'വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്കൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വരുന്നു'; മംദാനിയ്‌ക്ക് നേരെ ഒളിയമ്പ്, ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച ഇന്ന്

ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി നിയുക്ത മേയർ സൊഹ്‌റാൻ മംദാനി ഇന്ന് ട്രംപിനെ കാണും. ചർച്ച ഓവല്‍ ഓഫിസില്‍. തന്‍റെ നിലപാടുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമെന്ന് മംദാനി.

Donald Trump, Zohran Mamdani (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 21, 2025 at 7:52 AM IST

2 Min Read
വാഷിങ്‌ടണ്‍ : ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സൊഹ്‌റാൻ മംദാനിയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വൈറ്റ് ഹൗസ്. ഒരു 'കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്' വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വരുന്നുവെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് പറഞ്ഞു. യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപുമായി മംദാനി ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്താനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിന്‍റെ പരോക്ഷമായ പരിഹാസം.

അമേരിക്കൻ ജനതയ്‌ക്കു വേണ്ടി ആരെയും കാണാനും ആരുമായി സംസാരിക്കാനും പ്രസിഡന്‍റ് ട്രംപ് തയാറാണെന്നും കരോലിൻ ലീവിറ്റ് പറഞ്ഞു. 'നാളെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വരുമെന്ന കാര്യം വളരെയധികം വ്യക്തമാണ്, കാരണം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരത്തിന്‍റെ മേയറായി ഡെമോക്രാറ്റ് പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു, അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്കുവേണ്ടി ശരിയായത് ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ആരെയും കാണാനും ആരുമായും സംസാരിക്കാനും പ്രസിഡന്‍റ് തയാറാണ്.' -ലീവിറ്റ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു.

പ്രസിഡന്‍റ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് ചായുകയാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയെന്നും ലീവിറ്റ് പ്രതികരിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്‌ച മംദാനിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ച നവംബർ 21ന് ഓവല്‍ ഓഫിസില്‍ നടക്കുമെന്ന് ട്രംപ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായാ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. മംദാനിയെ 'ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മേയർ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ട്രംപ്, മംദാനി താനുമായി ഓവല്‍ ഓഫിസില്‍ ഒരു ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം തന്‍റെ നിലപാട് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരവസരമായി ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ചയെ കാണുന്നു എന്നാണ് മംദാനി ഇന്നലെ പ്രതികരിച്ചത്. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്‌ക്കാനും ട്രംപുമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന മേഖലകള്‍ കണ്ടെത്താനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായും മംദാനി പറഞ്ഞു. ചർച്ചയില്‍ പൊതു സുരക്ഷ, താങ്ങാനാകുന്ന ചെലവുകള്‍, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കാനാണ് മംദാനി പദ്ധതിയിടുന്നത്.

ന്യൂയോർക്ക് മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലയളവില്‍ പ്രചാരണങ്ങള്‍ക്കിടെ ട്രംപും മംദാനിയും ആശയങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ശക്തമായി ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. മംദാനിയെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ട്രംപ് വിളിക്കുകയുണ്ടായി. മംദാനി വിജയിച്ചാൽ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിനുള്ള ഫെഡറൽ ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കും എന്നടക്കം ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ജനാധിപത്യത്തിന് ഭീഷണി എന്നാണ് ട്രംപിനെ മംദാനി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ട്രംപിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ തനിക്ക് മാത്രമേ 'നട്ടെല്ല്' ഉള്ളൂ എന്നും മംദാനി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയാണ് ട്രംപ്-മംദാനി കൂടിക്കാഴ്‌ച ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.

