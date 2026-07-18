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കുവൈത്തിലേക്ക് ഇറാൻ മിസൈലുകൾ; വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ചു,വൈദ്യുതനിലയവും ജലപ്ലാൻ്റും തകർന്നു

ഗൾഫിൽ സംഘർഷഭീതി, വ്യോമഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു, സർവീസുകൾ പുനഃക്രമീകരിച്ച് കുവൈത്ത് എയർവേസ്,

KUWAIT FLIGHTS CANCELLED IRAN MISSILE ATTACK KUWAIT IRAN HIT KUWAIT POWER STATION POWER AND DESALINATION PLANT ATTACK
representative image (ANI)
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By ANI

Published : July 18, 2026 at 3:13 PM IST

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അബുദാബി: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത രൂക്ഷം. കുവൈറ്റിൽ ഇറാന്‍ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ വൈദ്യുതനിലയവും ജല ശുദ്ധീകരണ കേന്ദ്രവും തകർന്നു. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ വ്യോമയാന പ്രവർത്തനങ്ങളും നിര്‍ത്തിവച്ചതായി കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം അറിയിച്ചു.

മിസൈല്‍ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കുവൈത്ത് എയർവേസ് തങ്ങളുടെ ഭൂരിഭാഗം സർവീസുകളും പുനഃക്രമീകരിച്ചു. യാത്രക്കാർ തങ്ങളുടെ വിമാന സർവീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന് കമ്പനി അഭ്യർഥിച്ചു. സർവീസുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പറുകളിലേക്ക് അറിയിപ്പായി നൽകുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ടേക്ക് ഓഫ്, ലാൻഡിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. മേഖലയിൽ തുടരുന്ന മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണ ഭീഷണികൾക്കിടയിലാണ് ഈ അടിയന്തര നടപടി.

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കുവൈത്തിൽ അപായ സൈറൺ

ശനിയാഴ്‌ച പുലർച്ചെ മുതൽ കുവൈറ്റിലുടനീളം വ്യോമാക്രമണ സൈറണുകൾ ആവർത്തിച്ച് മുഴങ്ങി. ഇറാനിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച മിസൈലുകൾ കുവൈറ്റ് വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ചതിനാൽ താമസക്കാർക്ക് അഭയം തേടാനും വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ തുടരാനും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇടവിട്ടിടവിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഭീഷണികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ രാജ്യം സജ്ജമാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

കുവൈറ്റിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ച് ഐആര്‍ജിസി

ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ കുവൈറ്റിലെ അരിഫ്‌ജാൻ ഗ്രൗണ്ട് ഫോഴ്‌സ് സപ്പോർട്ട് സെൻ്ററിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടതായി ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്‌സ് (ഐആര്‍ജിസി) സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻ നാസർ 2 ൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന നിരവധി യുഎസ് സൈനികരെ സൈന്യം വധിച്ചതായും ഐആര്‍ജിസി അവകാശപ്പെട്ടു. കുവൈറ്റിലെ യുഎസ് അലി അൽ സലേം ബേസിലെ റഡാർ സംവിധാനങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിനായി ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം നടത്തിയാതായും ഐആര്‍ജിസി പറഞ്ഞു. കുവൈറ്റിലെ അൽ അഹ്മദി തുറമുഖത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യുഎസ് നാവികസേനയുടെ ഇന്ധന പിന്തുണാ പിയറിന് നേരെ തങ്ങളുടെ യൂണിറ്റുകൾ ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ രാജ്യത്തെ യുഎസ് സിഗ്നലിംഗ്, ആശയവിനിമയ കേന്ദ്രം തുടച്ച് നീക്കിയതായും അവര്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.

വൈദ്യുതി, ജല ഡീസലൈനേഷൻ പ്ലാൻ്റില്‍ തീപിടുത്തം

ഇറാനിയന്‍ മിസൈല്‍ ആക്രണത്തില്‍ കുവൈറ്റിലെ വൈദ്യുതി, ജല ഡീസലൈനേഷൻ പ്ലാൻ്റില്‍ തീപിടുത്തമുണ്ടായതായി വൈദ്യുതി, ജല, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. പ്ലാൻ്റിൻ്റെയും, തൊഴിലാളികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നിരവധി മുന്‍കരുതലുകളെടുത്തതായും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

സുരക്ഷ മുന്‍കരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതി ഗ്രിഡിൻ്റെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നിരവധി ജനറേറ്റിങ് യൂണിറ്റുകൾ വിച്ഛേദിച്ചതായി അവര്‍ പറഞ്ഞു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നാശനഷ്‌ടങ്ങളുടെ ആഘാതം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി അടിയന്തര സംവിധാനങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതായി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. "സംഭവം നടന്നയുടനെ എല്ലാ പ്രവർത്തന, അടിയന്തര പദ്ധതികളും സജീവമാക്കിയതായി മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. വൈദ്യുതി, ജല ശൃംഖലകളുടെ തുടർച്ചയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിച്ചു. സാങ്കേതികവും പ്രവർത്തനപരവുമായ നിരീക്ഷണം ദിവസം മുഴുവനും തുടരുന്നു." മന്ത്രാലയം പ്രസ്‌താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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KUWAIT FLIGHTS CANCELLED
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