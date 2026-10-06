ഹൂതികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്; സൗദിയിൽ സൈനിക വിന്യാസത്തിന് മക്ക സഖ്യത്തിൻ്റെ തീരുമാനം
റിയാദിൽ ചേർന്ന മക്ക പ്രതിരോധ സഖ്യത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഡിഫൻസ് സ്ട്രാറ്റജിക് കമ്മിറ്റിയുടെ അടിയന്തര യോഗത്തിലാണ് സുപ്രധാന തീരുമാനം
Published : October 6, 2026 at 6:18 AM IST
റിയാദ്: യെമനിലെ ഹൂതി വിമതരുടെ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് സൈനിക പിന്തുണ നൽകാൻ മക്ക പ്രതിരോധ സഖ്യം തീരുമാനിച്ചു. സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സഖ്യത്തിൻ്റെ അടിയന്തര യോഗത്തിലാണ് സൈന്യത്തെയും സൈനിക സംവിധാനങ്ങളെയും വേഗത്തിൽ വിന്യസിക്കാൻ ധാരണയായത്.
കൂട്ടായ പ്രതിരോധം
റിയാദിൽ ചേർന്ന മക്ക പ്രതിരോധ സഖ്യത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഡിഫൻസ് സ്ട്രാറ്റജിക് കമ്മിറ്റിയുടെ അടിയന്തര യോഗത്തിലാണ് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടത്. സൗദി അറേബ്യ നേരിടുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികളും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളും യോഗം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. സൗദി അറേബ്യയ്ക്കും പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ഹീനമായ ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ സഖ്യരാജ്യങ്ങളുടെ ഐക്യദാർഢ്യം യോഗം അടിവരയിട്ടു വ്യക്തമാക്കിയതായി സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി പ്രിൻസ് ഖാലിദ് ബിൻ സൽമാൻ അൽ സൗദ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. ആക്രമണങ്ങൾക്കും അതിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കും മറുപടിയായി സഖ്യത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്ന് കൂട്ടായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സമിതി തീരുമാനിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യോഗത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവന പ്രകാരം, കൂട്ടായ പ്രതിരോധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ധാരണയായ സൈനിക സേനകളെയും സംവിധാനങ്ങളെയും സൗദി അറേബ്യയിൽ വേഗത്തിൽ വിന്യസിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ ദേശീയ നിയമങ്ങൾക്കും അംഗീകൃത ക്രമീകരണങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും സൈനിക വിന്യാസം നടക്കുക. മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനിക സജ്ജീകരണം, സംയോജനം, ഭീഷണികളെ നേരിടാനുള്ള കൂട്ടായ ശേഷി എന്നിവ വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മക്ക പ്രതിരോധ കരാർ പ്രായോഗിക നടപടികളിലേക്ക് മാറുന്നത് പ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ശക്തമായ അപലപനം
യെമനിൽ നിന്നുള്ള ഹൂതി വിമതർ സൗദി അറേബ്യയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടത്തുന്ന നിരന്തരമായ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നീക്കം. മക്ക, മദീന എന്നീ പുണ്യനഗരങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി വിമത ഗ്രൂപ്പുകൾ നടത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്ന ശ്രമങ്ങളെയും, സൗദി അറേബ്യയിലെ നഗരങ്ങൾ, സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെയും മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ശക്തമായി അപലപിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും അതിർത്തികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും നേരെയുള്ള ഏത് ആക്രമണത്തെയും ഭീഷണിയെയും കർശനമായി നേരിടുമെന്ന് പ്രസ്താവന ആവർത്തിച്ചു. ഓരോ അംഗരാജ്യത്തിൻ്റെയും സുരക്ഷ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ സുരക്ഷയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും സഖ്യം വ്യക്തമാക്കി.
സഖ്യത്തിൻ്റെ സംഘടനാപരമായ സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പും യോഗത്തിൽ നടന്നു. പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിലെ വിരമിച്ച ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ നുമാൻ മഹ്മൂദിനെ സമിതിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ജനറലായി നിയമിച്ചു. മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. അടിയന്തര യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന രാഷ്ട്രീയ, സൈനിക കൂടിയാലോചനകളുടെ ഫലങ്ങൾ സമിതി വിലയിരുത്തി. മക്ക പ്രതിരോധ സഖ്യം കൂട്ടായ പ്രതിരോധത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും ഭീഷണികളെ നേരിടുന്നതിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും സമിതി വ്യക്തമാക്കി.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെയും യെമനിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സൗദി അറേബ്യ, പാകിസ്ഥാൻ, തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ സൈനിക സഹകരണം വലിയ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് മക്ക പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് നേരെയുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണം സഖ്യത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണമായി കണക്കാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ സൈനിക വിന്യാസത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്.
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