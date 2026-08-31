'ഹിന്ദുക്കൾ ഉണർന്നാൽ ലോകം ഉണരും'; ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭഗവത്
ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമായി വന്നാൽ ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും നിരസിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മോഹൻ ഭഗവത്
By ANI
Published : August 31, 2026 at 7:42 AM IST
ടൊറൻ്റോ: ഹിന്ദുക്കൾ ഉണർന്നാൽ ലോകം ഉണരുമെന്ന് ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭഗവത്. പാരമ്പര്യം വൈവിധ്യത്തെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഐക്യത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക രൂപമായാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാനഡയിലെ ടൊറൻ്റോയിൽ നടന്ന ഹിന്ദു വിശ്വ ബന്ധു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കനേഡിയൻ ഹിന്ദുസ് ഫോർ ഔട്ട്റീച്ച്, റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഡയലോഗ് (കോർഡ്) ആണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ അവതരിപ്പിച്ച പരമ്പരാഗത നാടൻ പാട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാംസ്കാരിക പരിപാടികളോടെയാണ് ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചത്. ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമായി വന്നാൽ ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും നിരസിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മോഹൻ ഭഗവത് വ്യക്തമാക്കി. ചോദിക്കാതെ തന്നെ സഹായഹസ്തം നീട്ടുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യമെന്നും അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡിഎൻഎ ആണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ഉണർന്നാൽ ലോകം ഉണരുമെന്ന ചൊല്ല് ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
വൈവിധ്യത്തിലെ ഐക്യം
ഇന്ത്യൻ ആത്മീയ പൈതൃകം മനുഷ്യരാശിക്കും പ്രകൃതിക്കും ഇടയിൽ എങ്ങനെ ഐക്യം വളർത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജീവനുള്ളവയെയും ഇല്ലാത്തവയെയും സ്വന്തമായി കാണാനാണ് പാരമ്പര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വൈവിധ്യത്തിൽ ഐക്യം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ വൈവിധ്യം ഒരിക്കലും ഐക്യത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയിട്ടില്ല. വൈവിധ്യം തന്നെ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണെന്നാണ് പാരമ്പര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ആർഎസ്എസ് മേധാവി പറഞ്ഞു. ലോകം മുഴുവൻ ഒരു കുടുംബമാണെന്ന വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന പുരാതന തത്ത്വചിന്ത ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആഗോള സമൂഹത്തോട് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ബാഹ്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യരാശിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആത്മീയ ഐക്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിലാണ് യഥാർഥ ജ്ഞാനം കുടികൊള്ളുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
ഭാരതം അതിൻ്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഒരു മഹാശക്തിയല്ല, മറിച്ച് വിശ്വഗുരുവായി മാറിയതെങ്ങനെയെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. അക്കാലത്ത് ഭാരതത്തെ ഒരു മഹാശക്തി എന്ന് വിളിക്കാമായിരുന്നെങ്കിലും അത് ലോകത്തെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഭാരതത്തിൻ്റെ ഉദയം അർഥമാക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഐക്യമുള്ളതും സ്വതന്ത്രവുമായ മനുഷ്യരാശിയെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലോകത്തിന് അറിവും നാഗരിക മൂല്യങ്ങളും പകർന്നുനൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു പൂർവികർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. റോഡുകളോ ബോട്ടുകളോ വിമാനങ്ങളോ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളോ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് കാളവണ്ടികളിലും കുതിരപ്പുറത്തുമായി പൂർവികർ മെക്സിക്കോ മുതൽ സൈബീരിയ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി അറിവ് പകർന്നുനൽകി.
കാൽനടയായി ഹിമാലയം കടന്ന് ചൈന, സൈബീരിയ, മംഗോളിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തി. ചെറിയ ബോട്ടുകളിൽ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലേക്കും അവർ യാത്ര ചെയ്തു. അവർ ഒരു രാജ്യവും കീഴടക്കുകയോ ആരെയും മതം മാറ്റുകയോ ചെയ്തില്ല. പോയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ജ്യോതിഷം, ആയുർവേദം തുടങ്ങിയ അറിവുകളും നാഗരിക മൂല്യങ്ങളും പകർന്നുനൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യ-കാനഡ ബന്ധം
മുൻ കനേഡിയൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും ആൽബെർട്ട മുൻ പ്രീമിയറുമായ ജേസൺ കെന്നി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ കനേഡിയൻ നേതാക്കളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിൽ വളർന്നുവരുന്ന മുന്നേറ്റത്തെ ജേസൺ കെന്നി പ്രശംസിച്ചു. ഈ വർഷം അവസാനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കാനഡയിൽ നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ സന്ദർശനം കാനഡ-ഇന്ത്യ ബന്ധത്തിലെ പുതിയ മുന്നേറ്റത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ വർഷം ജൂണിൽ ഫ്രാൻസിലെ എവിയാനിൽ നടന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിക്കിടെ, 2026ൽ കാനഡ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ക്ഷണത്തിന് കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി കാർണിയോട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നന്ദി പറഞ്ഞിരുന്നു. സന്ദർശനത്തിന് പരസ്പരം സൗകര്യപ്രദമായ തീയതി കണ്ടെത്താൻ നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ചർച്ചകൾ തുടരാൻ ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യ-കാനഡ സംയുക്ത വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കെന്നിയുടെ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ സദസ്സിൽ നിന്ന് മോദി, മോദി എന്ന ആർപ്പുവിളികൾ ഉയർന്നു. സമാധാനവും സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളും ആഗോള ഐക്യവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന നിമിഷമായാണ് മോഹൻ ഭഗവതിൻ്റെ സന്ദർശനത്തെ കാനഡയിലെ ഹിന്ദു പ്രവാസികൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് പ്രവാസികൾ ടൊറൻ്റോയിൽ ഒത്തുകൂടിയത്.
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