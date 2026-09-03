ETV Bharat / international

ഗൾഫ് മേഖലയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധകാഹളം; വിവാഹ വീട്ടിലെ യുഎസ് ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി അയൽരാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് ഇറാൻ

അമേരിക്ക നടത്തിയ ബോംബാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ, ഗൾഫ് മേഖലയിലെ യുഎസ് സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകി

iran fires on gulf trump middle east crisis crude oil
A building that Iranian media said was hit in a U.S. strike in Kuhestak, southern Iran, Wednesday, Sept. 2, 2026. (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2026 at 7:17 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ദുബായ്: ഒരു മാസത്തെ താൽക്കാലിക ശാന്തതയ്ക്ക് ശേഷം പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ വീണ്ടും യുദ്ധം കനക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജനവാസ മേഖലയിലെ ഒരു വിവാഹച്ചടങ്ങിന് നേരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ മാരകമായ വ്യോമാക്രമണത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയുമായി ഇറാൻ രംഗത്തെത്തി. തങ്ങളുടെ ഗൾഫ് അയൽരാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇറാൻ ഇപ്പോൾ വൻതോതിലുള്ള സൈനികാക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

വിവാഹപ്പന്തലിൽ യുഎസ് നടത്തിയ ബോംബാക്രമണത്തിൽ നിരവധി സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള പ്രത്യാക്രമണം ഉണ്ടായത്. യുഎസ് താവളങ്ങൾക്ക് ഒത്താശ നൽകുന്നു എന്നാരോപിച്ചാണ് ഇറാൻ തങ്ങളുടെ അയൽരാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ റോക്കറ്റുകളും മിസൈലുകളും വർഷിച്ചത്. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയും വെടിവെയ്പ്പ് ഉണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

iran fires on gulf trump middle east crisis crude oil
പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ വീണ്ടും യുദ്ധം കനക്കുന്നു (AP)

അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നവർ അനുഭവിക്കും: ഇറാൻ

തങ്ങളെ നേരിട്ട് ആക്രമിക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത അമേരിക്ക, സാധാരണക്കാരുടെ മേൽ കുതിര കയറുകയാണെന്ന് ഇറാൻ സൈനിക വക്താക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അമേരിക്കൻ അധിനിവേശത്തിന് മണ്ണൊരുക്കുന്ന അയൽരാജ്യങ്ങൾ ഇതിന് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും ടെഹ്‌റാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഇറാൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

അതേസമയം, ജോർദാനിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ വിട്ട മിസൈലുകൾ യുഎസ് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തടഞ്ഞു. ആറ് മാസമായി തുടരുന്ന ഈ നിഴൽയുദ്ധം ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ഉലച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ബ്രെൻ്റ്‌ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 95 ഡോളറായി കുതിച്ചുയർന്നു. നവംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഈ പ്രതിസന്ധി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കും വലിയ രാഷ്ട്രീയ തലവേദനയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

കല്യാണവീട്ടിൽ വീണ യുഎസ് മിസൈൽ; പ്രതിഷേധവുമായി ഇറാൻ

iran fires on gulf trump middle east crisis crude oil
പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ വീണ്ടും യുദ്ധം കനക്കുന്നു (AP)

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് അഭിമുഖമായുള്ള കുഹെസ്തക് എന്ന തീരദേശ നഗരത്തിൽ നടന്ന യുഎസ് മിസൈലാക്രമണത്തിൽ ഒരു കല്യാണവീട് തകർന്നതായി ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രണ്ട് സ്ത്രീകളും രണ്ട് കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 68 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത 'SLAM-ER' ക്രൂയിസ് മിസൈലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ആയുധ വിദഗ്ധർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ ക്രൂരതയ്ക്ക് കടുത്ത പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ്‌ സമിതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എന്നാൽ, ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു. അമേരിക്ക നടത്തിയ വൻ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ രാജ്യത്തുടനീളം കുറഞ്ഞത് 18 പേരെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ ഔദ്യോഗിക വക്താക്കൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു

തകർന്നടിഞ്ഞ് ഇറാൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ

അമേരിക്കൻ നാവിക ഉപരോധവും കടുത്ത ഉപരോധങ്ങളും കാരണം ഇറാൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പൂർണ്ണമായും തകർച്ചയിലാണ്. ബുധനാഴ്ച ഇറാൻ്റെ കറൻസിയായ റിയാൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു യുഎസ് ഡോളറിന് 22 ലക്ഷം റിയാൽ എന്ന നിരക്കിലാണ് നിലവിൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

തങ്ങളുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തകരുമ്പോഴും യുഎസ് സഖ്യകക്ഷികളായ കുവൈറ്റ്, ബഹ്‌റൈൻ എന്നിവടങ്ങളിലും ഇറാൻ അനുകൂല സംഘടനകൾ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാഖിലെ ഇർബിലിൽ യുഎസ് താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ 10 സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറഞ്ഞ ഡ്രോണുകൾ കുർദിഷ് സേന തടഞ്ഞു.

ഇറാനെതിരെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം നടത്തിയ അതിശക്തമായ ബോംബാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ, കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി അതേസമയം പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്ന വാക്കുകളുമായി ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. ഇറാന് മേലുള്ള സൈനിക നടപടികൾ "വളരെ കൂടുതൽ കാലം" നീണ്ടുനിൽക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ട്രംപ്, എന്നാൽ ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ഏതു നിമിഷവും വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്താൻ വാഷിംഗ്ടൺ പൂർണ സജ്ജമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

iran fires on gulf trump middle east crisis crude oil
പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ വീണ്ടും യുദ്ധം കനക്കുന്നു (AP)

കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തിന് ശേഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലാണിത്. ഒവൽ ഓഫീസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് തൻ്റെ കർശന നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

"ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ തകർത്തത് അവരുടെ റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അതിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികം കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊരു അതിശക്തമായ ആക്രമണമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതു സമയത്തും ഇത്തരമൊരു ആക്രമണം ആവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്."
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ കൈകളിലാണെന്നും ഇറാൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തകരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇറാൻ ജനത എപ്പോഴാണ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ രംഗത്തുവരികയെന്നും ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ചോദിച്ചു.

പൂർണമായ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സമാധാന ഉടമ്പടിയിലേക്കോ നീങ്ങാൻ കഴിയാത്തവിധം ഇരുവിഭാഗവും സങ്കീർണ്ണമായ അവസ്ഥയിലാണെന്നും, ഏതുനിമിഷവും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഒരു വൻ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടേക്കാമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

Also Read: ഹോർമുസ് ഇനി 'ട്രംപ് കടലിടുക്ക്'? പേരുമാറ്റാൻ നിർദേശിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ്

TAGGED:

IRAN FIRES ON GULF
TRUMP
MIDDLE EAST CRISIS
CRUDE OIL
IRAN USA WAR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.