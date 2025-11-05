ETV Bharat / international

ന്യൂയോര്‍ക്കും ചുവന്നു; ട്രംപ് വിരുദ്ധൻ മംദാനി പുതിയ മേയര്‍, കുലുങ്ങി അമേരിക്കൻ രാഷ്‌ട്രീയം

അമേരിക്കൻ രാഷ്‌ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളെ തിരുത്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്‌ലിം മേയർ എന്ന ചരിത്ര പദവിയിലേയ്ക്ക് മംദാനി എത്തിയത്.

Mamdani (AFP)
ന്യൂയോർക്ക്: ഒടുവിൽ അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ കൊടി പറന്നു... യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിൻ്റെ കണ്ണിലെ കരടായിരുന്ന സൊഹ്രാൻ മംദാനിയ്ക്ക് ചരിത്ര വിജയം. ഇതോടെ അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ ഇടതുപക്ഷ മേയറായി ഇന്ത്യൻ വംശജനായ സൊഹ്രാൻ മംദാനി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അമേരിക്കൻ രാഷ്‌ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളെ തിരുത്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്‌ലിം മേയർ എന്ന ചരിത്ര പദവിയിലേയ്ക്ക് മംദാനി എത്തിയത്.

948,202 വോട്ടുകൾ (50.6 ശതമാനം) നേടിയാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയുടെ മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 50 വർഷത്തിനിടയിലെ ന്യൂയോർക്ക് മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോളിങ് ശതമാനമാണ് ഇത്തവണത്തെ മത്സരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനായിരുന്നു അമേരിക്ക സാക്ഷ്യം വിഹച്ചത്. 2 ദശലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങൾ ഇത്തവണ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ന്യൂയോർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോർഡ് അറിയിച്ചു.

Election Result (AP)

ഇസ്രയേൽ സയണിസ്റ്റ് അനുകൂലിയും ന്യൂയോർക്ക് മുൻ ഗവർണർ ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥി കർട്ടിസ് സ്ലിവ എന്നിവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സൊഹ്രാൻ മംദാനി ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൻ്റെ പിതാവായത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പദവി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നിർണായകവും പ്രധാനവുമായി ജനങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്ന പദവിയാണ് ന്യൂയോർക്ക് മേയറിൻ്റേത്. മംദാനിയെ തോല്‍പ്പിക്കാൻ അമേരിക്കൻ ശതകോടീശ്വരന്മാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പണം വാരിയെറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് അന്തര്‍ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ അടിവേരുകളുള്ള യുവ നേതാവാണ് മംദാനി. പഞ്ചാബ് സ്വദേശിയും സിനിമാ സംവിധായകയുമായ മീരാ നായർ, ഗുജറാത്തി മുസ്‌ലിം വംശജനും കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപകനുമായ മഹ്‌മൂദ് മംദാനി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് മംദാനി.

ZOHRAN MAMDANI with family (Getty Images)

സമ്പന്നരെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത മംദാനി

ന്യൂയോർക്കിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു മുസ്‌ലിം യുവാവ് മേയറാകുന്നത്. ജൂത മതസ്ഥർ എറ്റവും അധികം പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുമാണ് മംദാനി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് ജിവിക്കാനാകുന്ന ന്യൂയോർക്ക് നഗരമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലായിരുന്നു വോട്ട് പ്രചാരണം. സമ്പന്നരുടെ ആർഭാട ജീവിതത്തെയും മംദാനി ചോദ്യം ചെയ്‌തിരുന്നു.

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മംദാനിയ്ക്ക് എതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. ഡമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥി സൊഹ്‌റാന്‍ മംദാനി വിജയിച്ചാല്‍ ന്യൂയോര്‍ക്കിനുളള ഫണ്ട് തടയുമെന്നായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണി. മംദാനി വിജയിച്ചാൽ ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്‌ധരുടെ അഭിപ്രായം.

