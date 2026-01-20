'സൈനിക വിമാനങ്ങൾ ഗ്രീൻലൻഡിലെത്തും, ലക്ഷ്യം ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ പൂര്ത്തീകരണം' : യുഎസ്-കനേഡിയൻ കമാൻഡ്
Published : January 20, 2026 at 12:28 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: ദീർഘകാലമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി സൈനിക വിമാനങ്ങൾ ഉടൻ ഗ്രീൻലാൻഡില് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ എയ്റോസ്പേസ് ഡിഫൻസ് കമാൻഡ് അറിയിച്ചു. ഗ്രീൻലൻഡിലെ പിറ്റുഫിക് സ്പേസ് ബേസിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡെന്മാർക്കുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഗ്രീൻലൻഡിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാല് ആസൂത്രിത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പ്രസ്താവനയിൽ വിവരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പ്രതിരോധ സഹകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. വിമാനങ്ങൾ അമേരിക്കയിലെയും കാനഡയിലെയും താവളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിരോധ സേനയ്ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് എന്ഒആര്ഡി പറഞ്ഞു. ഗ്രീൻലാൻഡ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കണമെന്ന പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം.
വടക്കേ അമേരിക്കയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് പതിവായി നടക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, കാനഡ, ഡെന്മാർക്ക് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണത്തെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും കമാൻഡ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. മുമ്പ് തുലെ എയർഫോഴ്സ് ബേസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പിറ്റുഫിക് സ്പേസ് ബേസ്, വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഗ്രീൻലാൻഡിലെ ഒരു പ്രധാന യുഎസ് സൈനിക സംവിധാനമാണ്. കൂടാതെ മിസൈൽ മുന്നറിയിപ്പിലും ആശയ വിനിമയത്തിലും നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
എന്നാല് ഗ്രീന്ലാന്ഡ് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്ക യുറോപ്യന് സഖ്യക്ഷികളില് ഭീഷണി പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. പിന്തുണയ്ക്കാത്ത രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ട്രംപ് 10 ശതമാനം അധിക തീരുവയും പ്രഖ്യപിച്ചിരുന്നു.
തീരുവ ചുമത്തിയ എട്ട് യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളും ഇത് പൂര്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പിന്നാലെ തനിക്ക് നൊബേല് ലഭിച്ചില്ലെന്നും ഇനി സമാധാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ട്രംപും രംഗത്ത് വന്നു. താന് ഏര്പ്പെടുത്തിയ തീരുവയില് മാറ്റമില്ലെന്നും തീരുമാനത്തില് ഉറച്ച് നില്ക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഡെന്മാർക്ക് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഏഴ് രാജ്യങ്ങള്ക്കാണ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയത്.
അമേരിക്കയ്ക്ക് എന്താണോ ഭാവിയില് വേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് താൻ ഇനി ചിന്തിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഗ്രീന്ലന്ഡിനെ സംരക്ഷിക്കാന് ഡെന്മാര്ക്കിന് കഴിയില്ലെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എന്നാല് ട്രംപിൻ്റെ നിയന്ത്രണ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഗ്രീന്ലന്ഡ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.
ട്രംപിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയരാകില്ലെന്ന് ഗ്രീൻലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ജെൻസ് ഫ്രെഡറിക് നീൽസൺ വ്യക്തമാക്കി. ഗ്രീൻലാന്ഡിൻ്റ ഭാവി ഗ്രീൻലൻഡിലെ ജനതയുടെയും ഡെന്മാർക്കിൻ്റെയും മാത്രമാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമെറും പറഞ്ഞു.
ഗ്രീന്ലന്ഡില് സൈനിക പ്രതിരോധങ്ങള്ക്കായി ചെറിയ സൈനിക ഗ്രൂപ്പുകളെ അയച്ചെന്ന് ആരോപണം ഉയര്ത്തിയായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണി. തുടര്ന്ന് സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ നേരിടാൻ ഗ്രീൻലൻഡിൽ നാറ്റോ നിരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഡെന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു.
