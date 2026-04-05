ഇറാൻ്റെ മണ്ണില് അമേരിക്കയുടെ മിന്നല് നീക്കം; കാണാതായ വ്യോമസേനാംഗത്തെ വീണ്ടെടുത്തു, സ്ഥിരീകരിച്ച് ട്രംപ്
ഇറാൻ യുദ്ധവിമാനം വെടിവച്ചിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് കാണാതായ യുഎസ് സൈനികനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് എപി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു
Published : April 5, 2026 at 9:57 AM IST|
Updated : April 5, 2026 at 10:08 AM IST
ടെഹ്റാൻ: ലോക സൈനിക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ധീരവും അതിസാഹസികവുമായ തെരച്ചിൽ-രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ (Search and Rescue), ഇറാൻ വെടിവെച്ചിട്ട എഫ്-15ഇ (F-15E) യുദ്ധവിമാനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം സുരക്ഷിതമായി വീണ്ടെടുത്തു. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപാണ് തൻ്റെ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഈ വാർത്ത ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. രക്ഷപ്പെടുത്തിയ വെപ്പൺ സിസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ (WSO) ബഹുമാന്യനായ ഒരു കേണൽ ആണെന്നും അദ്ദേഹം പരിക്കുകളോടെയാണെങ്കിലും സുരക്ഷിതനാണെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാനിലെ ദുർഘടമായ പർവതനിരകൾക്കിടയിൽ ശത്രുക്കളാൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു മണിക്കൂറുകളോളം ഈ ധീരയോദ്ധാവ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ തൻ്റെ സൈനികനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തിലായിരുന്നു അമേരിക്കൻ സൈനിക നേതൃത്വം. പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയ ഡസൻ കണക്കിന് യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് രക്ഷാദൗത്യത്തിനായി ഇറാനിയൻ ആകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചത്. കനത്ത വെടിവെയ്പ്പിനിടയിലും മറ്റൊരു അമേരിക്കൻ സൈനികന് പോലും പോറലേൽക്കാതെ ഈ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് യുഎസ് സൈന്യത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷണലിസവും വ്യോമമേധാവിത്വവും തെളിയിക്കുന്നതാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
Donald J. Trump Truth Social 04:05.26 12:08 AM EST— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 5, 2026
FROM PRESIDENT DONALD J. TRUMP
WE GOT HIM! My fellow Americans, over the past several hours, the United States Military pulled off one of the most daring Search and Rescue Operations in U.S. History, for one of our incredible…
നേരത്തെ തകർന്നുവീണ മറ്റൊരു വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റിനെയും യുഎസ് വിജയകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സൈനിക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ശത്രുരാജ്യത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് രണ്ട് പൈലറ്റുമാരെ വെവ്വേറെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന അപൂർവ നേട്ടം ഒരു രാജ്യം കൈവരിക്കുന്നത്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ മണലിൽ കുടുങ്ങിയ സി-130 (C-130) വിമാനത്തെപ്പോലും സാഹസികമായി മോചിപ്പിച്ചാണ് സംഘം മടങ്ങിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. "ഞങ്ങൾ ഒരു വാർഫൈറ്ററെയും (Warfighter) ഉപേക്ഷിക്കില്ല" എന്ന അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ദൃഢനിശ്ചയം അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന നിമിഷമാണിതെന്ന് ലോകം വിലയിരുത്തുന്നു. രാജ്യം ഒന്നടങ്കം അഭിമാനിക്കേണ്ട നിമിഷമാണിതെന്നും ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സൈന്യം തങ്ങളുടേതാണെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇറാനിയൻ ആകാശത്തിന് മുകളിൽ അമേരിക്കൻ വ്യോമശക്തിയുടെ മേധാവിത്വം ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ദൗത്യം.
രക്ഷാദൗത്യത്തിന് ശേഷം സൈനികരെ കൊണ്ടുപോകാനെത്തിയ സി-130 ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിമാനത്തിൻ്റെ ചക്രം മണലിൽ ഉറച്ചുപോയത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കി. ഒടുവിൽ ശത്രുക്കൾക്ക് പിടികൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ആ വിമാനം അവിടെത്തന്നെ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ നശിപ്പിച്ചാണ് കമാൻഡോകൾ പിന്മാറിയതെന്ന് ദേശീയ സുരക്ഷാ നിരീക്ഷകൻ ജാക്ക് മർഫി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
Good news for once.— Jack Murphy (@JackMurphyRGR) April 4, 2026
F-15 WSO recovered alive. Was escaping and evading. Massive fire fight on tgt. Iranians were actively looking for him in the area.
"നമ്മൾ അവനെ വീണ്ടെടുത്തു!": ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
"നമ്മുടെ ധീരനായ വാരിയർ സുരക്ഷിതനാണ്! ശത്രുക്കൾ തൊട്ടടുത്തെത്തിയിട്ടും തൻ്റെ സൈനികനെ അമേരിക്ക കൈവിട്ടില്ല. ഡസൻ കണക്കിന് യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ഈ ദൗത്യം നടത്തിയത്. ഒരു അമേരിക്കൻ സൈനികനെ പോലും നമുക്ക് നഷ്ടമായില്ല എന്നത് നമ്മുടെ വ്യോമ കരുത്തിൻ്റെ തെളിവാണ്."
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇറാനിലെ ഖുസെസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിൽ വെച്ച് യുഎസ് യുദ്ധവിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടത്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേരും പാരച്യൂട്ട് വഴി പുറത്തേക്ക് ചാടിയിരുന്നു.
വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൈലറ്റിനെ നേരത്തെ തന്നെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ അംഗമായ വെപ്പൺ സിസ്റ്റംസ് ഓഫീസറെ കണ്ടെത്താൻ വൈകുകയായിരുന്നു.
Wheels up all friendlies out. C130 got a wheel stuck in the sand at the FARP and a Delta element had to come in and blow it in place. Whole op sounds dicey as hell but they pulled it off. Goodnight. https://t.co/3LuuXE1Jny— Jack Murphy (@JackMurphyRGR) April 5, 2026
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി എത്തിയ അമേരിക്കൻ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് നേരെ ഇറാനിയൻ സൈന്യം വെടിയുതിർത്തതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്.
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന യുദ്ധം അഞ്ചാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. 20 വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് ഒരു അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനം ശത്രുരാജ്യത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ വെച്ച് വെടിവെച്ചിടുന്നത്.