വോട്ട് വിഹിതം

ഇസ്രയേൽ സയണിസ്റ്റ് അനുകൂലിയും ന്യൂയോർക്ക് മുൻ ഗവർണർ ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ, 776,547 വോട്ടുകൾ (41.3 ശതമാനം) നേടിയപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥി കർട്ടിസ് സ്ലിവ ക്യൂമോക്ക് 137,030 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. 1969 ന് ശേഷം ആദ്യമായി രണ്ട് ദശലക്ഷം വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ന്യൂയോർക്ക് ഇലക്ഷൻ ബോർഡ് അറിയിച്ചു, മാൻഹട്ടനിൽ 444,439 വോട്ടുകളും, ബ്രോങ്ക്സിൽ 187,399, ബ്രൂക്ലിനിൽ 571,857, ക്വീൻസിൽ 421,176, സ്റ്റാറ്റൻ ഐലൻഡിൽ 123,827 എന്നിങ്ങനെയാണ് വോട്ട് വിഹിതം.

ദക്ഷിണേഷ്യൻ തായ്‌വേരുകളുള്ള ആദ്യത്തെ ന്യൂയോർക്ക് മേയർ

2026 ജനുവരി ഒന്നിന് അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ ദക്ഷിണേഷ്യൻ തായ്‌വേരുകളുള്ള ആദ്യത്തെ ന്യൂയോർക്ക് മേയർ, ആഫ്രിക്കയിൽ ജനിച്ച ആദ്യത്തെ ന്യൂയോർക്ക് മേയർ എന്ന പ്രത്യേകതയും മംദാനിയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയർ എന്ന പദവിയുമാണ് ഇതോടെ 34 കാരനായ മംദാനി അലങ്കരിക്കാൻ പോകുന്നത്.

മംദാനിയുടെ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ

സൗജന്യ ശിശു സംരക്ഷണം, സൗജന്യ സിറ്റി ബസ് സർവീസ്, കോർപ്പറേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പലചരക്ക് കടകൾ, അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടൊപ്പം മാനസികാരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി സുരക്ഷാ വകുപ്പിൻ്റെ നിർമാണം എന്നിവ പ്രചാരണ വാഗ്‌ദാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

ZOHRAN MAMDANi election campaign (X@ZohranKMamdani)

ന്യൂയോർക്ക് പൊലീസ് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മംദാനിയുടെ തീരുമാനങ്ങളും സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടും. 2020-ൽ മംദാനി വകുപ്പിന് മേൽ കടുത്ത വിമർശകനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പൊലീസിനെ "തെമ്മാടി ഏജൻസി" എന്ന് വിളിക്കുകയും ഫണ്ട് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. വംശീയത, സ്വവർഗാനുരാഗ വിരുദ്ധത, പൊതു സുരക്ഷാ ഭീഷണി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പൊലീസിന് നേരെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

നഗരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മംദാനിയുടെ ശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസവും വീക്ഷണവും ഇടത്തരക്കാരുടെയും താഴ്ന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെയും ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന വാഗ്‌ദാനങ്ങളുമാണ് പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. എന്നാൽ ഗാസയിലെ ഇസ്രയേൽ സൈനിക നടപടികളെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി വിമർശിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ക്യൂമോ അടക്കമുള്ളവർ വിമർശിച്ചിരുന്നു.

Supporters for Democratic mayoral candidate Zohran Mamdani react as they watch returns during an election night watch party, Tuesday, Nov. 4, 2025, in New York (AP)

പ്രതികരിച്ച് ഹൗസ് സ്‌പീക്കർ

ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ നിയുക്ത മേയർ സൊഹ്രാൻ മംദാനിയുടെ വിജയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസന്റേറ്റീവുകളുടെ സ്‌പീക്കർ മൈക്ക് ജോൺസൺ. മംദാനിയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ രാജ്യം മുഴുവൻ അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് മൈക്ക് ജോൺസൺ പറഞ്ഞു. "ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലെ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഒരു യഥാർഥ തീവ്രവാദിയും മാർക്‌സിസ്റ്റുമായ വ്യക്തിയെ മേയറായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു.

അനന്തരഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യം മുഴുവൻ അനുഭവപ്പെടും. മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മംദാനിയുടെ തീവ്രമായ അജണ്ട ഡെമോക്രാറ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നാണ്. പക്ഷേ അത് അമേരിക്കയുടെ ഭാവിയാകാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല," സ്‌പീക്കർ മൈക്ക് ജോൺസൺ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ALSO READ: ഇന്ത്യൻ അടിവേരുകളുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ്; ആരാണ് ആദ്യ മുസ്ലിം ന്യൂയോർക്ക് മേയറാകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സൊഹ്രാൻ മംദാനി?

