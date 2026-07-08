നാറ്റോ ഉച്ചകോടി: ഗ്രീന്ലന്ഡ് വില്പ്പനയ്ക്കില്ല-ട്രംപിനോട് ഡാനിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി
ഗ്രീന്ലന്ഡിന്റെ നിയന്ത്രണം അമേരിക്കയ്ക്കാണെന്നും ഡെന്മാര്ക്കിനല്ലെന്നുമുള്ള ട്രംപിന്ഞറെ പരാമര്ശത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മെറ്റെ ഫ്രെഡറിക്സണ്.
Published : July 8, 2026 at 3:05 PM IST
അങ്കാറ(തുര്ക്കി): പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ പുത്തന് ആവശ്യങ്ങള് തള്ളി ഡെന്മാര്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മെറ്റെ ഫ്രെഡറിക്സെന്. നാറ്റോ സഖ്യകക്ഷിയായ ഡെന്മാര്ക്കില് നിന്ന് ഗ്രീന്ലന്ഡിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയോട് ഗ്രീന്ലന്ഡ് തത്ക്കാലം വില്ക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു അവര് പ്രതികരിച്ചത്.
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എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളും ഗ്രീന്ലന്ഡ് ജനതയുടെ സ്വയംനിര്ണായാവകാശം മാനിക്കുമെന്നാണ് തന്റെ പ്രതീക്ഷയെന്നും ഫ്രെഡറിക്സണ് പറഞ്ഞു. അങ്കാറയില് നാറ്റോ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മേളനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പായിരുന്നു ഡെന്മാര്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനകള്. നാമോരോരുത്തരും പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങളാണ്. ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരുടെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും മാനിക്കണം.
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തങ്ങള്ക്ക് ഈ അര്ദ്ധ സ്വയംഭരണാദികാരമുള്ള ദ്വീപിന്റെ നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് കാട്ടി ഗ്രീന്ലാന്ഡിലെ പഴയ മുറിവുകള് വീണ്ടും ട്രംപ് തുറക്കുകയാണ്. 32 അംഗരാജ്യങ്ങളുടെയും അഖണ്ഡത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനാണ് നാറ്റോ പിറവിയെടുത്തത്. അല്ലാതെ പരസ്പരം ഭീഷണി മുഴക്കാനല്ല.
നാറ്റോയുടെ ഓരോ ഇഞ്ചും പ്രത്യേകിച്ച് തങ്ങളുടെ ഭൂവിഭാഗം സംരക്ഷിക്കാന് ഡെന്മാര്ക്ക് തയാറാണെന്നും ഫ്രെഡറിക്സെന് പറഞ്ഞു. ആക്രമണമുണ്ടായാല് നാറ്റോ സഖ്യരാജ്യങ്ങള് പരസ്പരം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധത പുലര്ത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇറാന് മേലുള്ള അമേരിക്കയുടെ പുത്തന് ആക്രമണങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് നാറ്റോ മേധാവി
ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറല് മാര്ക്ക് റൂത്തെ. അമേരിക്ക പൂര്ണമായും സൈനിക സംഘടനയുമായി പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് താന് കരുതുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം യോഗത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പറഞ്ഞു.
❝More air defence systems and strike capabilities. More satellite communications. More ammunition. More drones and counter-drone systems.❞@SecGenNATO on the new contracts and initiatives announced at the #NATOsummit that will boost defence production and make NATO stronger ↓ pic.twitter.com/LcfkBAhU1x— NATO (@NATO) July 7, 2026
ഈ ആക്രമണം തീര്ച്ചയായും ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഒരു വെടിനിര്ത്തല് കരാര് നിലനില്ക്കുമ്പോള് അത് ഇറാന് ലംഘിക്കുന്നു. ഇന്നലെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നാം കണ്ടതാണ്. കപ്പലുകള് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും റൂത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഹോര്മൂസ് കടലിലിടുക്കിലെ മൂന്ന് വാണിജ്യ കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെ ഇറാന് ആക്രമണം നടത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ അമേരിക്ക ആക്രമണ പരമ്പര തന്നെ അവര്ക്ക് മേല് അഴിച്ചുവിട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്ശങ്ങള്. അമേരിക്ക ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുന്നത് തികച്ചും നിര്ണായകമായാണ് താന് കരുതുന്നത് എന്നും റൂത്തെ പറഞ്ഞു.
