ഇറാന്‍റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായി മൊജ്‌തബ അലി ഖാമനേയി

മൊജ്‌തബ അലി ഖാമനേയിയെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ആയത്തുല്ല അലി ഖാമനേയിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് ഇദ്ദേഹം. പുതിയ നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇസ്രയേല്‍ വധഭീഷണി നിലനില്‍ക്കുമ്പോള്‍.

Mojtaba ALi khamanei (X.com)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 9, 2026 at 7:26 AM IST

ടെഹ്‌റാന്‍: കൊല്ലപ്പെട്ട പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമനേയിയുടെ മകന്‍ മൊജ്‌തബ അലി ഖാമനേയിയെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. ആയത്തുല്ല അലി ഖാമനേയിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് മൊജ്‌തബ. പിതാവിന്‍റെ ഓഫിസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. എന്നാല്‍ പൊതുവേദികളിലോ ഔദ്യോഗിക പദവികളോ മൊജ്‌തബ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതേസമയം ഭരണകൂട തീരുമാനങ്ങളിലും നടപടികളിലും അവസാന വാക്കായാണ് മൊജ്‌തബ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇറാന്‍ വിപ്ലവ ഗാര്‍ഡുകളുമായുള്ള ബന്ധമാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇദ്ദേഹത്തെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ കാരണമായത്.

പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായ മൊജ്‌തബയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിലെ സന്തോഷ പ്രകടനവുമായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ ഇറാന്‍ തെരുവുകളിലിറങ്ങി. വിവിധ ഇടങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങള്‍ ആഘോഷങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയതായും വിവിധ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു. ഐആർജിസിയും സായുധ സേനയുടെ ജനറൽ സ്റ്റാഫും മൊജ്‌തബ ഖാമനേയിക്ക് പിന്തുണ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു.

പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായി മൊജ്‌തബ അലി ഖാമനേയിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഇറാനില്‍ മിസൈല്‍ ആക്രമണം നടത്തി ഇസ്രയേല്‍. ആക്രമണത്തില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. അതേസമയം ഇസ്രയേലിലേക്കും അറബ്‌ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇറാന്‍ ശക്തമായ ഡ്രോണ്‍, മിസൈല്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇറാനില്‍ യുദ്ധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മരണ സംഖ്യയും ഉയരുകയാണ്. ആക്രമണം തുടങ്ങി ഇന്നുവരെ ഇറാനില്‍ 1300ലധികം പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. ആക്രമണം കടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഏകദേശം 100,000 പേര്‍ കുടിയിറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് നിരവധി പേര്‍ ഇറാനില്‍ നിന്നും മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

മാര്‍ച്ച് ഒന്നിനാണ് ഇറാനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേല്‍-യുഎസ്‌ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത്. യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് രണ്ടാം ദിനത്തില്‍ തന്നെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമനേയിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും അടക്കം 48 ഉന്നത നേതാക്കള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജ്യം വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടത്.

പരമോന്നത നേതാവ് അടക്കം കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ദിവസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് മൊജ്‌തബ പരമോന്നത നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അതേസമയം ഇറാനില്‍ ഇനിയാര് ഭരണത്തിലേറിയാലും അവരെയും കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇസ്രയേല്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേല്‍ കാറ്റ്‌സ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇറാന്‍റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവിനെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും തങ്ങള്‍ക്ക് താത്‌പര്യമുള്ള ആളായിരിക്കണം പരമോന്നത നേതാവെന്നും അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ തങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളില്‍ പുറത്ത് നിന്നുള്ളവരുടെ ഇടപെടല്‍ വേണ്ടെന്നായിരുന്നു ഇറാന്‍റെ പ്രതികരണം.

ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയാണ് മൊജ്‌തബ അധികാരത്തിലേറിയത്. 1979ലെ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് രാജ്യത്ത് കുടുംബ വാഴ്‌ച എന്ന തരത്തിലൊരു നിയമനം നടക്കുന്നത്. ഇതും ഏറെ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

