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കൊളംബിയയിൽ അതിശക്തമായ ഭൂചലനം; 111 മരണം, നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു

ബൊഗോട്ടയിൽ നിന്ന് 400 കിലോമീറ്റർ അകലെ ചോക്കോ മേഖലയിലെ സാൻ ജോസ് ഡെൽ പാൽമറിലാണ് ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. 107 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായതെന്ന് യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേയും കൊളംബിയൻ ഏജൻസികളും അറിയിച്ചു.

Earthquake In Western Colombia Massive Earthquake Hits Bogota Colombia Earthquake Rescue Ops San Jose Del Palmar Earthquake
powerful earthquake hits colombia causing massive destruction (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2026 at 6:08 AM IST

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ബൊഗോട്ട: പടിഞ്ഞാറൻ കൊളംബിയയിൽ തിങ്കളാഴ്ചയുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ 111 പേർ മരിച്ചു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പത്തിൽ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. തലസ്ഥാനമായ ബൊഗോട്ടയിൽ ഉൾപ്പെടെ ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി.

ബൊഗോട്ടയിൽ നിന്ന് 400 കിലോമീറ്റർ അകലെ ചോക്കോ മേഖലയിലെ സാൻ ജോസ് ഡെൽ പാൽമറിലാണ് ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. 107 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായതെന്ന് യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേയും കൊളംബിയൻ ഏജൻസികളും അറിയിച്ചു. അയൽരാജ്യങ്ങളായ ഇക്വഡോറിലും പനാമയിലും പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ കുറവാണ്. റിസരാൽഡ മേഖലയിൽ 40 പേരും വല്ലെ ഡെൽ കോക്കയിൽ 27 പേരും മരിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വല്ലെ ഡെൽ കോക്കയിൽ മരിച്ചവരിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ചോക്കോയിൽ ഒൻപത് പേർക്കും കാൽഡാസിൽ രണ്ടുപേർക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആൻ്റിയോക്വിയയിൽ 73കാരനും മരിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളം നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

Earthquake In Western Colombia Massive Earthquake Hits Bogota Colombia Earthquake Rescue Ops San Jose Del Palmar Earthquake
powerful earthquake hits colombia causing massive destruction (AP)

തകർന്നടിഞ്ഞ് നഗരങ്ങൾ
പെരേര, ക്വിബ്ദോ, കാലി, മനിസാലെസ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളെ ഭൂചലനം സാരമായി ബാധിച്ചു. തുടർചലനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ഇരുപതിലധികം നഗരസഭകളെ ഭൂചലനം ബാധിച്ചതായി കൊളംബിയൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ 'റിങ് ഓഫ് ഫയർ' മേഖലയിലാണ് പ്രഭവകേന്ദ്രമായ ചോക്കോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൊളംബിയയിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രമായ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണിത്. വനമേഖലയായ ഇവിടേക്ക് ബോട്ടിലോ വിമാനത്തിലോ മാത്രമേ എത്തിച്ചേരാനാകൂ എന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്. കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നുവീഴുന്നതും നഗരത്തിൽ പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയരുന്നതും കണ്ടതായി കാലിയിലെ ടാക്സി ഡ്രൈവറായ ജോർജ് മൊൻകായോ പറഞ്ഞു. തൻ്റെ വീട് കുലുങ്ങിയെന്നും ഇത്രയും ശക്തമായൊരു ഭൂചലനം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Earthquake In Western Colombia Massive Earthquake Hits Bogota Colombia Earthquake Rescue Ops San Jose Del Palmar Earthquake
powerful earthquake hits colombia causing massive destruction (AP)

തുടർചലനങ്ങൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ അടച്ചു
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ കൊളംബിയയിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭൂചലനമാണിതെന്ന് കൊളംബിയൻ ജിയോളജിക്കൽ സർവീസ് അറിയിച്ചു. 2.8, 4.8 തീവ്രതകളിൽ രണ്ട് തുടർചലനങ്ങളും ഉണ്ടായി. മനിസാലെസ്, ക്വിബ്ദോ, അർമേനിയ, കാർട്ടാഗോ, ബ്യൂണവെഞ്ചുറ, പെരേര എന്നീ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ചു. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ അയൽരാജ്യമായ വെനസ്വേലയിൽ തുടർച്ചയായുണ്ടായ ഭൂചലനങ്ങളിൽ അയ്യായിരത്തിലധികം പേർ മരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ നടുക്കം മാറും മുൻപാണ് കൊളംബിയയിലും ദുരന്തമുണ്ടായത്. പെരേര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നുവീഴുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 18 പേർ മരിച്ചതായും നിരവധി പേർ കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായും മേയർ മൗറീഷ്യോ സലാസർ അറിയിച്ചു. കാപ്പി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മലയോര നഗരമായ മനിസാലെസിൽ നിയോ-ഗോഥിക് കത്തീഡ്രലിൻ്റെ ഗോപുരം തകർന്നുവീണു. തുടർചലനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങളോട് പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കാൻ മേയർ ജോർജ് എഡ്വേർഡോ റോജാസ് നിർദേശിച്ചു. 20 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന കാലി നഗരത്തിൽ 19 കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നതായി മേയർ അലെജാൻഡ്രോ എഡർ വ്യക്തമാക്കി. കൊളംബിയയിൽ 'ടെംബ്ലോറസ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയ ഭൂചലനങ്ങൾ സാധാരണമാണെങ്കിലും 6.0 തീവ്രതയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളവ അപൂർവമാണ്. 1999ൽ അർമേനിയയിലുണ്ടായ 6.2 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനത്തിൽ 1,100ലധികം പേർ മരിച്ചിരുന്നു.

Earthquake In Western Colombia Massive Earthquake Hits Bogota Colombia Earthquake Rescue Ops San Jose Del Palmar Earthquake
powerful earthquake hits colombia causing massive destruction (AP)

സഹായവാഗ്ദാനവുമായി ലോകരാജ്യങ്ങൾ
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് നേതൃത്വം നൽകുന്നതായി കൊളംബിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് അബെലാർഡോ ഡി ലാ എസ്പ്രിയല്ല അറിയിച്ചു. ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നും സർക്കാർ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷിയായ അദ്ദേഹം അടുത്തിടെയാണ് അധികാരമേറ്റത്. പുതിയ സർക്കാരിന് ഈ ദുരന്തം വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെക്സിക്കോ, ബ്രസീൽ, ഇക്വഡോർ, എൽ സാൽവഡോർ, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ കൊളംബിയയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും കൊളംബിയൻ ജനതയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്നും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ എക്സിൽ കുറിച്ചു. ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് യുഎൻ ഡെപ്യൂട്ടി വക്താവ് ഫർഹാൻ ഹഖും അറിയിച്ചു.

Earthquake In Western Colombia Massive Earthquake Hits Bogota Colombia Earthquake Rescue Ops San Jose Del Palmar Earthquake
ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്ന് കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നു, ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രദേശവാസി (AP)

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TAGGED:

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