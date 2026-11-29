ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വയിൽ 10 മാസത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 500ലധികം ഭീകരർ; സിടിഡി റിപ്പോർട്ട്
ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ബന്നു ജില്ലയിലാണെന്നും ശനിയാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
By PTI
Published : November 29, 2026 at 11:02 AM IST
പെഷവാർ : പാകിസ്ഥാൻ്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയായ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വയിൽ കഴിഞ്ഞ 10 മാസവും 10 ദിവസവുമായി നടന്ന വിവിധ സുരക്ഷാ ഓപ്പറേഷനുകളിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ വകുപ്പിൻ്റെ (Counter-Terrorism Department - CTD) റിപ്പോർട്ട്. ശനിയാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഈ കാലയളവിൽ പ്രവിശ്യയിലുടനീളം തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആകെ 1,597 കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
സുരക്ഷാ സേനയുടെ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട തീവ്രവാദികളിൽ പലരും തലയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കൊടുംകുറ്റവാളികളാണെന്നും സിടിഡി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ ബന്നു ജില്ലയിൽ; ആയിരത്തിലധികം പ്രതികൾ ഒളിവിൽ
പ്രവിശ്യയിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച ജില്ല ബന്നു ആണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.ഈ വർഷം മാത്രം ബന്നു ജില്ലയിൽ 276 ഭീകരവാദ കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഈ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികളിൽ 140 പേർ സുരക്ഷാ സേനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും 46 പേർ അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 1503 പ്രതികൾ ഇപ്പോഴും ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരവും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
മറ്റൊരു പ്രധാന മേഖലയായ വടക്കൻ വസീറിസ്ഥാനിൽ 109 തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 13 പേർ പിടിയിലാവുകയും ചെയ്തു. ദേര ഇസ്മായിൽ ഖാൻ ജില്ലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഭീകരവാദ കേസുകളിൽ 135 പ്രതികളെയാണ് സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചത്.
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പെഷവാറിലും ബജൗറിലും ശക്തമായ നടപടി
പ്രവിശ്യാ തലസ്ഥാനമായ പെഷവാറിൽ 40 തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 129 പേർ അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തു. പെഷവാറിലെ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട 687 പേരെ പൊലീസ് പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ബജൗർ ജില്ലയിൽ 134 തീവ്രവാദ കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ 42 പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ആറ് പേരെ വധിക്കാനും സേനയ്ക്ക് സാധിച്ചു.
ഖനന സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം
ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന 10 ഭീകരാക്രമണങ്ങളിൽ തീവ്രവാദികൾ ഖനന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ (Mining explosives) ഉപയോഗിച്ചതായും സിടിഡി റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മേഖലയിൽ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഭീകരവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെ തീരുമാനം.
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