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ത്രിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ, മോദിക്ക് ന്യൂസിലൻഡിന്‍റെ സമ്മാനം, സ്കൈ ടവർ ഇന്ത്യൻ നിറങ്ങളിൽ

ഓസ്ട്രേലിയൻ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് നരേന്ദ്ര മോദി ന്യൂസിലാൻഡിൽ എത്തിയത്.

NARENDRA MODI NEW ZEALAND VISIT UPDATION THREE NATION VISIT CHRISTOPHER LUXON
Narendra Modi (PTI)
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By PTI

Published : July 10, 2026 at 7:50 PM IST

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വെല്ലിങ്‌ടൺ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ന്യൂസിലാൻഡിൽ. ന്യൂസിലാൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്രിസ്റ്റഫർ ലക്സണുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും. ത്രിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനത്തിലെ അവസാന രാജ്യമാണ് ന്യൂസിലാൻഡ്.

വിമാനത്താവളത്തിൽ വലിയ സ്വീകരണാണ് ഒരുക്കിയത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് നരേന്ദ്ര മോദി ന്യൂസിലാൻഡിൽ എത്തിയത്. രാജീവ് ഗാന്ധിക്കു ശേഷം ഒരിന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ന്യൂസിലാൻഡിൽ എത്തുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ന്യൂസിലൻഡിലെ ഐക്കണിക് കെട്ടിടമായ ഓക്ലൻഡ് സ്കൈ ടവർ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ നിറങ്ങളിൽ അലങ്കരിച്ചു. കാവി, വെള്ള, പച്ച നിറങ്ങളിലുള്ള ലൈറ്റുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച 328 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ടവർ ഓക്ലൻഡ് നഗരത്തിന്റെ ആകാശത്ത് ഇന്ത്യൻ ത്രിവർണത്തിന്റെ തിളക്കം പരത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായാണ് ഈ പ്രത്യേക ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ ഒരുക്കിയത്.

കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് ഓക്ക്‌ലൻഡിൽ വന്നിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്വീകരണത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി ലക്‌സണിന് നന്ദി. ഈ സന്ദർശനം ചരിത്രപരമാണ്, നാല് പതിറ്റാണ്ടിനുശേഷം ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശനമാണിത്. പ്രധാനമന്ത്രി ലക്‌സണുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്താനും ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പൂർണ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർശനം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

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വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, കായികം, സംസ്കാരം, വിദ്യാഭ്യാസം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിനിമയം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് നിരവധി മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിൻ്റെ പുതിയ വഴികൾ തുറക്കുന്നതിനും സഹായകമാകും എന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. ഇന്തോനേഷ്യ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള തന്‍റെ സന്ദർശനം ഇന്ത്യയുടെ ആക്ട് ഈസ്റ്റ് പോളിസി, മഹാസാഗർ വിഷൻ തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം, ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം വലിയ സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി. മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിൽ പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, വിദ്യാഭ്യാസം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മോദിയും ആൽബനീസും വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, കായികം, സ്പോർട്സ് സയൻസ് എന്നീ മേഖലകളിൽ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ആഴത്തിലാക്കാൻ ഈ സന്ദർശനം അവസരമൊരുക്കുമെന്ന് യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഓസ്‌ട്രേലിയ സന്ദർശനത്തിന് മുമ്പ് നരേന്ദ്ര മോദി എത്തിയത് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ 'ആക്ട് ഈസ്റ്റ്' നയത്തിനും ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ തന്ത്രപ്രധാന ഇടപെടലുകൾക്കും കരുത്തുപകരുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രബോവോ സുബിയാൻ്റോയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുകയും ചെയ്‌തു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ വമ്പൻ സ്വീകരണമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നൽകിയത്. വിവിധ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടത്തിയിരുന്നു.

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