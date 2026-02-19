ETV Bharat / international

ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതവിശ്വാസികൾ ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇവ; ആദ്യ പത്തിൽ ഇന്ത്യയും

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മതപരമായ പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കിയാലോ....

TOP RELIGIOUS COUNTRIES top ten most religious countries Saudi Arabia eligious countries in the world
Representational image (Getty image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 19, 2026 at 12:46 PM IST

2 Min Read
നുഷ്യൻ..മതങ്ങളെ സൃഷ്‌ടിച്ചൂ

മതങ്ങൾ..ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്‌ടിച്ചൂ

മനുശ്യനും മതങ്ങളും ദൈവങ്ങളും കൂടി

മണ്ണ് പങ്കു വെച്ചൂ

മനസ് പങ്കു വെച്ചൂ..

അച്ഛനും ബാപ്പയും എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിലെ ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ പാട്ടാണിത്. ലോകത്തെ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യനെയും വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മതം. ക്രിസ്‌ത്യൻ, ഇസ്‌ലാം, ഹിന്ദു, സിഖ് തുടങ്ങി നിരവധി മതങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തുണ്ട്. മനുഷ്യനെ ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്ന് അർഥം വരുന്ന റെലിജ്യോ(Religio) എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് റിലീജിയൺ അല്ലെങ്കിൽ മതം എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത്.

Representational image (Getty image)

നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മതവും മതവിശ്വാസികളും മിക്കയിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം ഔദ്യോഗിക മതമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളുമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ത്യ, യുഎസ്എ, ഫ്രാൻസ്, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി മതേതര നിലപാട് സ്വീകരിച്ചവയാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതവിശ്വാസികൾ ഉള്ള രാജ്യം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ. ആദ്യ പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക പരിശോധിച്ചാലോ.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Representational image (Getty image)

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മതവിശ്വാസമുള്ള രാജ്യമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയാണ്. ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ മതങ്ങളിലൊന്നായ ഇസ്‌ലാമിൻ്റെ ആത്മീയ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഈ രാജ്യം. ഏകദേശം 3.6 കോടിയാണ് ഇവിടത്തെ ജനസംഖ്യ. ഏറ്റവും വിശുദ്ധ നഗരങ്ങളായ മക്കയും മദീനയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും സൗദിയിലാണ്. ഡബ്ല്യുപിപി (WPP), പെൻസിൽവേനിയ സർവകലാശാല എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ സർവേയിലാണ് ഏറ്റവും മതവിശ്വാസമുള്ള രാജ്യം ഏതെല്ലാമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

Representational image (Getty image)

ആദ്യ പത്തിൽ ഇന്ത്യയും

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മതവിശ്വാസമുള്ള ആദ്യ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നത് നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. 140 കോടിയാണ് ഇവിടത്തെ ജനസംഖ്യ. ഇന്ത്യയിൽ 70 ശതമാനത്തിൽ ഏറെയും ഹിന്ദുമതത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. മുസ്‌ലീം ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യ പത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും ഇസ്രയേലും മാത്രമാണ്. ഇസ്‌ലാം (14.2%), ക്രിസ്‌തു മതം (2.3%), സിഖ് മതം (1.7%), ബുദ്ധമതം (0.7%), ജൈനമതം (0.4%) എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മതവിശ്വാസികൾ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. വൈവിധ്യമാർന്ന മതവിശ്വാസങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് ഇന്ത്യ. അതേസമയം ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമാണ്. ഭരണഘടന പ്രകാരം എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യ അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മതവിശ്വാസമുള്ള ആദ്യ 10 രാജ്യങ്ങൾ

  1. സൗദി അറേബ്യ (ജനസംഖ്യ: 3.6 കോടി)
  2. ഇസ്രായേൽ (ജനസംഖ്യ: 1 കോടി)
  3. ഇറാൻ (ജനസംഖ്യ: 9.2–9.3 കോടി)
  4. ഇന്ത്യ (ജനസംഖ്യ: 140 കോടി)
  5. യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (UAE) (ജനസംഖ്യ: 1.1 കോടി)
  6. ഈജിപ്‌ത് (ജനസംഖ്യ: 12 കോടി)
  7. ഖത്തർ (ജനസംഖ്യ: 31.7 ലക്ഷം)
  8. ജോർദാൻ (ജനസംഖ്യ: 1.17 കോടി)
  9. തുർക്കി (ജനസംഖ്യ: 8.8 കോടി)
  10. ഒമാൻ (ജനസംഖ്യ: 56 ലക്ഷം)

