വാള് സ്ട്രീറ്റില് കണ്ണ് വച്ച് എലോണ് മസ്ക്, സ്പെയ്സ് എക്സിനെ ഓഹരി വിപണിയില് പട്ടിക പെടുത്താന് നടപടികള് ആരംഭിച്ചു
നീക്കങ്ങള് വിജയിച്ചാല് മസ്ക് ഈ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ സംരംഭകന് എന്ന പദവിയിലേക്ക്
Published : May 21, 2026 at 2:16 PM IST
ന്യൂയോര്ക്ക്: തന്റെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യ കമ്പനിയായ സ്പെയ്സ് എക്സിനെ അമേരിക്കന് ഓഹരി വിപണിയായ വാള് സ്ട്രീറ്റില് പട്ടിക പെടുത്താനുള്ള നടപടികളുമായി കമ്പനി സിഇഒ എലോണ് മസ്ക് രംഗത്ത്. ആദ്യഘട്ടത്തില് പൊതു വിപണിയില് നിന്ന് 7500 കോടി ഡോളര് സമാഹരിക്കാനാണ് മസ്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിജയകരമായാല്ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയാകുമിത്. ഇതോടെ ഈ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ സംരംഭകന് എന്ന പദവിയും മസ്കിന് സ്വന്തമാകും.
കമ്പനി വാള് സ്ട്രീറ്റില് പട്ടിക പെടുത്തിയ ശേഷം മസ്ക് തന്നെ ആകും കമ്പനി ബോര്ഡിന്റെ സിഇഒ, സിടിഒ, ചെയര്മാന് സ്ഥാനങ്ങളിലെന്നും വാള് സ്ട്രീറ്റില് പട്ടിക പെടുത്താനാ സമര്പ്പിച്ച രേഖകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തില് 7500 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളര് ലക്ഷ്യമിടുന്ന കമ്പനി അടുത്ത മാസം ആദ്യം വ്യാപാരം ആരംഭിക്കുമ്പോഴേക്ക് 175 കോടി മൂല്യത്തിലെത്തിക്കുകയാണ് മസ്കിന്റെ ലക്ഷ്യം.
കമ്പനി പട്ടിക പെടുത്താന് സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിനാവശ്യമായ രേഖകള് കമ്പനി സമര്പ്പിച്ചതായാണ് സൂചന. വിശദമായ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങള്, സാധ്യതയുള്ള വ്യവസായ വെല്ലുവിളികള്,തന്ത്രങ്ങള് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്പെയ്സ് എക്സിന്റെ 24 കൊല്ലത്തെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് കമ്പനിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങള് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
2025ല് കമ്പനിക്ക് 1870 കോടി ഡോളര് വരുമാനമുണ്ടായെന്ന് ഈ രേഖകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പുതുതലമുറ റോക്കറ്റ് വികസനത്തിനും നിര്മ്മിത ബുദ്ധിക്കുമായി 260 കോടി ഡോളറിന്റെ പ്രവര്ത്തന നഷ്ടം കമ്പനിക്ക് സംഭവിച്ചെന്നും ഈ രേഖകളില് പറയുന്നുണ്ട്.
സ്റ്റാര് ലിങ്ക് ഉപഗ്രഹ ഇന്റര്നെറ്റ് വ്യവസായമാണ് സ്പെയ്സ് എക്സിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്രോത്സ്. ഇത് 2025ല് 1140 കോടി ഡോളറിന്റെ വരുമാനം ഉ്ടാക്കിയിരുന്നു. പ്രതിവര്ഷം കമ്പനിക്ക് അന്പത് ശതമാനത്തോളം വരുമാനം വീതം വര്ദ്ധിക്കുന്നുമുണ്ട്.
എക്സ് എഐ അടക്കമുള്ള നിര്മ്മിത ബുദ്ധി വിഭാഗത്തിലും സാമൂഹ്യമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലും( നേരത്തെ ട്വിറ്റര്) 320 കോടി ഡോളര് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല് 640 കോടി ഡോളറിന്റെ പ്രവര്ത്തന നഷ്ടവും ഉണ്ടായി. നിര്മ്മിത ബുദ്ധി പരിശീലന വിവര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിര്മ്മിതിയിലുണ്ടായ നഷ്ടമാണിത്.
ഇതിലേക്ക് മൂലധന ചെലവ് 1270കോടി ഡോളറിലെത്തിയിരുന്നു. 2026 ആദ്യ പാദത്തില് ഇത് 770 കോടി ഡോളറാണ്. ഇത് ഗൂഗിൾ, മെറ്റ, ആമസോൺ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ എതിരാളികൾക്കെതിരായ നിര്മ്മിതബുദ്ധി മത്സരത്തിൽ വേഗത നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ഭീമമായ തുകയാണ്.
