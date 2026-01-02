ETV Bharat / international

'വളർത്തിയതിന്, ഈ ലോകത്ത് എങ്ങനെയാകണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി': സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ മംദാനി

ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ 112-ാം മേയറായി അധികാരമെറ്റതിന് ശേഷമാണ് മംദാനിയുടെ പ്രതികരണം. പങ്കാളി റാമ ദുവാജിക്കും ഇന്ത്യയിലെ കുടുംബ വേരുകള്‍ക്കും മംദാനി നന്ദി പറഞ്ഞു.

ZOHRAN MAMDANI NEWYORK MAYOR MAMDANI SWORN AS NEW YORK MAYOR ZOHRAN MAMDANI SPEECH
New York Mayor Zohran Mamdani (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 2, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂയോർക്ക്: "ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ധീരമായി ഭരിക്കും. എല്ലായ്‌പ്പോഴും വിജയം ലഭിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷേ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമമില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും ആരും നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല,"

അമേരിക്ക, മാൻഹട്ടനിലെ ആദ്യകാല സബ്‌സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്നായ ഓൾഡ് സിറ്റി ഹാൾ ഈ വാക്കുകൾക്ക് ശേഷം കരഘോഷങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞു. അമേരിക്കയുടെ ചെന്താരകം ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ മണ്ണിൽ ആദ്യമായി വിരിഞ്ഞു. ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ മേയറായി അവരോധിച്ചതിന് ശേഷം മംദാനി ആദ്യമായി ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ, സിറ്റി ഹാൾ സുരക്ഷ, അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ താങ്ങാവുന്ന വില എന്നിവ നടപ്പിലാക്കും. കോർപ്പറേറ്റ് അത്യാഗ്രഹത്തിനെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പിന്മാറില്ല, പതറില്ല. മറ്റുള്ളവർ വളരെ സങ്കീർണ്ണമെന്ന് കരുതുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്ക് മുന്നിൽ വഴങ്ങില്ലെന്നും മംദാനി പൊതുജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും പങ്കാളി റാമ ദുവാജിയും നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് മംദാനി നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലുള്ള തൻ്റെ കുടുംബവേരുകൾക്കും നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു.

“എന്നെ വളർത്തിയതിനും, ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാകണമെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതിനും, ഈ നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളായ മമ്മയ്ക്കും ബാബയ്ക്കും നന്ദി. കമ്പാലയിലും ഡൽഹിയിലുമുള്ള എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നന്ദി. എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തായിരിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ പങ്കാളി റാമയ്ക്കും നന്ദി,” സൊഹ്രാൻ മംദാനി പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്‌റ്റായിട്ടാണ് താൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതെന്നും ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്‌റ്റായി തന്നെ താൻ ഭരിക്കുമെന്നും തീവ്രവാദിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭയന്ന് തത്വങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്നും സൊഹ്രാൻ മംദാനി മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഏഷ്യൻ വംശജനും സോഷ്യലിസ്റ്റുമായ സൊഹ്രാൻ മംദാനി ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ 112-ാമത് മേയറായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തപ്പോൾ വിള്ളൽ വീണത് അമേരിക്കൻ രാഷ്‌ട്രീയ കുത്തകയുടെ മാമൂലുകൾക്കാണ്. പുതുവർഷത്തിലാണ് സൊഹ്രാൻ മംദാനി നിയുക്ത ന്യൂയോർക്ക് മേയറായി ചുമതലയേറ്റത്. ന്യൂയോർക്കിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലീം മേയറെന്ന പ്രത്യേകതയും മംദാനിക്കുണ്ട്. വെർമോണ്ടി സെനറ്റർ ബെർണി സാൻഡേഴ്‌സാണ് മംദാനിക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത്.

ന്യൂയോർക്കിനെ വിശാലവും ധീരവുമായ നിലപാടുകളാൽ ഭരിക്കുമെന്നാണ് സൊഹ്രാൻ മംദാനിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. യുഎപിഎ ചുമത്തപ്പെട്ട് തീഹാർ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മുൻ ജെഎൻയു വിദ്യാർഥിയായ ഉമർ ഖാലിദിന് മംദാനി കത്തെഴുതിയത് ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിരുന്നു. ഇന്തോ അമേരിക്കൻ പൗരനായ സൊഹ്രാൻ മംദാനിക്ക് 2018 ലാണ് അമേരിക്കൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബ് സ്വദേശിയും സിനിമാ സംവിധായകയുമായ മീരാ നായർ, ഗുജറാത്തി മുസ്ലീം വംശജനും കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപകനുമായ മഹ്‌മൂദ് മംദാനി ദമ്പതികളുടെ മകനായി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഉഗാണ്ടയിലായിരുന്നു സൊഹ്രാൻ മംമ്ദാനിയുടെ ജനനം. തുടർന്ന് കുടുംബം അമേരിക്കയിലേയ്ക്ക് കുടിയേറുകയായിരുന്നു.

ALSO READ: 'പ്രിയപ്പെട്ട ഉമർ ഖാലിദ്, ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ നീയും...' മംദാനിയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ ഐക്യദാർഢ്യവുമായി യുഎസ് നിയമനിർമ്മാതാക്കള്‍,

TAGGED:

ZOHRAN MAMDANI
NEWYORK MAYOR
MAMDANI SWORN AS NEW YORK MAYOR
ZOHRAN MAMDANI SPEECH
ZOHRAN MAMDANI INAUGURAL SPEECH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.