നാറ്റോയിലെ 32 അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാര് ഇന്ന് തുര്ക്കിയുടെ തലസ്ഥാനമായ അങ്കാറയില് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അവിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു റൂത്തെ. നാറ്റോയുടെ ചെലവുകള് സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകള്ക്കായാണ് ഇന്നത്തെ യോഗം.ഇറാനുമേലുള്ള ആക്രമണവും ആഗോളവിപണിയില് തങ്ങളുടെ എണ്ണ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള ലൈസന്സിന്റെ പുതുക്കലും തിരിച്ചടിയായതോടെ മാസങ്ങള് നീണ്ട യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് ഒപ്പ് വച്ച ഇടക്കാല കരാര് കൂടുതല് ദുര്ബലമായിരിക്കുന്നു.
എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന് സമാനമായി ചെലവിടണമെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യമെന്നും റൂത്തെ പറഞ്ഞു. ഇതാവും ഉചിതം. എസ്തോണിയ, ലാത്വിയ, ലിത്വാനിയ, പോളണ്ട്, ഡെന്മാര്ക്ക്, ഗ്രീസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള് ഇതിനകം തന്നെ കൂടുതല് നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധതയെന്നതില് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നാറ്റോ നേതാക്കളുടെ സമ്മേളനത്തില് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും മുമ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പരാമര്ശങ്ങള്. അതേസമയം യൂറോപ്യന്മാരും കാനഡക്കാരും അമേരിക്ക ചെലവിടുന്നതിന് തുല്യമായി തന്നെ ചെലവാക്കണമെന്നാണ് ട്രംപ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തുര്ക്കി പ്രസിഡന്റ് തയ്യിബ് എര്ദോഗന്റെ അത്താഴവിരുന്നില് പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയ ശേഷമായിരുന്നു അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് സൈനിക നടപടി ആരംഭിച്ചത്. ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം ട്രംപ് ഇനിയും മിണ്ടിയിട്ടില്ല.
അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റുമാര് രാജ്യത്തിന് പുറത്തായിരിക്കുമ്പോള് സാധാരണഗതിയില് ആക്രമണങ്ങള് നടത്താറില്ല. പക്ഷേ 2011ല് അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമ ബ്രസീലിലായിരിക്കെ ലിബിയയില് ആക്രമണം നടത്താന് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു.
ട്രംപ് ഇപ്പോള് ഇറാന് മേല് ഇസ്രയേലുമായി ചേര്ന്ന് നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളില് യൂറോപ്യന് സഖ്യരാജ്യങ്ങള്ക്കും കാനഡയും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച് അവരോട് ഒരിക്കല് പോലും ട്രംപ് ചര്ച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. ട്രംപ് കൂറ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നാറ്റോയെ കടലാസ് പുലിയെന്നാണ് ട്രംപ് വിളിക്കുന്നത്. ചില സഖ്യരാജ്യങ്ങള് ഇറാനെ ആക്രമിക്കാന് വേണ്ടി അമേരിക്കയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ സൈനികത്താവളങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാന് അനുവാദം നല്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു വിളി വന്നത്.
പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കാന് തങ്ങള് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപിനെ കാട്ടാന് നാറ്റോ നേതാക്കളുടെ ശ്രമം
ഐക്യദാര്ഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നാറ്റോ ഉച്ചകോടി. തിരിച്ചടികളുണ്ടായാല് റഷ്യ യുക്രെയ്നില് നടത്തുന്ന യുദ്ധം പോലെയല്ലാതെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനാകും കൂടുതല് പ്രാധാന്യം നല്കുക എന്ന് കാട്ടുകയാണ് ഇതിലൂടെ. മറ്റ് യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളും ആക്രമണത്തിനിരയായേക്കാമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്.
അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റിനെ പ്രീണിപ്പിക്കാനായി കഴിഞ്ഞ മാസം നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറല് മാര്ക്ക് റൂത്തെ വാഷിങ്ടണിലേക്ക് പോയിരുന്നു. 2017ല് ട്രംപ് അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം യൂറോപ്യന് സഖ്യകക്ഷികളും കാനഡയും പ്രതിരോധത്തിനായി 1.2 ലക്ഷം കോടി ഡോളര് ചെലവിട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ട്രംപ് ട്രില്യണ് എന്നാണ് ഇതിനെ റൂത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
അങ്കാറയില് നേതാക്കള് ഒത്തുചേരുമ്പോള് റൂത്തെ ഒരു വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പണമുപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കാന് പോകുന്ന നിരവധി ഉടമ്പടികള് അദ്ദേഹം നിരത്തും. ഇതിലേറെയും അമേരിക്കന് കമ്പനികള്ക്കായാണ് ചെലവിട്ടത്. ഇതിലൂടെ അമേരിക്കക്കാര്ക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് തൊഴിലുകള് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.
നാറ്റോ സ്ഥാനപതികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ട്രംപിന്റെ വിജയമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാല് തുര്ക്കിയിലെത്തിയത് മുതല് ട്രംപ് നടത്തുന്ന ചില പരാമര്ശങ്ങള് ഇതിനൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കിയേക്കാം.
ട്രംപിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് നാറ്റോ
നാറ്റോയുടെ പ്രതിരോധ ചെലവുകളില് ഏറെയും വഹിക്കുന്നത് തങ്ങളാണെന്ന് ട്രംപ് എപ്പോഴും ആവര്ത്തിക്കാറുണ്ട്. മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം പ്രതിരോധരംഗത്ത് നിക്ഷേപിക്കാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഉച്ചകോടിയില് അംഗരാജ്യങ്ങള് ധാരണയായിരുന്നു. 3.5 ശതമാം അവരുടെ പ്രതിരോധ ബജറ്റിന് വേണ്ടിയും 1.5 ശതമാനം പാതകള്, പാലങ്ങള്, തുറമുഖങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് വഴി സൈനികര്ക്ക് യുദ്ധകാലത്ത് വളരെ വേഗത്തില് യുദ്ധസാമഗ്രികള് എത്തിക്കാനാകും.
എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സൈനിക ചെലവിനായി എന്ത് നല്കുമെന്ന കാര്യത്തില് വ്യക്തവും ഉറച്ചതും വിശ്വസ്തവുമായ പദ്ധതി നല്കണമെന്ന് യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി റൂത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
We signed a Drone Deal agreement with Denmark. This is already Ukraine’s ninth such agreement, and it is important that more and more partners are joining this format, which opens up greater opportunities for joint defense production, the exchange of expertise, and transparency… pic.twitter.com/RnDFQzvwdT— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2026
സ്ലോവേനിയ, ബെല്ജിയം, സ്പെയിന്, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള് ചൂട് വെള്ളത്തില് വീണ സ്ഥിതിയിലാണ്. കാരണം അവരുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ രണ്ട് ശതമാനം നിക്ഷേപിക്കാന് അവര് പെടാപ്പാട് പെടുകയാണ്.
കൂടുതല് ഉദാരമായ ഒരു നാറ്റോ 3.0യ്ക്കാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. യുക്രെയിന് അടക്കമുള്ള യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങള് അവരുടെ പരമ്പരാഗത ആയുധങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷ സ്വയം തേടണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം. അതേസമയം അമേരിക്ക അവരുടെ ആണവ കുട നല്കുന്നത് തുടരും.
