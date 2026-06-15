പറന്നുയർന്നയുടൻ വിമാനം നിലംപതിച്ച് തീപിടിച്ചു; അമേരിക്കയിൽ 12 മരണം
അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ എൻടിഎസ്ബിയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതുവരെ ഒരു വർഷത്തിലധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
Published : June 15, 2026 at 10:13 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിലെ മിസോറിയിൽ സ്കൈ ഡൈവിങ്ങിനായി പോയ ചെറുവിമാനം തകർന്ന് പൈലറ്റും 11 യാത്രക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 12 പേർ മരിച്ചു. ബട്ട്ലർ മെമ്മോറിയൽ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11.30ന് പറന്നുയർന്ന വിമാനം മിനിറ്റുകൾക്കകം തകർന്നുവീണ് കത്തിനശിക്കുകയായിരുന്നു. മരിച്ചവരിൽ 11 പേരും സ്കൈ ഡൈവിങ്ങിനായി എത്തിയവരാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
വിമാനം പറന്നുയർന്ന് അധികം വൈകാതെ തന്നെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. സ്കൈ ഡൈവ് കൻസാസ് സിറ്റി എന്ന കമ്പനിയുടെ പസഫിക് എയ്റോസ്പേസ് 750 എക്സ്എൽ (Pacific Aerospace 750XL) എന്ന ഒറ്റ എൻജിൻ വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പറന്നുയർന്നയുടൻ വിമാനം ഇടത്തേക്ക് തിരിയുകയും, എൻജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹൈവേയിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കാൻ പൈലറ്റ് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതായി വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ആക്ടിങ് മാനേജറും ബേറ്റ്സ് കൗണ്ടി എമർജൻസി മാനേജ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായ ഡെന്നിസ് ജേക്കബ്സ് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട വിമാനം തലകീഴായി നിലംപതിച്ച് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ ബന്ധുക്കൾ നോക്കിനിൽക്കെയാണ് ഈ ദാരുണമായ അപകടം സംഭവിച്ചത്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ വിമാനത്തിൽനിന്ന് ആരെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ആരെയും കണ്ടെത്താനായില്ല. നീലയും വെള്ളിയും നിറങ്ങളുള്ള വിമാനത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപത്തെ പുൽമൈതാനത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു.
അപകടവിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ അഗ്നിരക്ഷാസേനയും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി തീയണച്ചു. അപകടസ്ഥലത്തെ കാഴ്ചകൾ അതിദാരുണമായിരുന്നു എന്ന് ഡെന്നിസ് ജേക്കബ്സ് പറഞ്ഞു. ബേറ്റ്സ് കൗണ്ടി ഷെരീഫ് ചാഡ് ആൻഡേഴ്സൺ, മിസോറി ഹൈവേ പട്രോൾ സർജൻ്റ് ജസ്റ്റിൻ എവിങ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയാനും വിവരങ്ങൾ ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കാനുമുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ബന്ധുക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും പുരോഹിതരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു.
ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്എഎ), നാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സേഫ്റ്റി ബോർഡ് (എൻടിഎസ്ബി) എന്നിവയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപകടസ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അപകടകാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും, വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ കഴിയൂ എന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മറ്റ് സുരക്ഷാ ഭീഷണികളില്ലെന്നും ഇതൊരു അപകടമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനമെന്നും ഷെരീഫ് വ്യക്തമാക്കി. അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ എൻടിഎസ്ബിയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതുവരെ ഒരു വർഷത്തിലധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
2010ൽ നിർമിച്ച ഈ വിമാനം സ്കൈ ഡൈവിങ്ങിനും ചരക്ക് നീക്കത്തിനും പുറമെ ഏരിയൽ സർവേകൾക്കും മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡലാണ്. 1,800 കിലോഗ്രാം ഭാരം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വിമാനത്തിന് ചെറിയ റൺവേകളിൽനിന്ന് പോലും പറന്നുയരാനും ഇറങ്ങാനും സാധിക്കും. തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. ഫ്ലൈറ്റ് അവെയർ (FlightAware) നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഞായറാഴ്ച മാത്രം രണ്ട് തവണ ഈ വിമാനം വിജയകരമായി സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച രണ്ടും വെള്ളിയാഴ്ച അഞ്ചും സർവീസുകൾ വിമാനം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. മാർച്ച് മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് ഈ മേഖലയിൽ സ്കൈ ഡൈവിങ് കമ്പനികൾ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതേസമയം, അപകടത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ സ്കൈ ഡൈവ് കൻസാസ് സിറ്റി കമ്പനി അധികൃതർ തയാറായില്ലെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
സ്കൈ ഡൈവിങ് വിമാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളിലെ വീഴ്ചകൾ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണമാകാറുണ്ടെന്ന് വ്യോമയാന സുരക്ഷാ വിദഗ്ധനായ ജെഫ് ഗുസെറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾക്കും എയർലൈനുകൾക്കും ബാധകമായ കർശന നിയമങ്ങൾ ഇത്തരം സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് ബാധകമല്ലാത്തത് സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. എൻടിഎസ്ബിയിലെയും എഫ്എഎയിലെയും മുൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയാണ് ഗുസെറ്റി. 2019ൽ ഹവായിൽ 11 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സ്കൈ ഡൈവിങ് വിമാന അപകടത്തിന് ശേഷവും ഇത്തരം കമ്പനികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് എൻടിഎസ്ബി മുൻപ് തന്നെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും സ്കൈ ഡൈവിങ്ങിനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏകദേശം 30 സ്വകാര്യ വിമാനങ്ങളാണ് ബട്ട്ലർ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്നതെന്ന് ഡെന്നിസ് ജേക്കബ്സ് വ്യക്തമാക്കി. അപകടത്തെ തുടർന്ന് കൻസാസ് സിറ്റിയിൽനിന്ന് 105 കിലോമീറ്റർ അകലെ 4,300 പേർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ബട്ട്ലർ നഗരത്തിലെ വിമാനത്താവളവും സമീപത്തെ ഹൈവേയും ഫെഡറൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ താത്കാലികമായി അടച്ചിട്ടു.
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