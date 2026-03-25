പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാന നീക്കവുമായി ട്രംപ്; ഹോർമുസ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ബദൽ പാത തുറന്ന് സൗദി
ഇറാനുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് ജെ ഡി വാൻസ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് ആയിരത്തോളം സൈനികരെ കൂടി നിയോഗിച്ച് അമേരിക്ക. ഇറാനിലും ലെബനനിലും ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം അതിശക്തം. ദമാമിനെ ഷാർജയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പുതിയ ട്രേഡ് ബ്രിഡ്ജ്.
Published : March 25, 2026 at 6:47 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യത തെളിയുന്നു. ഇറാനുമായി യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർണായക ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് സ്പീക്കർ വഴിയാകും ആശയവിനിമയം നടത്തുക. എങ്കിലും ഇതിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല. സമാധാന നീക്കങ്ങൾക്കിടയിലും മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ സൈനികരെ വിന്യസിക്കാൻ അമേരിക്ക തീരുമാനിച്ചു.
82-ാം എയർബോൺ ഡിവിഷനിൽ നിന്നുള്ള ആയിരത്തോളം സൈനികരെയാണ് പുതുതായി നിയോഗിക്കുന്നത്. പാരച്യൂട്ട് ലാൻഡിങ്ങിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള വിഭാഗമാണിത്. നിലവിലുള്ള മറൈൻ യൂണിറ്റുകൾക്ക് പുറമെയാണിത്. ഇറാൻ്റെ എണ്ണ ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളും ദ്വീപുകളും പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ട്രംപ്.
യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് മുതൽ മേഖലയിലെ ഒൻപതിനായിരത്തോളം ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും ആക്രമണം നടത്തി. കഴിഞ്ഞ രാത്രി ടെഹ്റാനിലും ഇസ്ഫഹാനിലും ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ബോംബാക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ലെബനനിലും ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം അതിശക്തമാണ്. ലിറ്റാനി നദിയുടെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണമായും കീഴടക്കാനാണ് ഇസ്രയേൽ നീക്കം. ലെബനനിൽ ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടവർ 1772 കടന്നു. സമാധാന ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോഴും ആക്രമണം തുടരുന്നത് പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നു.
ഇതിനിടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ അനിശ്ചിതത്വം മറികടക്കാൻ ബദൽ വ്യാപാര പാതകൾ തുറന്ന് സൗദി അറേബ്യ. ചരക്കുനീക്കം സുഗമമാക്കാൻ സൗദി പോർട്ട് അതോറിറ്റിയും യുഎഇയിലെ ഷാർജയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം സജീവമായി. സൗദിയിലെ ദമാം തുറമുഖത്തെയും ഷാർജയിലെ ഖോർഫക്കാൻ തുറമുഖത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ട്രേഡ് ബ്രിഡ്ജ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സൗദി പോർട്ട് അതോറിറ്റിയും യുഎഇയിലെ ഗൾഫ് ടൈനറും സംയുക്തമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ദമാമിൽ നിന്ന് ഖോർഫക്കാൻ തുറമുഖത്തേക്ക് കടൽ വഴിയും അവിടെനിന്ന് യുഎഇ-സൗദി കരമാർഗവും അതിവേഗം ചരക്കെത്തിക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും.
കൂടാതെ ബഹ്റൈനുമായും സൗദി അറേബ്യ പുതിയ ചരക്ക് സേവനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദമാമിൽ നിന്ന് ബഹ്റൈനിലെ ഖലീഫ ബിൻ സൽമാൻ തുറമുഖത്തേക്കാണ് പുതിയ ചരക്കുകപ്പൽ സർവീസ്. മൂവായിരത്തോളം കണ്ടെയ്നറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള തുറമുഖവുമായി ദമാമിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ വ്യാപാര ശൃംഖല കൂടുതൽ ശക്തമാകും. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന വ്യാപാര മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ പാതകൾ ആശ്വാസമാകും. തടസങ്ങളോ മറ്റ് ഭീഷണികളോ ഇല്ലാതെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സുരക്ഷിതമായി ചരക്കുനീക്കം നടത്താൻ ഇതുവഴി കഴിയും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യാപാര ഉടമ്പടികൾ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
