ഖമൈനി വധം; ഇന്ത്യയിലും പ്രതിഷേധം,ലഖ്‌നൗവിലും ജമ്മുവിലും വന്‍ പ്രകടനങ്ങള്‍

ലഖ്‌നൗവിലെ മുസ്ലീം സമൂഹം ഖമൈനിയുടെ കൊലപാതകത്തെ അപലപിച്ചു.

Protesters gathered at Ghanta Ghar in Lalchowk in Srinagar on Sunday and mourned the killing of Khamenei (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 1, 2026 at 3:08 PM IST

Updated : March 1, 2026 at 3:16 PM IST

ലഖ്‌നൗ: ഇറാന്‍റെ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തൊള്ള അലി ഖമൈനിയുടെ വധത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലും പ്രതിഷേധം. അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നടത്തിയ സംയുക്ത ആക്രമണത്തിലാണ് ഖമൈനി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധത്തിനും പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ക്കും രാജ്യത്തെ മുസ്ലീം കൂട്ടായ്‌മകള്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei during his visit in Alipur, Karnataka (Special arrangements)

ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഛോട്ട ഇമാംബാരയില്‍ അനുശോചന യോഗം ചേരുമെന്നും വലിയ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഓള്‍ ഇന്ത്യ ഷിയ വ്യക്തിനിയമബോര്‍ഡ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി മൗലാന യസൂബ് അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധത്തിനിടെ യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്‍റെയും ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്‍റെയും കോലം കത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഷിയാ സമൂഹം മൂന്ന് ദിവസത്തെ ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ സമയത്ത് ആളുകൾ കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും വീടുകളിൽ കറുത്ത പതാക ഉയർത്തുകയും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു.

Shia leaders mourn Iran supreme leader Khamenei's killing in US-Israel strikes (ETV Bharat)

അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലീം വ്യക്തിനിയമ ബോർഡ് (എഐഎംപിഎൽബി) എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവും ലഖ്‌നൗവിലെ ഷഹർ ഖാസിയുമായ മൗലാന ഖാലിദ് റാഷിദ് ഫരംഗി മഹ്‌ലി ഖമേനിയുടെ വധത്തെ അപലപിക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമലംഘനമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിനെ എതിർക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

Shia Muslims take out a protest against Iran supreme leader Ayatollah Khemenei's killing in US-Israel strikes, in Srinagar (PTI)

ഇറാനിയൻ പരമോന്നത നേതാവിനും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി സുന്നി പള്ളികളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഷിയാ പുരോഹിതൻ മൗലാന കൽബെ ജവാദ് ഖമേനിയുടെ കൊലപാതകത്തെ "നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും ദാരുണമായ സംഭവങ്ങളിലൊന്ന്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.

പ്രമുഖ ഷിയാ സമൂഹ നേതാവ് മൗലാന സെയ്ഫ് അബ്ബാസ് നഖ്‌വി ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് ദുഃഖത്തിന്‍റെ ദിവസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ആഗോളതലത്തിൽ അപലപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഗാസയിലെ മുസ്ലീങ്ങളെ ഇസ്രയേൽ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനെതിരെ ലോകം മുഴുവൻ നിശബ്‌ദരായിരുന്നപ്പോൾ, ഖമേനി ശബ്‌ദമുയർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് മർദ്ദക രാജ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശത്രുക്കളായി മാറിയതെന്ന് നഖ്‌വി പറഞ്ഞു.

നീതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും മനുഷ്യത്വമുള്ളവരുമായ എല്ലാ ആളുകളും മതവികാരങ്ങൾക്ക് അതീതമായി അനുശോചന യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് മൗലാന ജവാദ് പറഞ്ഞു.

പശ്ചിമേഷ്യയെ മുഴുവൻ യുദ്ധത്തിന്‍റെ തീയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട യുഎസിന്‍റെയും ഇസ്രയേലിന്‍റെയും നടപടികളെ ലോകം മുഴുവൻ ഒന്നിച്ച് അപലപിക്കണമെന്ന് നഖ്‌വി പറഞ്ഞു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വലിയ ദുഃഖത്തിന്‍റെ ദിവസമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Protesters gathered in Srinagar on Sunday and mourned the killing of Khamenei (ETV Bharat)

ഒരു സമൂഹത്തിന്‍റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയല്ല, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലീങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ് ഖമേനി സംസാരിച്ചത്. ഇസ്രയേൽ അടിച്ചമർത്തലിന്‍റെ ഇരകളായ പലസ്‌തീനിലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനതയ്‌ക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം എങ്ങനെ നിലകൊണ്ടെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടതായി നഖ്‌വി പറഞ്ഞു.

