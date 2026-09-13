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ഭിന്നതകൾ തർക്കങ്ങളാകരുത്; കൈകോർത്ത് മോദിയും ഷി ജിൻപിംഗും!

ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തമാക്കി ഇന്ത്യയും ചൈനയും, അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ തർക്കങ്ങളായി മാറരുതെന്ന് ധാരണ, പ്രധാന തര്‍ക്കവിഷയമായ അതിര്‍ത്തി നിര്‍ണയത്തില്‍ തീരുമാനമായില്ല..

INDIA CHINA PM NARENDRA MODI XI JINGPING BRICS SUMMIT 2026
Prime Minister Narendra Modi meeting with the President of the People's Republic of China, Xi Jinping on the sidelines of 18th BRICS Summit (ETV Bharat via Press Information Bureau)
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By Nirmala Ganapathy

Published : September 13, 2026 at 7:27 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ തർക്കങ്ങളായി മാറാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങും തമ്മിൽ ധാരണയായി. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന 18-ാമത് ബ്രിക്‌സ് ച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലാണ് ഇരുനേതാക്കളും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തന്ത്രപരവും ദീർഘകാല കാഴ്‌ചപ്പാടുകളോടും കൂടിയുള്ളതായിരിക്കണമെന്ന് ഇരു നേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കി. ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്കിടെ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയ ഇരുനേതാക്കളും 45 മിനിറ്റോളം നീണ്ട ചര്‍ച്ച നടത്തി. അതിർത്തി കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍, സാമ്പത്തിക സഹകരണം വർധിപ്പിക്കല്‍, ആഗോള വിഷയങ്ങളിലെ ഏകോപനം സംബന്ധിച്ചതുമായ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ ചർച്ചയില്‍ മുഖ്യ വിഷയങ്ങളായി.

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INDIA CHINA PM NARENDRA MODI XI JINGPING BRICS SUMMIT 2026
Prime Minister Narendra Modi meeting with the President of the People's Republic of China, Xi Jinping on the sidelines of 18th BRICS Summit (ETV Bharat via Press Information Bureau)

ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന് അതിർത്തിയിലെ സമാധാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മോദി, അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ സമാധാനവും ശാന്തതയും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുടെ തുടർവികസനത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിർത്തി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള കരാറുകളും ധാരണകളും ഇരുപക്ഷവും പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഏകദേശം ഏഴ് വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന ഷി, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെ വിലമതിക്കുന്നുവെന്ന് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും പരസ്‌പരം പഠിക്കാനും, പരസ്‌പരം പിന്തുണ നൽകാനും, പങ്കിട്ട വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും, പൊതുവായ വികസനം സാധ്യമാക്കാനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം വിശ്വാസവും വളര്‍ത്താനും സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനുമാണ് ഇരുനേതാക്കളും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയത്. എന്നാല്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിസ സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും ധാരണയിലെത്തിയില്ല. അതിർത്തി പ്രശ്‌നങ്ങൾ വീണ്ടും വഷളാകാനുള്ള സാധ്യതയും ബന്ധങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ട്.

സാമ്പത്തിക-വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കവേ, വ്യാപാര അസന്തുലിതാവസ്ഥ, വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ, അർത്ഥവത്തായതും പ്രവചനാതീതമല്ലാത്തതുമായ വിപണി പ്രവേശനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ പരസ്‌പരമുള്ള ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ഇരു നേതാക്കന്‍മാരും വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇരുനേതാക്കളും ധാരണയിലെത്തി.

ഗ്വാങ്‌ഷൂ-ന്യൂഡൽഹി വിമാന സര്‍വീസ് പുനരാരംഭിക്കും

ആറ് വർഷം മുമ്പ് നിർത്തിവച്ചിരുന്ന ഗ്വാങ്‌ഷൂ-ന്യൂഡൽഹി റൂട്ടിലെ വിമാന സർവീസുകൾ സെപ്റ്റംബർ 21 മുതൽ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ചൈന സതേൺ എയർലൈൻസ് ശനിയാഴ്‌ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിർത്തി നിർണയിക്കപ്പെടാത്ത വിവിധ മേഖലകളിലെ തർക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സങ്കീർണമാക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഗൽവാൻ സംഘർഷം ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധത്തില്‍ വിള്ളല്‍

2020 ല്‍ നടന്ന ഗൽവാൻ സംഘർഷം ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കിയിരുന്നു, നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. അരുണാചൽ പ്രദേശിലുണ്ടായ സമീപകാല സംഘർഷങ്ങളും എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്. അതിർത്തിയിൽ ഇടയ്ക്കിടെയുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളും പരസ്‌പരമുള്ള പ്രദേശിക അവകാശവാദങ്ങളും നിലനിൽക്കെത്തന്നെ, 2024 മുതൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ ബന്ധം സുസ്ഥിരമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവരികയാണ്.

ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ പലവിധ സമ്മർദ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ ചൈനയുടെ സ്വാധീനം വർധിക്കുന്നതിലും വ്യാപാരക്കമ്മി കൂടുന്നതിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. അതേസമയം, അമേരിക്കയുമായി ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള വിപുലമായ ബന്ധത്തെ സംശയത്തോടെയാണ് ചൈന നോക്കിക്കാണുന്നത്.

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം ബന്ധം ശക്തമാക്കി

എന്നിരുന്നാലും ഊർജ്ജ വിതരണ ശൃംഖലയെ തടസപ്പെടുത്തിയ ഇറാനിലെ സംഘർഷം, ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ തീവ്രത, അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ വിപുലമായ പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കി. സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്‌ടാവ് അജിത് ഡോവലും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ്‌യിയും തമ്മില്‍ ചർച്ചകൾ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തില്‍ പ്രധാന്യമർഹിക്കുന്നു. 25-ാം ഘട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പിന്നാലെ ഇരുപക്ഷവും കഴിഞ്ഞ മാസം എട്ടിനങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു ധാരണയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയിരുന്നു.

അതിർത്തി തർക്കത്തില്‍ ധാരണയായോ? വിമര്‍ശിച്ച് ആചാര്യ

ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചകളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചൈനീസ് സ്റ്റഡീസ് ഡയറക്‌ടർ അൽക്ക ആചാര്യ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു. ഇന്ത്യ ചൈന ഇതുവരെ ധാരണയിലെത്താത്ത അതിർത്തി തർക്കത്തില്‍ പുരോഗതി കൈവരിച്ചോയെന്ന് ആചാര്യ ചോദ്യമുയര്‍ത്തി. "വ്യക്തമല്ലാത്ത കാര്യം പ്രധാന തർക്കവിഷയമായ അതിർത്തി തർക്കത്തെക്കുറിച്ചാണ്, ഈ ചർച്ചകൾ കൊണ്ട് എന്താണ് നേടാനായത്?" ആചാര്യ വ്യക്തമാക്കി.

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും വ്യാപാരവും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്ക് മുമ്പുതന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഉച്ചകോടി അതിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടുക മാത്രമാണ് ചെയ്‌തതെന്നും ആചാര്യ പറഞ്ഞു. ഷാങ്ഹായ് കോ-ഓപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ യോഗവും ഇതിനോടകം നടന്നിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

INDIA CHINA
PM NARENDRA MODI
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BRICS SUMMIT 2026
INDIA CHINA BRICS SUMMIT 2026

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