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ഇറാനുമേലുള്ള സൈനികാക്രമണം റദ്ദാക്കി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്; കരാറിന് സാധ്യതയെന്ന് സൂചന

ഇറാനിലെ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ആക്രമണത്തിന് തയാറെടുക്കുന്നതായി യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം

DONALD TRUMP US IRAN WAR WEST ASIA CONFLICT US IRAN NUCLEAR TALKS
Donald Trump (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 2, 2026 at 10:34 AM IST

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വാഷിങ്ടൺ: ​ഇറാനുമേൽ നടത്താനിരുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള സൈനികാക്രമണം റദ്ദാക്കിയതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു കരാറിനുള്ള രൂപം തയാറായിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചു.

​ശനിയാഴ്ച വൈകി ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയാണ് ട്രംപ് നിർണായക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഇറാനിലെ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ആക്രമണത്തിന് തയാറെടുക്കുന്നതായി യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം.

​ഇറാനും മറ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും നടത്തിയ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നതെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ കരാർ വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന നിബന്ധനയും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പുതിയ ധാരണ പ്രകാരം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണമായും തുറന്നു നൽകുമെന്നും ഇറാനുമായുള്ള ആണവ ഭീഷണി അവസാനിക്കുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള അതി ശക്തമായ സൈനിക നടപടിയാണ് ഇറാനെതിരെ ആലോചിച്ചിരുന്നതെന്ന് ട്രംപ് തന്‍റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യല്‍ പോസ്‌റ്റില്‍ പറയുന്നു. ഒരു ഡീലില്‍ എത്തുന്നതിനായി ആക്രമണം നിര്‍ത്തിവെക്കണമെന്ന് ഇറാനും പശ്ചിമ ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് സൈനിക നടപടികള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ട്രംപ് വിശദീകരിച്ചു.

​അതേസമയം ഇറാനിൽ നിന്നും ഇതിനോട് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. യുഎസോ ഇസ്രയേലോ ആക്രമണം നടത്തിയാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി നേരത്തെ സൗദി അറേബ്യൻ പ്രതിനിധിയോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മേഖലയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് 10 രാജ്യങ്ങളിലെ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് യുഎസ്. സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ ശനിയാഴ്ച ട്രംപുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും ആക്രമണം ഒഴിവാക്കി ചർച്ചകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

ടെഹ്‌റാനുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ വിശ്വാസം നഷ്‌ടപ്പെടുകയാണെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ യുഎസ് ആക്രമണം നടത്തുമെന്നും ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

പാകിസ്ഥാൻ ആർമി ചീഫ് ഫീൽഡ് മാർഷൽ അസിം മുനീർ, തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹകാൻ ഫിദാൻ, സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പ്രിൻസ് ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ എന്നിവരുമായി പ്രത്യേകം ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.

ഏതൊരു ആക്രമണത്തിനും ഇറാൻ നിർണായകമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ, തുർക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞതായി അരാഗ്‌ചിയുടെ ടെലിഗ്രാം സംഭാഷണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ യുഎസിൻ്റെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികളുടെ അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രാദേശിക അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന അപകടസാധ്യതയെക്കുറിച്ചും നേതാക്കന്‍മാര്‍ ചർച്ച ചെയ്‌തതായും സൂചനയുണ്ട്

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TAGGED:

DONALD TRUMP
US IRAN WAR
WEST ASIA CONFLICT
US IRAN NUCLEAR TALKS
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