ഇറാൻ്റെ ആണവ മോഹങ്ങൾക്ക് തടയിട്ടു; ട്രംപിനെ പ്രശംസിച്ച് നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ
അമേരിക്കയുടെ അതിർത്തികൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വതന്ത്ര ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവെന്ന നിലയിൽ ട്രംപ് കാണിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം വലുതാണെന്നും നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർക്ക് റുട്ടെ
Published : June 25, 2026 at 8:09 AM IST
വാഷിങ്ടൺ ഡിസി: ഇറാൻ്റെ ആണവ പദ്ധതികൾക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച കർശന നടപടികളിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ പ്രശംസിച്ച് നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർക്ക് റുട്ടെ. ലോകത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുമായിരുന്ന ഇറാൻ്റെ ആണവ മോഹങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞെന്നും, ഇതിൽ ജി7 രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാൻ്റെ ആണവ ശേഷി ഇല്ലാതാക്കാൻ അമേരിക്ക നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് മാർക്ക് റുട്ടെ പറഞ്ഞു. ഭീകരവാദവും അരാജകത്വവും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ഇറാൻ. അവർ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടരികിൽ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലിലൂടെ ഈ നീക്കം തടയാനായി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ ലോകനേതാക്കൾ അമേരിക്കയുടെ ഈ നേട്ടത്തെ അഭിനന്ദിച്ചതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമേരിക്കയുടെ അതിർത്തികൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വതന്ത്ര ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവെന്ന നിലയിൽ ട്രംപ് കാണിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം വലുതാണെന്നും റുട്ടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യുദ്ധസമയത്ത് നാറ്റോ സഖ്യരാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയെ വേണ്ടത്ര സഹായിക്കുന്നില്ലെന്ന ട്രംപിൻ്റെ വിമർശനങ്ങളോടും റുട്ടെ പ്രതികരിച്ചു. ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ആറാഴ്ച നീണ്ട യുദ്ധത്തിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകിയത്. യൂറോപ്പിലെ വിവിധ വ്യോമതാവളങ്ങളിൽ നിന്നായി നാലായിരത്തിനും അയ്യായിരത്തിനും ഇടയിൽ അമേരിക്കൻ വിമാനങ്ങളാണ് ഈ കാലയളവിൽ പറന്നുയർന്നത്. അമേരിക്കൻ ടാങ്കർ വിമാനങ്ങൾക്ക് പറക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി റൊമാനിയയിലെ ബുക്കാറെസ്റ്റ് വിമാനത്താവളം വാണിജ്യ സർവീസുകൾക്കായി അടച്ചിടുക വരെ ചെയ്തു. ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങളിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് നിരാശയുണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും, പൊതുവെ യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികൾ അമേരിക്കയ്ക്കൊപ്പം തന്നെയാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ട്രംപ് ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം വ്യക്തമാക്കുന്ന കണക്കുകളും റുട്ടെ അവതരിപ്പിച്ചു. 2017ൽ ട്രംപ് അധികാരമേറ്റത് മുതൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും കാനഡയും പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ 1.2 ട്രില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ അധിക നിക്ഷേപമാണ് നടത്തിയത്. 'ട്രംപ് ട്രില്യൺ' എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 2025, 2026 വർഷങ്ങളിൽ മാത്രം 140 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ അധിക ചെലവാണ് യൂറോപ്പും കാനഡയും നടത്തുന്നത്. ഈ വർഷം ഇത് 120 ബില്യൺ ഡോളർ കൂടി വർധിക്കുന്നതോടെ, രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആകെ 250 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ വർധനവാണുണ്ടാകുക.
യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ നിക്ഷേപം അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതായി റുട്ടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യൂറോപ്യൻ കമ്പനികളുടെ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ അമേരിക്കയിൽ 1,95,000 തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ 83,000 തൊഴിലുകൾ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപത്തിലൂടെയും, 1,12,000 തൊഴിലുകൾ പ്രതിരോധ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിലൂടെയുമാണ് ഉണ്ടായത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം 54 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ പ്രതിരോധ ഉത്പന്നങ്ങളാണ് യൂറോപ്പ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇത് 300 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയരുമെന്നും, ഇതിലൂടെ ആകെ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പെൻസിൽവാനിയയിൽ ട്രംപ് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെ, ഇതെല്ലാം യഥാർഥ മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കുന്ന തൊഴിലുകളാണെന്നും റുട്ടെ ഓർമിപ്പിച്ചു.
യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആയുധശേഖരം കുറയുന്നത് പരിഹരിക്കാൻ പ്രതിരോധ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും റുട്ടെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇതിനായി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ച ഡിഫൻസ് പ്രൊക്യൂർമെൻ്റ് ആക്ടിനെ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്തു. പ്രതിരോധ കമ്പനികളുടെ മേധാവികളോട് ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ ട്രംപ് കർശനമായി നിർദേശിച്ചത് ഗുണകരമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി.
കമ്പനി മേധാവികളിലൊരാൾ തൻ്റെ ഓഫിസിലെത്തിയപ്പോൾ ഭയന്ന് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം കർശന നടപടികൾ അനിവാര്യമാണെന്നും റുട്ടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ബ്രസൽസിൽ നടന്ന നാറ്റോ യോഗത്തിൽ യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് സഖ്യരാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ യൂറോപ്പിലെ അമേരിക്കൻ സേനാവിന്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ആറുമാസത്തെ അവലോകനം നടത്താൻ പെൻ്റഗൺ തീരുമാനിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
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