽപ്പിക സ്‌കൂളിലാണ് പരമ്പരയുടെ കഥാപശ്ചാത്തലം. സ്വർണവും പച്ചയും നിറങ്ങളിലാണ് സ്‌കൂൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. സ്‌കൂളിൻ്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ചെന്നായ്ക്കളെയാണ്. ഇവ വിദ്യാർഥികളുടെ ഇടയിൽ സ്ഥിരം ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു. സ്‌കൂളിൽ നടക്കുന്ന ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളേയും വളരെ ഹാസ്യാത്മകമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് പരമ്പരയുടെ ഇതിവൃത്തം. എന്നാൽ 2007ൽ പരമ്പര സംപ്രേഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ, ഡെവൺ വെർഖൈസർ പോഡ്‌കോ നെറ്റ്‌വർക്കിന് കീഴിലുള്ള ലിൻഡ്‌സെ ഷാ, ഡാനിയേൽ കർട്ടിസ് ലീ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് 'നെഡ്‌സ് ഡിക്ലാസിഫൈഡ് പോഡ്‌കാസ്റ്റ് സർവൈവൽ ഗൈഡ്' എന്ന പേരിൽ പോഡ്‌കാസ്റ്റിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരുന്നു.

ALSO READ: നിരവധി ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററുകള്‍! 2026 ലും ഞെട്ടിക്കാന്‍ അല്ലു അര്‍ജുന്‍

TAGGED:

TYLOR CHASE VIRAL VIDEO NOW
TYLOR CHASE
NEDS DECLASSIFIED
NEDS DECLASSIFIED ACTOR VIDEO
TYLOR CHASE VIRAL VIDEO

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.