പരിഹാസവും ഭീഷണിയും വേണ്ട; ട്രംപിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി
ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്നിന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് വാഷിങ്ടണിൽ നിന്നുള്ള പ്രകോപനങ്ങൾ വർധിച്ചത്
Published : September 2, 2026 at 10:02 AM IST
ഒട്ടാവ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള പരിഹാസങ്ങളും ഭീഷണികളും അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അമേരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാര ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വാഷിങ്ടൺ ഗൗരവത്തോടെ വിഷയത്തെ സമീപിച്ചാൽ മാത്രമേ ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളൂവെന്ന് മാർക്ക് കാർണി പറഞ്ഞു. അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിച്ചാൽ കാനഡയിലെ വ്യവസായങ്ങൾ പൂർണമായും തകരുമെന്നും, അവ അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുടെ ഉപസ്ഥാപനങ്ങളായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഇത്തരം നിബന്ധനകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കില്ല. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മീമുകൾ പങ്കുവച്ചുള്ള പരിഹാസങ്ങളും ഭീഷണികളും അവസാനിപ്പിച്ച് ഗൗരവകരമായ ചർച്ചകൾക്ക് അമേരിക്ക തയാറാകണം. അവരുടെ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ക്രിയാത്മകമല്ലെങ്കിലും അതാണ് അവരുടെ ജനാധിപത്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തുടർച്ചയായ പ്രകോപനങ്ങൾ
ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്നിന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് വാഷിങ്ടണിൽ നിന്നുള്ള പ്രകോപനങ്ങൾ വർധിച്ചത്. ഒൻ്റാറിയോ തടാകത്തിൻ്റെ പേര് ലേക്ക് അമേരിക്ക എന്ന് മാറ്റുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കാനഡയെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കാനഡയേക്കാൾ പതിമൂന്ന് മടങ്ങ് വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുള്ള അമേരിക്കയോട് പകരം വീട്ടാൻ അവർക്കാകില്ലെന്ന് യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇതിനുപുറമെ, കനേഡിയൻ സൈന്യത്തെ പരിഹസിച്ച് യുഎസ് യുദ്ധകാര്യ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തും രംഗത്തെത്തി. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലെ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലുള്ള രണ്ട് വനിത കേഡറ്റുകളുടെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം ഇതാണ് യാഥാർഥ്യം എന്നെഴുതി കനേഡിയൻ പതാകയും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. എന്നാൽ ഈ പോസ്റ്റ് അവരുടെ പദവിക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് കാർണി വിമർശിച്ചു. അതേസമയം, എക്സിലെ പോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു പെൻ്റഗണിൻ്റെ പ്രതികരണം.
വ്യാപാര കരാറിലെ തർക്കങ്ങൾ
വാഹന നിർമാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വ്യവസായങ്ങളിൽ കാനഡയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്ന കരാറാണ് വാഷിങ്ടൺ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയ്ക്കും സാംസ്കാരിക സംരക്ഷണത്തിനും തടസമാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് മതിയാകും കരാർ തടയാനെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഭാവിയിൽ കാനഡ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഏർപ്പെടുന്ന വ്യാപാര കരാറുകൾക്ക് പരിധി നിശ്ചയിക്കാനും അമേരിക്ക ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ കാനഡ ഒരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രമാണെന്നും തങ്ങൾക്ക് താത്പര്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുമെന്നും കാർണി വ്യക്തമാക്കി. ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഗുണകരമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കരാറിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയവും തീരുവകളും
അടുത്തിടെ നടന്ന മൂന്ന് പ്രത്യേക തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ലിബറൽ പാർട്ടി നേടിയ വൻ വിജയം മാർക്ക് കാർണിക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ക്യൂബെക്കിലെ ഷികുട്ടിമി-ലെ ഫിയോർഡിൽ നേടിയ നിർണായക വിജയമുൾപ്പെടെ ഇതിൽപ്പെടുന്നു.
ഇവിടെ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. ഇതോടെ മുന്നൂറ്റിനാല്പത്തിമൂന്ന് അംഗ ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ ലിബറൽ പാർട്ടിയുടെ അംഗബലം നൂറ്റിയെഴുപത്തിമൂന്നായി ഉയർന്നു. വ്യാപാര വിഷയങ്ങളിലും കാനഡയുടെ പരമാധികാരത്തിലും ട്രംപിനെ നേരിടാൻ ഈ വിജയം കാർണിക്ക് കരുത്തേകും. അമേരിക്ക കാനഡയെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ ഇല്ലാതാകുമെന്നും അത് ക്യൂബെക്ക് ജനതയെയാകും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുകയെന്നും ടൊറൻ്റോ സർവകലാശാലയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പ്രൊഫസർ എമിരിറ്റസ് നെൽസൺ വൈസ്മാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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വ്യാപാര ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇരുപത് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കനേഡിയൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ട്രംപ് അൻപത് ശതമാനം ഇറക്കുമതി തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി ഇരുപത് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ അമേരിക്കൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് കാനഡയും തീരുവ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിനഞ്ച് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെയാണ് തീരുവ. ഇത് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. കാനഡയെ അമേരിക്കയുടെ അൻപത്തിയൊന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് പലതവണ സംസാരിച്ചതും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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