Protesters gathered in Srinagar on Sunday and mourned the killing of Khamenei (ETV Bharat)

മൂന്ന് ദിവസത്തെ ദുഃഖാചരണമാണ് ലഖ്നൌവിലെ ഷിയാ നേതാവ് മൗലാനാ സയ്‌ദ് കൽബേ ജവാദ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കടകമ്പോളങ്ങൾ അടച്ചിടണമെന്നും എന്നാൽ മറ്റാരെയും ഇതിനായി നിർബന്ധിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാത്രി 8 മണിക്ക് മെഴുകുതിരിയേന്തി മാർച്ച് നടത്താനും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത. മനുഷ്യവംശത്തിന് വലിയ നഷ്‌ടമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപും നെതന്യാഹുവും അവരുടെ ചരമക്കുറിപ്പെഴുതി കഴിഞ്ഞെന്നും ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നും മൗലാനാ സയ്‌ദ് കൽബേ ജവാദ് പ്രതികരിച്ചു.

ജമ്മു കശ്‌മീരിലും പ്രതിഷേധം

ലാൽ ചൗക്കിൽ ഖമനെയിയുടെ ചിത്രവുമേന്തിയാണ് പ്രതിഷേധം നടന്നത്. ഇറാന്‍റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമനെയിയുടെ മരണം ഇറാൻ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം, ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ ഷിയ അസോസിയേഷൻ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രസ്‌താവനയിറക്കി- "ഇമാം ഖമനെയിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നേതാവിനും ഇറാനിലെ ജനങ്ങൾക്കുമൊപ്പമുണ്ട്" എന്ന് ജെ & കെ ഷിയ അസോസിയേഷൻ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. ഖമനെയിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ ഇന്ത്യയിലെ മതവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ പ്രതികരണമാണിത്. ഖമനെയിയെ വധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കശ്‌മീരി ഷിയ മുസ്ലീങ്ങൾ പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്‌തു.

ജമ്മു കശ്‌മീരിന്‍റെ വേനൽക്കാല തലസ്ഥാനമായ ശ്രീനഗറും മറ്റ് ഷിയാ ജനസംഖ്യയുള്ള പ്രദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ കശ്‌മീരിലുടനീളം വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ഇറാന്‍റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി ഇസ്രായേൽ, യുഎസ് ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെതിരെ.

ശ്രീനഗറിലെ ലാൽചൗക്കിലെ ഘണ്ടാഘറിൽ ഞായറാഴ്‌ച നൂറുകണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാർ ഒത്തുകൂടി ഖമേനിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ അനുശോചിച്ചു. പുൽവാമ, ബുദ്ഗാം, താഴ്‌വരയിലെ മറ്റ് ജില്ലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ഖമേനിയുടെ ഛായാചിത്രങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അനുശോചനപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി, യുഎസിനും ഇസ്രായേലിനുമെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു.

People protest against the alleged killing of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in a reported US-Israel strike, in Srinagar, Sunday, Mar. 1, 2026 (PTI)

86 വയസ്സുള്ള നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം, ഞായറാഴ്‌ച പുലർച്ചെ ഇറാന്‍റെ സ്റ്റേറ്റ് ടിവി ഖമേനിയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇറാനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷനും സ്റ്റേറ്റ് നടത്തുന്ന IRNA വാർത്താ ഏജൻസിയും ഖമേനിയുടെ വസതിക്ക് നേരെയുണ്ടായ വൻ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷനിലെ ഒരു അവതാരകൻ രാവിലെ 5:00 മണിക്ക് (7 IST) ഖമേനിയുടെ മരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ചാനൽ ദുഃഖസൂചകമായി കറുത്ത ബാനറുള്ള ആർക്കൈവ് ചിത്രങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു. 1989 മുതൽ ഖമേനി ഇറാന്‍റെ പരമോന്നത നേതാവായിരുന്നു.

