'എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന് റോമിലേക്ക് സ്വാഗതം'... സെൽഫി പങ്കുവച്ച് ജോർജിയ മെലോണി; മാർപ്പാപ്പയെ സന്ദർശിച്ചേക്കും
നരേന്ദ്ര മോദി ഇറ്റലിയിൽ. യുഎഇ, നെതർലൻഡ്, സ്വീഡൻ, നോർവേ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർിച്ച ശേഷമാണ് മോദി റോമിലെത്തുന്നത്. വൻ സ്വീകരണം ഒരുക്കി ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ.
Published : May 20, 2026 at 7:55 AM IST
റോം: യുഎഇ, നെതർലൻഡ്സ്, സ്വീഡൻ, നോർവേ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇറ്റലിയിലെത്തി. റോമിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഇറ്റാലിയൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായ അൻ്റോണിയോ തജാനിയും നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിച്ചു. അഞ്ച് രാഷ്ട്ര സന്ദർശനത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നരേന്ദ്ര മോദി റോമിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണിയയുമായി ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.
ജോർജിയ മെലോണി മോദിയുമായി നിൽക്കുന്ന സെൽഫി പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം സ്വാഗതം ചെയ്ത കുറിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. സെൽഫി ഇതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടി കഴിഞ്ഞു.
Welcome to Rome, my friend! 🇮🇹🇮🇳 pic.twitter.com/mUjFL4HIqY— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 19, 2026
'എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന് റോമിലേക്ക് സ്വാഗതം' എന്ന അടിക്കുറപ്പോടെയാണ് ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ചിത്രം എക്സിൽ പങ്കുവച്ചത്. വൻ സ്വീകരണമാണ് നരേന്ദ്ര മോദിക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്നത്. രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുത്തു. ഇന്ന് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകള് നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്.
പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഇറ്റലിയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ഔദ്യോഗിക ഉഭയകക്ഷി സന്ദർശനമാണിത്. ഇറ്റാലിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് സെർജിയോ മാറ്ററെല്ല, മാർപ്പാപ്പ തുടങ്ങിയവരെയും സന്ദർശിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്.
ജോർജിയ മെലോനിയുമായി നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് പ്രധാന അജണ്ട. 'ഇന്ത്യ-മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്-യൂറോപ്പ് ഇക്കണോമിക് കോറിഡോർ' ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും 2025-2029 കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള തന്ത്രപ്രധാന കർമ്മപദ്ധതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ചകൾ നടത്തും. പ്രതിരോധം, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം, ക്ലീൻ ടെക്നോളജി, ബഹിരാകാശം, സൈബർ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ കുറിച്ച് ഇരു നേതാക്കളും സംസാരിക്കും.
ഇന്ത്യയും ഇറ്റലിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു പുതിയ 'ഇന്തോ-മെഡിറ്ററേനിയൻ' തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് വളരുകയാണെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. 2021ലാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയെ കണുന്നത്. വീണ്ടും കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലള്ള ബന്ധം ആഴ്ത്തിൽ വളരട്ടെ എന്നും ജോർജിയ മെലോണി പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ കലാകാരൻ വരച്ച വാരണാസിയിലെ ഘാട്ടുകളടെ ഒരു പെയിൻിങ് പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുകയും ചെയതു.
ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ-സ്ഥാപന തലങ്ങളിലെ പതിവ് ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. കൂടതെ ഇന്ത്യയും ഇറ്റലിയും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മാസം 30ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങും ഇറ്റാലിയൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഗൈഡോ ക്രോസെറ്റോയും ഇന്ത്യയിൽ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു.