2029 മെയ് വരെ പ്രതിമാസം 125 കോടി ഡോളറിന്, നിര്മ്മിത ബുദ്ധി സ്ഥാപനമായ ആന്ത്രോപിക്കിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്നതിനായി COLOSSUS, COLOSSUS II ഡാറ്റാ സെന്ററുകളിലെ സ്പെയർ കപ്പാസിറ്റി വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതായും സ്പേസ് എക്സ് വെളിപ്പെടുത്തി.
ഓപ്പൺ എഐയുമായുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ മസ്കിന് നിയമപരമായ തിരിച്ചടി നേരിട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഫയലിംഗ് വരുന്നത്, നേരിട്ടുള്ള എതിരാളികളായ ഇവരും പബ്ലിക് ലിസ്റ്റിംഗിന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. .
ആന്ത്രോപിക് സ്വന്തം ഐപിഒയും ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനാൽ, 2026 വാൾസ്ട്രീറ്റിലെ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷങ്ങളിലൊന്നാകാം ഇതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
നിയന്ത്രണത്തിൽ മസ്ക്
ലിസ്റ്റിംഗിന് ശേഷം മസ്കിനെ കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ-ക്ലാസ് ഷെയർ ഘടന ഫയലിംഗ് സ്ഥിരീകരിച്ചു, ടെസ്ലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്ന ഭരണ പോരാട്ടങ്ങളെ മറികടക്കുന്നു, അവിടെ ഓഹരി ഉടമകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഷ്ട പരിഹാരവും ബോർഡിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ആവർത്തിച്ച് ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ മസ്ക്, വോട്ടിംഗ് അധികാരത്തിന്റെ 85 ശതമാനം നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകദേശം 42 ശതമാനം ഓഹരികൾ കൈവശം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
ഈ കരാർ ബാഹ്യ നിക്ഷേപകർക്ക് അപകടസാധ്യതകൾ ഉയർത്തുന്നുവെന്ന് സ്പേസ് എക്സ് സമ്മതിച്ചു, "ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡയറക്ടർമാരുടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഫലം നിയന്ത്രിക്കാൻ മസ്കിന് അധികാരമുണ്ടാകും" എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഭ്രമണപഥത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സൗരോർജ്ജം നിര്മ്മിത ബുദ്ധി കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഊർജ്ജ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് "ഏകദേശം അളക്കാവുന്ന പരിഹാരം" പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട്, ബഹിരാകാശത്ത് ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള രൂപരേഖയും അവതരിപ്പിച്ചു.
പ്രതിവർഷം 100 ജിഗാവാട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ശേഷി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ദീർഘകാല ലക്ഷ്യത്തോടെ, 2028-ൽ തന്നെ നിര്മ്മിത ബുദ്ധി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിന്യസിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി സ്പേസ് എക്സ് പറഞ്ഞു - പ്രതിവർഷം ആയിരക്കണക്കിന് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണങ്ങളും ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ പേലോഡ് ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകലും ആവശ്യമായ ഒരു ദൗത്യം.
ആ വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു, അതിനെ "അവിശ്വസനീയമാംവിധം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്" എന്നും വാണിജ്യ തലത്തിൽ മറ്റൊരു കമ്പനിക്കും നേരിടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണെന്നും പറഞ്ഞു.
സ്പേസ് എക്സ് അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ലഭ്യമായ പരമാവധി വരുമാന അവസരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ കണക്ക് - ചൈനയും റഷ്യയും ഒഴികെയുള്ള അതിന്റെ വിപണി മൂല്യം
28.5 ലക്ഷം കോടി ഡോളർ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു.
ജൂൺ മാസത്തിൽ നാസ്ഡാക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ SPCX എന്ന ടിക്കർ ചിഹ്നത്തിൽ ലിസ്റ്റിംഗ് നടത്താനാണ് സ്പേസ് എക്സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അതിനുശേഷം വ്യാപാരം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഐപിഒയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള അടുത്ത ഘട്ടം ടെസ്ലയുമായുള്ള ലയനമായിരിക്കുമെന്നും അത് ഒരു AI പവർഡ് "ഹോളി ഗ്രെയ്ൽ" സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും വെഡ്ബുഷ് അനലിസ്റ്റ് ഡാൻ ഐവ്സ് ഒരു കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു