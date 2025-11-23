ETV Bharat / international

ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരെ ഒന്നിച്ച് പോരാടണം; ലോക നേതാക്കളെ കണ്ട് മോദി

മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയും ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയും ഒരുമിച്ച് പോരാടാൻ ഒരു പദ്ധതി ജി 20 രാജ്യങ്ങള്‍ കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് സ്ഥാപിക്കാനും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു

G20 LEADERS SUMMIT IN JOHANNESBURG
Indian Prime Minister Narendra Modi met with world leaders at the G20 summit (ETV Bharat)
ജോഹന്നാസ്ബർഗ്: ജി20 ഉച്ചകോടിയിൽ നിരവധി ലോക നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ ശനിയാഴ്‌ച നടന്ന ജി 20 ഉച്ചകോടിയിൽ (നവംബർ 23) ലോക നേതാക്കളുമായി നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തുവെന്ന് മോദി വ്യക്തമാക്കി.

ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ, ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ, ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ലീ ജെയ്-മ്യുങ്, ബ്രസീലിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ലുല ഡ സിൽവ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ലോക നേതാക്കളുമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയത്. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം, പരസ്‌പര താത്‌പര്യങ്ങളുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായി ചർച്ച ചെയ്‌ത വിഷയങ്ങൾ.

ജി20 യോഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കവേ, ആഗോള വികസന മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പുനർവിചിന്തനം നടത്തണമെന്നും സുസ്ഥിരവളർച്ചയിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയും ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയും ഒരുമിച്ച് പോരാടാൻ ഒരു പദ്ധതി ജി 20 രാജ്യങ്ങള്‍ കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് സ്ഥാപിക്കാനും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

ലോക നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി

"ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ കെയർ സ്റ്റാർമറെ കണ്ടുമുട്ടിയത് പുതിയൊരു തുടക്കമായിരുന്നു. ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ച ഇന്ത്യ- യുകെ പങ്കാളിത്തത്തിന് പുതിയ ഊർജ്ജം നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾ അത് പല മേഖലകളിലൂടെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും" എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്‌സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.

മലേഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിമുമായി സംസാരിച്ചെന്നും ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് മാക്രോണിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ തനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി എക്‌സ് പോസ്റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു. " ഇന്ത്യ-ഫ്രാൻസ് ബന്ധം ആഗോള നന്മയ്ക്കുള്ള ഒരു ശക്തിയായി തുടരുന്നു. പ്രസിഡൻ്റ് മാക്രോണിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷം" എന്നാണ് മോദി എക്‌സിൽ കുറിച്ചത്.

കൊറിയൻ നേതാവ് ലീ ജെയ്-മ്യുങ്ങുമായും പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. ഈ വർഷത്തെ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്‌ചയായിരുന്നു ഇത്. "നമ്മുടെ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ച സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക, നിക്ഷേപ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാൻ പരസ്‌പരം ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കൈമാറി" എന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

ബ്രസീൽ പ്രസിഡൻ്റുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് ശേഷം "നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി വ്യാപാര, സാംസ്‌കാരിക ബന്ധങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കും. അതിനായി ഇന്ത്യ - ബ്രസീൽ ബന്ധം തുടരും" എന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ജി 20 നേതാക്കളുടെ ഉച്ചകോടിക്കിടെ യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസുമായി "വളരെ ഉത്‌പാദനക്ഷമമായ സംഭാഷണം നടത്തിയതായി" പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്‌ച നടന്ന ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രധാന സെഷനു മുമ്പ്, ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് നിരവധി നേതാക്കളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സംവദിച്ചു.

ജി 20 നേതാക്കളുമായി ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ

ജോഹന്നാസ്ബർഗ് ഉച്ചകോടിയിൽ ജി 20 നേതാക്കളുമായി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ മോദി എക്‌സിൽ പങ്കിട്ടു. "ആഗോള പുരോഗതിക്കും സമൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നു" എന്ന് ഫോട്ടോയുടെ ഒപ്പം എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

അംഗോളൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോവോ മാനുവൽ ഗൊൺസാൽവസയേയും ജി20 യിൽ മോദി കണ്ടുമുട്ടി. അംഗോളയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സൗഹൃദത്തെ മോദി എടുത്തു പറഞ്ഞു. "വ്യാപാര സാംസ്‌കാരിക ബന്ധങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ രാജ്യം അംഗോളയുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു” എന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി ലോറൻസ് വോങ്ങുമായും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. “ഇന്ത്യ-സിംഗപ്പൂർ പങ്കാളിത്തം വളർച്ചയുടെയും സ്ഥിരതയുടെയും ഒരു പ്രധാന ചാലകമായി തുടരുന്നു” എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിയറ്റ്നാം പ്രധാനമന്ത്രി ഫാം മിൻ ചിന്നിനെയും മോദി കണ്ടു. “ഇന്ത്യയും വിയറ്റ്നാമും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധം നിലനിർത്തും” എന്നും അദ്ദേഹം എക്‌സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഫ്രെഡറിക് മെർസുമായും പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. “ ജർമ്മനിയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം ശക്തമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാപാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ, നവീകരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ” എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ നടക്കുന്ന ജി20 ഉച്ചകോടിക്കിടെ ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുടിഒ) ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഡോ. എൻഗോസി ഒകോൻജോ ഇവാലയുമായെയും എത്യോപ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അബി അഹമ്മദ് അലിയെയും കണ്ടു. "ഇന്ത്യയും എത്യോപ്യയും ചരിത്രത്തിൽ വേരൂന്നിയതും വികസന സഹകരണത്താൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതുമായ ഒരു പങ്കാളിത്ത ബന്ധം ഉണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യ, സ്‌കിൽ ഡവലപ്‌മെൻ്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഞങ്ങൾ ബന്ധം തുടരും" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസിയുമായും മോദി ചര്‍ച്ച നടത്തി. ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഭൂമി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ജോഹന്നാസ്ബർഗിലെ ജി 20 ഉച്ചകോടി വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ചതില്‍ മോദി നന്ദി അറിയിച്ചു . "ഊഷ്‌മളമായ സ്വാഗതത്തിനും ഈ സുപ്രധാന ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിച്ചതിനും" ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് സിറിൽ റമാഫോസയ്ക്ക് നന്ദി " അദ്ദേഹം വേദിയിൽ പറഞ്ഞു.

G20 LEADERS SUMMIT IN JOHANNESBURG
PM MODI IN G20 SUMMIT 2025
G20 LEADERS SUMMIT 2025
PM MODI IN JOHANNESBURG
PM MODI MEETS SEVERAL WORLD LEADERS

