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ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ വീണ്ടുമൊരു ഇന്ത്യൻ യോഗ വസന്തം; ടൈംസ് സ്വകയറിലെ പരിപാടികള്‍ക്ക് മോദിയുടെ ഗുരു നേതൃത്വം നൽകും

ആഗോള സംസ്‌കാരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായ ന്യൂയോർക്കിലെ പ്രശസ്‌തമായ ടൈംസ് സ്ക്വയർ ഈ ജൂൺ 21-ന് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്...

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യോഗ ചെയ്യുന്ന മോദി (PTI)
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By PTI

Published : June 6, 2026 at 7:10 AM IST

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വാഷിങ്‌ടണ്‍: ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്‌തമായ ന്യൂയോർക്കിലെ ടൈംസ് സ്ക്വയർ ഇനി യോഗാ മന്ത്രങ്ങളാൽ മുഖരിതമാകും. ജൂൺ 21-ന് നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ യോഗ ഗുരു എച്ച്.ആർ. നാഗേന്ദ്ര നേതൃത്വം നൽകും. ന്യൂയോർക്കിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യാതിഥിയായി ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലും ടൈംസ് സ്ക്വയർ അലയൻസും സംയുക്തമായാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.


അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി ജൂൺ 12 മുതൽ 14 വരെ ന്യൂയോർക്കിലെ മോണ്ടിസെല്ലോയിൽ ഒരു പ്രത്യേക യോഗ-വെൽനസ് റിട്രീറ്റും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പ്രശസ്‌തമായ രാജസ്ഥാൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക, ബൃഹദ് ന്യൂയോർക്ക് സീനിയേഴ്‌സ്, ജയ്‌പൂർ ഫൂട്ട് യുഎസ്എ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ റിട്രീറ്റ് ഒരുക്കുന്നത്.

പത്മശ്രീ പുരസ്‌കാര ജേതാവും ബെംഗളൂരു എസ്-വ്യാസ സർവകലാശാലാ പ്രസിഡൻ്റുമായ എച്ച്.ആർ. നാഗേന്ദ്രയും വൈസ് ചാൻസലർ എൻ.കെ. മഞ്ജുനാഥും ഈ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കും. ടൈംസ് സ്ക്വയറിലെ പ്രശസ്‌തമായ 'സോൾസ്റ്റിസ്' പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന സൂര്യോദയ യോഗ സെഷന് 'ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്' യുഎസ്എ അധ്യക്ഷ രുചിക ലാൽ നേതൃത്വം നൽകും. യോഗ, ധ്യാനം, മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനുള്ള ക്ലാസുകൾ. പ്രായമാകുമ്പോഴും ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള വഴികൾ. ഡോക്ടർമാർ, വെൽനസ് പ്രൊഫഷണലുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി നേതാക്കൾ എന്നിവരുമായുള്ള ആശയവിനിമയം എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്.

ഈ വർഷത്തെ തീം


‘ആരോഗ്യകരമായ വാർദ്ധക്യത്തിന് യോഗ’ എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രധാന തീം. പ്രായമാകുമ്പോഴും ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനശേഷിയും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ യോഗ എത്രത്തോളം സഹായിക്കുമെന്ന് ഈ ദിനം ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കും.

"ന്യൂയോർക്കിലെ ഈ വലിയ യോഗാഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള നേതൃത്വമാണ് യോഗയെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ എത്തിച്ചത്," എന്ന് എച്ച്.ആർ. നാഗേന്ദ്രയും, ആർ.എ.എൻ.എ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രേം ഭണ്ഡാരിയും വ്യക്തമാക്കി.

2014 ഡിസംബർ 11-നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2015 മുതൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ ദിവസം വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.

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TIMES SQUARE YOGA DAY
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