നോർവേ സന്ദർശനം: പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഹരാൾഡ് അഞ്ചാമൻ രാജാവിനെയും നേരിൽ കണ്ട് മോദി
നോർവേയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ 'ഗ്രാൻഡ് ക്രോസ് ഓഫ് ദ റോയൽ നോർവീജിയൻ ഓർഡർ ഓഫ് മെറിറ്റ്' നരേന്ദ്ര മോദിയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു.
By ANI
Published : May 19, 2026 at 7:40 AM IST
ഒസ്ലോ: നോർവേ പ്രധാനമന്ത്രി ജോനാസ് ഗഹർ സ്റ്റോറുമായും ഹരാൾഡ് അഞ്ചാമൻ രാജാവുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ന് നടക്കുന്ന മൂന്നാമത് ഇന്ത്യ നോർവേ ഉച്ചകോടിയിൽ നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കും. 43 വർഷത്തിന് ശേഷം നോർവേ സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്ര മോദി എന്ന പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക്.
ഇന്നലെ (മെയ് 18) ആണ് നരേന്ദ്ര മോദി നോർവേയിൽ എത്തിയത്. യൂറോപ്യൻ ഫ്രീ ട്രേഡ് അസോസിയേഷൻ (EFTA) കരാറിന് ശേഷം ഇന്ത്യയും നോർവേയും തമ്മിലുള്ള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സന്ദർശനമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഭാഗമായി ജോനാസ് ഗഹർ സ്റ്റോറിനൊപ്പം ഒസ്ലോയിലെ അകെർഷസ് കൊട്ടാരം സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജനാധിപത്യം, നിയമവാഴ്ച, ജനകേന്ദ്രീകൃത ഭരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇരുനേതാക്കളും ചർച്ച നടത്തി. 'ബിസിനസ്, ഗവേഷണ മേഖലയിലുള്ള പങ്കാളികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, മത്സ്യബന്ധനം, ഊർജ്ജം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും രാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുകയും വേണം. കപ്പൽ നിർമാണം മികച്ചതും പരിധിയില്ലാത്തതുമായ സാധ്യതകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു'. ഇന്ത്യയുടെ പരിഷ്കരണ അജണ്ടയെ അനുകൂലിച്ചും മോദി സംസാരിച്ചു.
നോർവേ രാജാവിനെ നേരിൽ കണ്ട് മോദി
നോർവേ രാജാവ് ഹെറാൾഡ് അഞ്ചാമനെയും രാജ്ഞി സൊന്ജയെയും സന്ദർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ത്യയും നോർവെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും മറ്റും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. കൂടാതെ രാജാവ് ഒരുക്കിയ വിരുന്നിലും നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുത്തു. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇരു നേതാക്കളും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ, ഇന്ത്യൻ നോർവീജിയൻ കമ്പനികൾ കൈവരിച്ച ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
I Oslo rådhus deltok statsminister Jonas Gahr Støre og jeg på et næringslivs- og forskertoppmøte. Det var en hyggelig anledning til å samhandle med aktører fra både næringslivet og forskningsmiljøene. Våre land har gode muligheter for samarbeid innen områder som matsikkerhet,… pic.twitter.com/2iLhDIesnm— Narendra Modi (@narendramodi) May 18, 2026
നോർവേയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ 'ഗ്രാൻഡ് ക്രോസ് ഓഫ് ദ റോയൽ നോർവീജിയൻ ഓർഡർ ഓഫ് മെറിറ്റ്' നരേന്ദ്ര മോദിയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. നോർവീജിയൻ ഓർഡർ ഓഫ് മെറിറ്റിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പുരസ്കാരമാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വീഡനും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത പുരസ്കാരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് സമ്മാനിച്ചിരുന്നു. മോദിക്ക് ലഭിക്കുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതി കൂടിയാണിത്. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനും ആഗോളതലത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് മോദി നൽകിയ സംഭാവനകൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ പുരസ്കാരം നൽകിയത്.
മൂന്നാമത് ഇന്ത്യ-നോർവേ ഉച്ചകോടി
ഇന്ന് ഓസ്ലോയിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത് ഇന്ത്യ നോർവേ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും പങ്കെടുക്കും.പ്രാദേശിക, ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ സഹകരണത്തിനുള്ള വഴികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി നോർഡിക് രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
In Oslo, called on His Majesty King Harald V of Norway. We had an excellent conversation on the India-Norway friendship and how our nations can keep working together across sectors for the benefit of our people. pic.twitter.com/GWWvOW43BT— Narendra Modi (@narendramodi) May 18, 2026
നോർവേ പ്രധാനമന്ത്രി ജോനാസ് ഗഹർ സ്റ്റോർ, ഡെൻമാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മെറ്റ് ഫ്രെഡറിക്സെൻ, ഫിൻലാൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി പെറ്റെറി ഓർപോ, ഐസ്ലാൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീമതി ക്രിസ്റ്റൺ ഫ്രോസ്റ്റാഡോട്ടിർ, സ്വീഡൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾഫ് ക്രിസ്റ്റേഴ്സൺ എന്നിവരും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. ഗവേഷണ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗിക്കും.വ്യാപാരം, ഊർജ്ജം, സാങ്കേതികവിദ്യ, നവീകരണം, സുസ്ഥിര വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഉച്ചകോടി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
