ലണ്ടനിലെ ട്രെയിനില് കത്തിക്കുത്ത്, ചോരയില് കുളിച്ച് യാത്രക്കാര്, 9 പേരുടെ നില ഗുരുതരം, രണ്ട് പേര് അറസ്റ്റില്
കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാല സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഹണ്ടിംഗ്ടണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ട്രെയിനിൽ യാത്രക്കാർക്ക് നേരെ ആക്രമണം. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്. രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ.
Published : November 2, 2025 at 8:04 AM IST
ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടനില് ട്രെയിനിൽ യാത്രയ്ക്കിടെ അജ്ഞാതരിൽ നിന്ന് കുത്തേറ്റ് നിരവധി യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്ക്. യുകെയിലെ കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാല സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഹണ്ടിംഗ്ടണിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ട്രെയിനിൽ യാത്രക്കാർക്ക് നേരെ അതിക്രൂരമായ ആക്രമണം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ പത്ത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതിനെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതില് 9 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ യാത്രക്കാര് ചോരയില് കുളിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. ഇവരെ ഉടനടി ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിച്ചു.
പ്രതികളായ രണ്ട് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ ഹണ്ടിംഗ്ടൺ നഗരത്തിലേക്കും ലണ്ടനിലേക്കും പോകുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയിലേക്കും (എൽഎൻഇആർ) പോകുന്ന ട്രെയിനുകൾ തടസപ്പെട്ടതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു. അതേസമയം, പ്രതികള് യാത്രക്കാരെ ആക്രമിക്കാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല.
"ശനിയാഴ്ച (നവംബർ 1) 7.30 നാണ് അപകടത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം ലഭിച്ചത്. ട്രെയിനിൽ ഒന്നിലധികം പേർക്ക് കുത്തേറ്റതായി ഫോൺകോൾ വരികയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും ട്രെയിൻ നിന്ന് രണ്ട് പേരെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഭയം വേണ്ടെന്നും അടിയന്തിര സേവനങ്ങൾ എപ്പോഴും ലഭ്യമാണെന്നും ജനങ്ങളോട് നിർദേശിച്ചതായി", പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ഹണ്ടിംഗ്ടണിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ അഗാധമായി ദുഖം ഉണ്ടെന്ന് യുകെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഷബാന മഹ്മൂദ് പറഞ്ഞു. ഈ അവസരത്തിൽ ജനങ്ങള് ഊഹാപോഹങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും അവര് നിർദേശിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സംശയിക്കുന്ന രണ്ട് പേരെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടന്ന് വരികയാണ്. പുതിയ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അപകടം നടന്ന ഉടൻതന്നെ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആംബുലൻസ് സർവീസ് ഉടൻതന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി. ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയൻ എയർ ആംബുലൻസ്, എസെക്സ് ആൻഡ് ഹെർട്ട്സ് എയർ ആംബുലൻസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ടീമുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി നിരവധി പേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നും ഷബാന മഹ്മൂദ് വ്യക്തമാക്കി.
ട്രെയിനിൽ നടന്നത് ക്രൂരമായ കൂട്ട ആക്രമണമാണ്. ആക്രമണം സംഭവിക്കാനുണ്ടായ കാരണമെന്തെന്നും അറസ്റ്റു ചെയ്തവർ ആരൊക്കെയാണെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നൽകണമെന്ന് ഷാഡോ ഹോം സെക്രട്ടറി ക്രിസ് ഫിൽപ്പ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം കുത്തേറ്റവര്ക്ക് സാരമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതികള്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ഒരാളുടെ കൈവശം ഒരു കത്തിയുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ആക്രമണത്തിൽ എനിക്കും കുത്തേറ്റു. അവർ സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ ഒഴിഞ്ഞുമാറി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു", എന്ന് യാത്രക്കാരനും ദൃക്സാക്ഷിയുമായ ഒരാൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇത് ഭയാനകമായ സംഭവമാണെന്നും കേംബ്രിഡ്ജ്ഷെയറിൻ്റെയും പീറ്റർബറോയുടെയും മേയറായ പോൾ ബ്രിസ്റ്റോ പറഞ്ഞു. യുകെയിൽ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെയിൻലൈൻ സർവീസുകൾ നടത്തുന്ന ലണ്ടൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ അഥവാ എൽഎൻഇആർ, തങ്ങളുടെ ട്രെയിനുകളിലൊന്നിലാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു, നിലവില് ഇവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുതെന്ന് മേയര് അഭ്യർഥിച്ചു.
