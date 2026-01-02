'പ്രിയപ്പെട്ട ഉമർ ഖാലിദ്, ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ നീയും...' മംദാനിയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഐക്യദാർഢ്യവുമായി യുഎസ് നിയമനിർമ്മാതാക്കള്,
അന്താരാഷ്ട്ര നിയമമനുസരിച്ച് ഉമർ ഖാലിദിനെ വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നും യുഎസിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിനയ് ക്വാട്രയ്ക്ക് കത്ത് എഴുതിയ കത്തിൽ ആവശ്യം.
Published : January 2, 2026 at 1:03 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഡൽഹി കലാപക്കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഉമർ ഖാലിദിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കത്ത് എഴുതി യുഎസ് നിയമസഭാംഗങ്ങൾ. ഹൗസ് റൂൾസ് കമ്മിറ്റിയിലെ റാങ്കിങ് അംഗവും ടോം ലാൻ്റോസ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സഹ-ചെയർമാനുമായ ജിം മക്ഗവേണും മറ്റ് യുഎസ് നിയമനിർമ്മാതാക്കളും ചേർന്നാണ് യുഎസിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിനയ് ക്വാട്രയ്ക്ക് കത്ത് എഴുതിയത്.
അന്താരാഷ്ട്ര നിയമമനുസരിച്ച് ഉമർ ഖാലിദിനെ വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഉമർ ഖാലിദിന് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് നൂയോർക്ക് മേയർ മംദാനി കത്ത് അയച്ചിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമർ, ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ നീയുണ്ട് എന്നാരംഭിക്കുന്ന കുറിപ്പാണ് മംദാനി പങ്കുവച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മറ്റ് യുഎസ് നിയമനിർമ്മാതാക്കളുടെ ഐക്യദാർഢ്യം.
Earlier this month, I met with the parents of Umar Khalid, who has been jailed in India for over 5 years without trial. @RepRaskin & I are leading our colleagues to urge that he be granted bail & a fair, timely trial in accordance with international law. pic.twitter.com/tBIbG1aOwc— Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) December 30, 2025
മക്ഗവേണും നിയമസഭാംഗങ്ങളും ഡിസംബർ ആദ്യം, ഉമർ ഖാലിദിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടിരുന്നു. "യുഎപിഎ പ്രകാരം അഞ്ച് വർഷമായി ജാമ്യമില്ലാതെ ഉമർ ഖാലിദിനെ തടവിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യാവകാശ വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞത് പോലെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ്, കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് വരെ നിരപരാധിയായി കണക്കാക്കാനാനുള്ള വ്യക്തികളുടെ അവകാശങ്ങളെ ഇന്ത്യ മാനിക്കണം. ഖാലിദിനും സഹപ്രതികർക്കുമെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ സർക്കാർ പങ്കുവെക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർഥിക്കുന്നു" കത്തിൽ പറയുന്നു.
''വിചാരണ കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ച് വർഷത്തിലേറെയായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഉമർ ഖാലിദിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഡിസംബർ ആദ്യവാരം കണ്ടതായും മക്ഗവേണ് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി റസ്കിനും സഹപ്രവർത്തകരും അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം നൽകണം എന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച്, നീതിയുക്തവും സമയബന്ധിതവുമായി വിചാരണ നടത്തണമെന്നും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു'' - മക്ഗവേണ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
Zohran Mamdani writes to Umar Khalid.— banojyotsna ... (@banojyotsna) January 1, 2026
December 2025. #FreeUmarKhalid#FreeAllPoliticalPrisoners pic.twitter.com/QTYe06cRp5
സെനറ്റർ ക്രിസ് വാൻ ഹോളൻ, സെനറ്റർ പീറ്റർ വെൽച്ച്, കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളായ ജാമി റസ്കിൻ, പ്രമീള ജയ്പാൽ, റാഷിദ ത്ലൈബ്, ജാൻ ഷാകോവ്സ്കി, ലിയോഡ് ഡോഗെറ്റ് എന്നിവരാണ് കത്തിൽ ഒപ്പിട്ട മറ്റ് സഭാംഗങ്ങള്.
അതേസമയം സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡൽഹിയിലെ കർക്കാർഡൂമ കോടതി അടുത്തിടെ ഉമർ ഖാലിദിന് താത്ക്കാലിക ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഡിസംബർ 16 മുതൽ ഡിസംബർ 29 വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഖാലിദിൻ്റെ സഹോദരി ആയിഷ ഫാത്തിമ സയ്യിദ ഡിസംബർ 27 നാണ് വിവാഹിതനായായത്. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന പേരിലാണ് ഉമർ ഖാലിദിന് എതിരെ കേസ് എടുത്തത്. ഖാലിദിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
2020 ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചന കേസിൽ യുഎപിഎ ചുമത്തപ്പെട്ട ഉമർ ഖാലിദ് 2020 മുതൽ ജയിലിലാണ്. കേസിൽ ഇതുവരെ വിചാരണ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. 2022-ലും 2023-ലും ഖാലിദിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.
