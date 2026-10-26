ഇസ്രയേലിൽ നെതന്യാഹുവിനെതിരെ വൻ ജനകീയ പ്രതിഷേധം; അമേരിക്കയ്ക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഇറാൻ
ഗാസയിലേക്ക് ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുൻപ് നടത്തിയിരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ തുടർച്ചയെന്നോണം ആയിരുന്നു ഈ റാലിയും.
Published : October 26, 2026 at 8:07 AM IST
ടെൽ അവീവ്: ഇസ്രയേൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെതിരെ വൻ ജനകീയ പ്രതിഷേധം. ഗാസ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ച സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിയത്. ഇതിനിടെ ജോർദാനിലെ പള്ളിയിലുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുകയും, ഗൾഫ് മേഖലയിൽ അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്ക് ഇറാൻ വിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
നെതന്യാഹുവിനെതിരെ പ്രതിഷേധം
2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഹമാസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കമ്മിഷനെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ നെതന്യാഹു ഈ ആവശ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഗാസയിൽ ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നേരത്തെ നടന്നിരുന്ന പ്രതിവാര പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് സമാനമായിരുന്നു ഈ റാലി. നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രധാന എതിരാളിയായ ഗാഡി ഐസൻകോട്ട് റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും പിന്നീട് മോചിപ്പിച്ചെങ്കിലും, ഇതിനായുള്ള കരാറുകൾ വൈകിപ്പിച്ചത് നെതന്യാഹുവാണെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ്.
വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ നടപടി
അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഹെബ്രോണിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വ്യാപകമായ അറസ്റ്റുകളും കെട്ടിടം പൊളിക്കലും നടത്തി. രണ്ട് പലസ്തീൻ തോക്കുധാരികൾ രണ്ട് ഇസ്രയേൽ സൈനികരെ വധിക്കുകയും മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. ഹെബ്രോൺ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ദെയർ ബഹയിൽ നിന്നും സമീപത്തെ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമായി 300 കുടുംബങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുപോയി. സൈനിക നടപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോട് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പ്രതികരിച്ചില്ല. തോക്കുധാരികൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പ്രദേശത്ത് കൃത്യവും ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിതവുമായ പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചതായി സൈന്യം വെള്ളിയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ജോർദാനിൽ പള്ളിക്ക് നേരെ ആക്രമണം
ജോർദാനിലെ പള്ളിയിൽ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിനിടെ തോക്കുധാരികൾ നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ ഒൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 24 പേർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ജോർദാൻ തലസ്ഥാനമായ അമ്മാന് തെക്കുള്ള കറക്കിലെ ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിക്ക് നേരെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ന്യൂനപക്ഷ ക്രിസ്ത്യൻ ജനവിഭാഗങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കറക്.
യെമനിൽ വ്യോമാക്രമണം
യെമൻ തലസ്ഥാനമായ സനയിൽ നടന്ന വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നാല് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 11 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഹൊദൈദ പ്രവിശ്യയിലെ വീടുകൾക്ക് നേരെ നടന്ന വ്യോമാക്രമണത്തിൽ നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വിമതർക്കെതിരെ പോരാടുന്ന സേനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യയാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ഹൂതികൾ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ സൗദി അറേബ്യ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
പിന്നീട് യെമനിലെ തെക്കൻ നഗരമായ ഏദനിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം രണ്ട് സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായി. സൈനിക ക്യാമ്പും നാവിക താവളവുമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് ഹൂതി സൈനിക വക്താവ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഹൂതികൾ രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ആസ്ഥാനം ആക്രമിച്ചതായി യെമൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദ്, തായിഫ്, യാൻബു എന്നീ നഗരങ്ങൾക്ക് നേരെ ഹൂതികൾ പ്രയോഗിച്ച മൂന്ന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തടഞ്ഞതായി സൗദി സഖ്യസേന നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
യുഎഇയിൽ എണ്ണച്ചോർച്ച
ടാങ്കറിൽ നിന്ന് എണ്ണ ചോർന്നതിനെ തുടർന്ന് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ബീച്ചുകൾ അടച്ചു. ഉമ്മുൽ ഖുവൈനിലെ ബീച്ചുകളെയാണ് എണ്ണച്ചോർച്ച ബാധിച്ചത്. ഇവിടെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. എണ്ണച്ചോർച്ച ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ടെഹ്റാനുമായി ഏകോപിപ്പിക്കാതെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ ശ്രമിച്ച എണ്ണ ടാങ്കർ നാവിക മൈനിൽ തട്ടി തീപിടിച്ചതായി ഇറാൻ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം.
അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇറാൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകളെ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ പ്രവേശിക്കാനോ ഇറാൻ്റെ സമുദ്രാതിർത്തിക്ക് സമീപം വരാനോ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ സൈനിക കമാൻഡർ വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ സേന ഒരിക്കലും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങിവരില്ലെന്ന് ഇറാൻ സായുധ സേനാ മേധാവി ജനറൽ അലി അബ്ദുല്ലഹി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ വാഷിങ്ടൺ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതായി ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ ആരോപിച്ചു. കരാർ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നതായും, എന്നാൽ അമേരിക്ക ചർച്ചകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യാത്രാ മുന്നറിയിപ്പുമായി അമേരിക്ക
ഇസ്രയേലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോ നവംബർ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോ മുന്നോടിയായി അമേരിക്കയോ ഇസ്രയേലോ ആക്രമണങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്. യെമനിലെ ഹൂതി വിമതരുടെ ഭീഷണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കക്കാർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് യാത്രാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ബഹ്റൈൻ, ഇറാൻ, ഇറാഖ്, ഇസ്രയേൽ, ജോർദാൻ, കുവൈറ്റ്, ലെബനൻ, ഒമാൻ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ബാധകമാകുക. അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലക്ഷ്യമിടാൻ ഇറാൻ ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരത്തെ തുടർന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ നാല് അമേരിക്കൻ എംബസികളിൽ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കുറച്ചു.
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ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം
ഗാസ സിറ്റിയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ഷിഫ ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സൈനികനെയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി. 2025 ഒക്ടോബറിൽ ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഗാസയിൽ 1500 പലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ പകുതിയോളം പേരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
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