Protesters gathered at Ghanta Ghar in Lalchowk in Srinagar on Sunday and mourned the killing of Khamenei (PTI)

പ്രതിഷേധങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലീസും അർദ്ധസൈനികരും വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ സുരക്ഷ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

സമാധാനം നിലനിർത്താനും അശാന്തിയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന നടപടികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്‌ദുള്ള ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

ഖമേനിയുടെ കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെ ഇറാനിൽ നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒമർ എക്‌സിൽ എഴുതി, “എല്ലാ സമൂഹങ്ങളോടും ശാന്തത പാലിക്കാനും സമാധാനം നിലനിർത്താനും പിരിമുറുക്കത്തിനോ അസ്വസ്ഥതയ്‌ക്കോ കാരണമായേക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ജമ്മു കശ്‌മീരിൽ അനുശോചനം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടവര്‍ സമാധാനപരമായി അനുശോചന പരിപാടികള്‍ക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. പൊലീസും ഭരണകൂടവും പരമാവധി സംയമനം പാലിക്കുകയും ബലപ്രയോഗമോ നിയന്ത്രണ നടപടികളോ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം.”

ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കശ്‌മീരിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെയും മറ്റ് ആളുകളെയും കുറിച്ച്, “നിലവിൽ ഇറാനിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജമ്മു കശ്‌മീർ നിവാസികളുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കാൻ” തന്‍റെ സർക്കാർ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്‍റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി അടുത്ത ഏകോപനത്തിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇറാന്‍റെ പരമോന്നത നേതാവിന്‍റെ കൊലപാതകത്തിൽ കശ്‌മീരിലെ മുതിർന്ന മതപ്രഭാഷകനായ മിർവൈസ് ഉമർ ഫാറൂഖ് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും തിങ്കളാഴ്‌ച സമാധാനപരമായ ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

Protesters gathered at Ghanta Ghar in Lalchowk in Srinagar on Sunday and mourned the killing of Khamenei (PTI)

"ഇറാന്‍റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള സയ്യിദ് അലി ഖമേനിയെ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ചേർന്ന് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ അതിയായ ദുഃഖവും രോഷവും തോന്നുന്നു. ഇറാനെതിരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ക്രൂരതയെയും മിനാബിൽ നിരപരാധികളായ പെൺകുട്ടികളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്‌തതിനെയും ജമ്മുകശ്‌മീരിലെ ജനങ്ങൾ കൂട്ടായി അപലപിക്കുന്നു," മിർവൈസ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

"അഗാധമായ ദുഃഖത്തിന്‍റെ ഈ മണിക്കൂറിൽ, ഇറാനിലെ സഹിഷ്‌ണുതയുള്ള ജനങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളും മിടിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ, രക്തസാക്ഷികളെ ഉയർത്തട്ടെ, ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്ക് വേഗത്തിൽ നീതി ലഭ്യമാക്കട്ടെ. ഭിന്നതകൾക്കപ്പുറം ഉമ്മ ഉണർന്ന് ഐക്യത്തോടെ നിൽക്കാനും ഈ കൊലപാതകത്തിനും മേഖലയിൽ തുടരുന്ന ആക്രമണത്തിനും എതിരെ നമ്മുടെ പ്രതിഷേധവും ഐക്യദാർഢ്യവും രേഖപ്പെടുത്താനുമുള്ള നിമിഷമാണിത്. മുത്താഹിദ മജ്‌ലിസ്-ഇ-ഉലമ (എംഎംയു) നാളെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഐക്യത്തോടെയും അന്തസ്സോടെയും പൂർണ്ണ സമാധാനത്തോടെയും ഇത് ആചരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഖമേനിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ മിർവൈസ് ഉമറിന്‍റെ ബന്ദ് ആഹ്വാനത്തിന് പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി (പിഡിപി) പ്രസിഡന്റ് മെഹബൂബ മുഫ്‌തി പിന്തുണയും ഐക്യദാർഢ്യവും അറിയിച്ചു. "മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ മുഴുവൻ സത്യത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനീതി എവിടെയാണെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ലോകത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ദുഃഖാചരണ ദിനമാണിത്. ദുഃഖത്തിലും ചെറുത്തുനിൽപ്പിലും ഐക്യത്തോടെ, ഇറാനിലെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു," അവർ പറഞ്ഞു.

ഇറാന്‍റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള ഖമേനിയുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഇന്ന് (മാർച്ച് 1) നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളും ജമ്മു കശ്‌മീർ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി മാറ്റിവച്ചു.

ഇറാനിയൻ നേതാവിനെതിരായ ക്രൂരമായ വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും യുഎസിന്‍റെയും ഇസ്രയേലിന്‍റെയും ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മനുഷ്യത്വരഹിതവും പ്രാകൃതവും ഭീരുത്വപരവുമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്നും പാർട്ടി പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഈ വലിയ നഷ്‌ടത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖവും ദുഃഖവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ജമ്മു കശ്മീർ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ് താരിഖ് ഹമീദ് കർറ പാർട്ടിയുടെ അണികള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കി.