യൂറോപ്പിലെ സൈനിക സാന്നിധ്യം ട്രംപ് എത്രമാത്രം കുറയ്ക്കുമെന്നറിയാന് കാനഡയും യൂറോപ്യന് സഖ്യകക്ഷികളും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തെയും പിന്മാറ്റത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകള്ക്കായി അമേരിക്ക ഒരു ആറുമാസത്തെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുനപ്പരിശോധിക്കുകയാണ്. യൂറോപ്യന് സഖ്യരാജ്യങ്ങള് അവരുടെ പ്രതിരോധ ചെലവില് വരുത്തിയ വര്ദ്ധനയും അവരുടെ സൈനികത്താവളങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാന് അമേരിക്കയ്ക്ക് അനുമതി നല്കിയതുമാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.
നാറ്റോ പ്രവേശനത്തിന് യുക്രെയിന് സെലന്സ്കി
യുക്രെയിനെ സഖ്യത്തില് ചേരാന് അനുവദിക്കണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വ്ലോഡിമര് സെലന്സ്കി വീണ്ടും അഭ്യര്ത്ഥന നടത്തി. യുക്രെയിന് സൈന്യം വളരെ പ്രവര്ത്തന പരിചയമുള്ളവരാണെന്നും നാറ്റോയുടെ സൈനിക ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് അവര് ഏറെ സഹായകമാകുമെന്നുമാണ് സെലന്സ്കിയുടെ വാദം. ഇന്ന് ട്രംപുമായി അങ്കാറയില് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന സെലന്സ്കി റഷ്യയ്ക്ക് അകത്ത് തങ്ങള്ക്ക് ആക്രമണം നടത്താനുള്ള ശേഷിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. മോസ്കോയുടെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകളെയും മറ്റ് ഊര്ജ്ജ ഉത്പാദന ഇടങ്ങളെയും പ്രഹരിക്കാനുള്ള ശേഷിയും എടുത്ത് കാട്ടും. ഓരോ മാസവും റഷ്യയുടെ ശരാശരി മുപ്പതിനായിരം സൈനികരെ തങ്ങള് കൊന്നു തള്ളുന്നുണ്ടെന്നും സെലന്സ്കി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം വടക്കന്, മധ്യ, കിഴക്കന് യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളില് ആശങ്ക വര്ദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. റഷ്യ ശക്തമായ ആക്രമണത്തിന് തയാറെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ ആശങ്ക. യുക്രെയിന് മേല് വിജയം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി ഭൂഖണ്ഡത്തിലാകെ പരമ്പരാഗത യുദ്ധമുറകള്ക്കൊപ്പം സൈബര് ആക്രമണങ്ങളടക്കം അഴിച്ച് വിടാനാണ് റഷ്യയുടെ പദ്ധതി.
2024 ഡിസംബറില് അന്നത്തെ സിറിയന് ഭരണാധികാരി ബാഷര് അല് അസദിനെ അട്ടിമറിച്ച ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് അല് ഷാറയുമായി ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. നേരത്തെ അല്ഖ്വയ്ദ പോരാളിയാണ് ഷാറ. ഷാറ സിറിയയില് എത്തിയ ശേഷം രാജ്യത്തെ പുനര്നിര്മ്മിക്കാനായി ട്രംപിന്റെ സഹായം തേടിയിരുന്നു.അതോടെയാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുമായി സിറിയ ദീര്ഘകാലമായി തുടര്ന്ന ശത്രുതയ്ക്ക് അവസാനമായത്.
ലെബനനില് നിന്ന് ഹിസ്ബുള്ളയെ ഇല്ലാതാക്കാന് ഷാറ കൂടുതല് ശ്രമിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് പലപ്പോഴും ആവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഇസ്രയേല് സൈന്യത്തെക്കാള് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ലെബനനും ഇസ്രയേലും ആശങ്കയോടെ തന്നെയാണ് ഷാറയെ വീക്ഷിച്ചത്. എന്നാല് തനിക്ക് അതിന് താത്പര്യമില്ലെന്ന് ഷാറ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.