18-ാം വയസിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രൊഫസർ; 306 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ് തിരുത്തി നഥാന് തോമസ്
19-ാം വയസിൽ പ്രൊഫസറായ സ്കോട്ടിഷ് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ കോളിൻ മക്ലോറിൻ 1717-ൽ സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡിനെ മറികടന്നാണ് നഥാന് തോമസ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
Published : August 4, 2026 at 5:08 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: 18 വയസുള്ള ഒരു കൗമാരക്കാരന് എന്ത് ചെയ്യുകയായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും പറയുന്നത് പഠിക്കുകയായിരിക്കുമെന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ ആ 18 കാരന് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലോ..അതും അവൻ്റെ സമ പ്രായക്കാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവനേക്കാൾ മുതിർന്നവരെയോ... എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു മഹത്തായ നേട്ടം ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നുള്ള 18 കാരനായ നഥാൻ തോമസ് കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
18 വയസും 346 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മിയാമി ഡേഡ് കോളജിലെ അധ്യാപകനായി ചുമതലയോറ്റ നഥാൻ തോമസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പുരുഷ പ്രൊഫസറായി മാറി ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 306 വർഷമായി ആർക്കും തകർക്കാന് കഴിയാതിരുന്ന റെക്കോർഡ് തകർത്ത ഈ എൻജിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയുടെ കഥ ഉറ്റു നോക്കുകയാണ് ലോകം.
19-ാം വയസിൽ പ്രൊഫസറായ സ്കോട്ടിഷ് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ കോളിൻ മക്ലോറിൻ 1717-ൽ സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡിനെ മറികടന്നാണ് തോമസ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. 2008-ൽ 18 വയസും 362 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിതാ പ്രൊഫസറായി മാറിയ ആലിയ സബൂറിനേക്കാൾ 16 ദിവസം ഇളയതാണ് തോമസ്.
പതിനെട്ടു വയസുള്ള ഭൂരിഭാഗം പേരും ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലോ ആദ്യ സെമസ്റ്ററിലെ പഠനക്രമവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിലോ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. എന്നാൽ നഥാൻ തോമസ് ആകട്ടെ ഇന്ന് ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
പത്താം വയസിൽ തുടങ്ങിയ പോരാട്ടം
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പുരുഷ പ്രൊഫസറായ നഥാന് തോമസിൻ്റെ യാത്ര ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല. പത്താം വയസ് മുതൽ ആരംഭിച്ച പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് നഥാനെ തേടിയെത്തിയ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ്. പത്താം വയസിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ 'ഡ്യുവൽ-എൻറോൾമെൻ്റ്' (dual-enrolment) പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അദ്ദേഹം മിയാമി ഡേഡ് കോളേജിൽ ചേർന്നു.
പതിനാലാം വയസിൽ ഫ്ലോറിഡ ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠനം ആരംഭിച്ച നഥാന് അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഓണേഴ്സോടെ ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും പൂർത്തിയാക്കി. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്ന അതേ കോളേജിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തി. എന്നാൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ നഥാന് അവിടുത്തെ കുട്ടിയായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് അവിടുത്തെ കൗമാരക്കാരനായ അധ്യാപകനായിരുന്നു.
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2023 ഓഗസ്റ്റിൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് സി (C) പ്രോഗ്രാമിംഗും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരവും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന 'COP 2270: C for Engineers' എന്ന കോഴ്സ് നഥാന് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രായം വെറുമൊരു സംഖ്യ മാത്രമാകുമ്പോൾ തൻ്റെ ഒരേ പ്രായമുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാഥന് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല.
പഠനം എന്നത് പ്രായത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ജിജ്ഞാസയെയും അർപ്പണബോധത്തെയുമാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നണ് നഥാന്വിശ്വസിക്കുന്നത്. പഠിക്കാനും മെച്ചപ്പെടാനും വളരാനും എന്ന ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എല്ലാവരും ക്ലാസ് മുറിയിലെത്തുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്ഷം. ഒരുകാലത്ത് പ്രയാസകരമെന്ന് തോന്നിയിരുന്ന ആശയങ്ങൾ വിദ്യാർഥികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാണുന്നതാണ് അധ്യാപനത്തിൽ തനിക്ക് ഏറ്റവും സംതൃപ്തി നൽകുന്ന കാര്യമായി നഥാൻ കരുതുന്നത്.
എഞ്ചിനീയർമാരുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ വളർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നഥാൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗണിതശാസ്ത്രം ആസ്വാദ്യകരമാക്കിയതിനും ചെറുപ്പം മുതലേ ശാസ്ത്രത്തിൽ ശക്തമായ അടിത്തറയൊരുക്കാൻ സഹായിച്ചതിനും താന് പലപ്പോഴും അമ്മയോട് കടപ്പാട് പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
നീളുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ
അധ്യാപനത്തിനും എൻജിനീയറിംഗിനും അപ്പുറത്തേക്ക് നീളുന്നതാണ് നഥാൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. അധ്യാപനത്തോടൊപ്പം, മിയാമി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് ലോയിൽ 'ജൂറിസ് ഡോക്ടർ' (Juris Doctor) ബിരുദത്തിനായുള്ള പഠനവും അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട്; 2028-ൽ അദ്ദേഹം ഈ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക മേഖലകളിലെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, തൻ്റെ എൻജിനീയറിംഗ് പശ്ചാത്തലവും നിയമരംഗത്തെ അറിവും സംയോജിപ്പിച്ച് 'ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോ' (ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമം) മേഖലയിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടാനാണ് നഥാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
എൻജിനീയറിംഗ് പഠനത്തിലൂടെ ആർജ്ജിച്ച യുക്തിചിന്തയും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള കഴിവും നിയമപഠനത്തിലും ഒരുപോലെ പ്രയോജനകരമാണെന്ന് നഥാന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു ലോക റെക്കോർഡിനും അപ്പുറം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പുരുഷ പ്രൊഫസറായി മാറിയ നഥാന് തോമസിൻ്റെ യാത്ര വർഷങ്ങളായുള്ള അച്ചടക്കത്തിൻ്റെയും സ്ഥിരതയുടെയും പഠനത്തോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രതിഫലനമാണ്.
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