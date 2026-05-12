തന്ത്രപ്രധാന സൗഹൃദം പുതുക്കാൻ മോദി നെതർലൻഡ്സിലേക്ക്; രാജാവ് വില്യം അലക്സാണ്ടറുമായും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും
നരേന്ദ്ര മോദി നെതർലൻഡ്സിലേക്ക് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നു. നെതർലൻഡ്സ് രാജാവ് വില്യം അലക്സാണ്ടറിയും പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റനുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തും.
By ANI
Published : May 12, 2026 at 4:37 PM IST
ഹേഗ്(നെതർലൻഡ്സ്): ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കുന്നതിനും തന്ത്രപ്രധാനമായ പങ്കാളിത്തം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നെതര്ലൻഡ്സിലേക്ക്. മെയ് 16, 17 തീയതികളിൽ മോദി നെതർലൻഡ്സ് സന്ദർശിക്കുമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. അഞ്ചു രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന തൻ്റെ വിദേശ പര്യടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടെയെത്തുന്നത്.
നെതർലൻഡ്സ് രാജാവ് വില്യം അലക്സാണ്ടറും പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റനും ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കും. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുക ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ഔപചാരികമാക്കുക തുടങ്ങിവയാണ് മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് നെതർലൻഡ്സ് സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
മെയ് 16 ന്, ഹുയിസ് ടെൻ ബോഷ് കൊട്ടാരത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയില് വില്ലെം അലക്സാണ്ടർ രാജാവും രാജ്ഞി മാക്സിമയും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ സ്വീകരിക്കും. തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കും പ്രതിനിധി സംഘത്തിനും കൊട്ടാരത്തിൽ വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കും. ഡച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബെറെൻഡ്സെൻ, വ്യവസായ പ്രമുഖർ, കല-സംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരും വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിനായി നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ കാറ്റ്ഷൂയിസിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ജെറ്റൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ പ്രത്യേകം സ്വീകരിക്കും. വിദേശ വ്യാപാര വികസന സഹകരണ മന്ത്രി സ്ജോർഡ്സ്മ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യയും നെതർലൻഡ്സും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വട്ടമേശ ചർച്ചയിലും നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും. രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ രണ്ട് കമ്പനികളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണ കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.
"പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെയും പ്രധാനമന്ത്രി ജെറ്റൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ, രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിൽ ഒരു സഹകരണ കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കും. തുടർന്ന്, നെതർലൻഡ്സും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഡച്ച് കമ്പനികളുടെ സിഇഒമാരുമായി രണ്ട്പ്രധാനമന്ത്രിമാരും വട്ടമേശ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും," പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, സെമി കണ്ടക്ടറുകൾ, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ, ജല മാനേജ്മെൻ്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിർണായകമായ പല കരാറുകളും സന്ദർശന വേളയിൽ ഒപ്പിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വൈകുന്നേരം, കാറ്റ്ഷൂയിസിൽ പിഎം ജെറ്റൻ ഒരുക്കുന്ന അനൗപചാരിക അത്താഴവിരുന്നിലും പ്രതിനിധിതല യോഗത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പങ്കെടുക്കും. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സ്ഥിതി, ഉക്രെയ്ൻ റഷ്യ യുദ്ധം, ജല ഉപഭോക നിയന്ത്രണം, സുരക്ഷ, ഉയർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സഹകരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ആഗോള, പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയും നെതർലൻഡ്സും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ നിരവധി കരാറുകളും സന്ദർശന വേളയിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
"ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ വിവിധ കരാറുകളും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും" പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മെയ് 17-ന് ജലവിഭവ പരിപാലന സഹകരണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തോടെ ഇരു നേതാക്കളും തങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിക്കും. യു.എ.ഇ, നെതർലൻഡ്സ്, സ്വീഡൻ, നോർവേ, ഇറ്റലി എന്നീ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിദേശ യാത്രയുടെ രണ്ടാം പാദമാണിത്. 2017-ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് മോദി നെതർലൻഡ്സ് സന്ദർശിക്കുന്നത്. നെതർലൻഡ്സിലെ പുതിയ സർക്കാരുമായി സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാൻ ഈ സന്ദർശനം വലിയ അവസരമൊരുക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
