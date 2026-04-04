ETV Bharat / international

പാകിസ്ഥാനിലെ നിര്‍ബന്ധിത മതപരിവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ന്യൂനപക്ഷ നേതാവ് രംഗത്ത്

പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളുടെ മതപരിവര്‍ത്തന- വിവാഹസമ്മതങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതല്ലെന്നും ഭാട്ടിയ.

author img

By ANI

Published : April 4, 2026 at 1:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാനിലെ നിര്‍ബന്ധിത മതപരിവര്‍ത്തനവും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലെ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ശൈശവ വിവാഹവും സംബന്ധിച്ച് സ്വതന്ത്ര പാര്‍ലമെന്‍ററി സമിതി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഡോ.പോള്‍ ജേക്കബ് ഭാട്ടി. അടുത്തിടെ പുറത്ത് വന്ന ഒരു കോടതി വിധിയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമര്‍ശനം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗ നേതാവായ ഭാട്ടിയുടെ ഈ ആവശ്യം.

ഇത് വലിയ ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തുന്ന വിഷയമാണെന്ന് ഓള്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ന്യൂനപക്ഷ സഖ്യം നേതാവ് ഡോ.ഭാട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതായി ജിയോ ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. നിര്‍ബന്ധിത മതപരിവര്‍ത്തനവും പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകും മുമ്പുള്ള വിവാഹവും വിശ്വാസം, ശിശു സംരക്ഷണം, മനുഷ്യ അന്തസ് തുടങ്ങിയ മൗലികാവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പതിമൂന്നുകാരിയായ പെണ്‍കുട്ടിയ്ക്ക് അവളുടെ മുപ്പതുകാരനായ ഭര്‍ത്താവെന്ന് പറയുന്ന ആളിനൊപ്പം കഴിയാന്‍ മതിയായ പക്വതയുണ്ടെന്ന ജസ്റ്റിസുമാരായ സയീദ് ഹസന്‍ അസ്‌ഹര്‍ റിസ്വി, മുഹമ്മദ് കരീം ഖാന്‍ ആഘ എന്നിവരുടെ രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിന്‍റെ വിവാദ വിധിയില്‍ രാജ്യമെമ്പാടും വ്യാക പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് ഭാട്ടിയുടെ ഈ ആവശ്യം. ശരിയത്ത് നിയമപ്രകാരം പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മതപരിവര്‍ത്തനവും ശരിയാണെന്ന് കോടതി ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ നിയമ വിദഗ്ദ്ധരും പൗരാവകാശ സംഘടനകളും ബാലാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകരും രംഗത്ത് എത്തി. പെണ്‍കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ലെന്നതിന്‍റെ രേഖകള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും അതൊന്നും കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല. 2025 ജൂലൈയില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത് മുതല്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ നിയമപ്പോരാട്ടത്തിലാണ്. വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമാണെന്ന് സമാന്തരമായി നടത്തിയ ഒരു അന്വേഷണത്തില്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പ്രാദേശിക ഭരണകൂട അധികൃതരും ഇക്കാര്യം ശരിവച്ചിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലൊരു വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു അധികൃതരുടെ കണ്ടെത്തല്‍. എന്നാല്‍ മേല്‍ക്കോടതി വിവാഹം ശരിവച്ചു. ഇത് കുട്ടികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് കൂട്ടുനില്‍ക്കലാണെന്നും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ നിലനില്‍പ്പ് അപകടത്തിലാക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളുയര്‍ത്തി.

പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തവരുടെ മത-വിവാഹ സമ്മതങ്ങള്‍ക്ക് നിയമപ്രാബല്യമില്ലെന്ന് ഡോ.ഭാട്ടി ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളില്‍ നിഷ്‌പക്ഷമായതും സുതാര്യമായതുമായ പരിശോധന വേണമെന്നും ന്യായം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

പാകിസ്ഥാന്‍റെ ഭരണഘടന പ്രതിബദ്ധതയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും രാജ്യാന്തര ബാലാവകാശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അധികൃതര്‍ പുനപ്പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

മനുഷ്യാവകാശ വിദഗ്ദ്ധരും നിയമജ്ഞരും മത പ്രതിനിധികളും ബാലാവകാശ സംരക്ഷകരും അടങ്ങുന്ന ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ച് നിഷ്‌പക്ഷമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി ഇരകള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം ഏകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

TAGGED:

PAKISTAN
DR PAUL JACOB BHATTI
ALL PAKISTAN MINORITIES ALLIANCE
FEDERAL CONSTITUTIONAL COURT
PROBE TO FORCED CONVERSIONS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.