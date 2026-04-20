മലേഷ്യയിൽ ബോർണിയോ ദ്വീപിൽ വൻ തീപിടിത്തം; ആയിരത്തോളം വീടുകൾ പൂർണമായി കത്തിനശിച്ചു

Borneo Island malaysia fire at Malaysian coastal village FIRE INCIDENT malaysia fire
A view of Borneo in Malaysia (Malaysia’s Sandakan Fire And Rescue Department)
Published : April 20, 2026 at 10:07 AM IST

ക്വാലാലംപുർ: മലേഷ്യയിലെ ബോർണിയോ ദ്വീപിലെ തീരദേശ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ ആയിരത്തോളം വീടുകൾ പൂർണമായി കത്തിനശിച്ചു. അപകടത്തിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് സ്വന്തം കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെട്ടു.

സബ സംസ്ഥാനത്തെ സാൻഡകൻ ജില്ലയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ വലിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്. കടലിന് മുകളിൽ മരത്തൂണുകളിൽ താത്കാലികമായി നിർമിച്ച വീടുകൾക്കാണ് തീപിടിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച അതിരാവിലെയായിരുന്നു വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതച്ച അപകടം നടന്നത്.

വളരെ വേഗത്തിലാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള നൂറുകണക്കിന് വീടുകളിലേക്ക് തീ പടർന്നുപിടിച്ചത്. അപകടത്തിൽ ആളപായമൊന്നും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് ഏക ആശ്വാസം. ഒരൊറ്റ രാത്രി ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോഴേക്കും സ്വന്തം ജീവൻ മാത്രം ബാക്കിയാക്കിയാണ് ഇവർക്ക് വീടുകളിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയോടേണ്ടി വന്നത്. വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിസന്ധിയായി കാറ്റും വേലിയിറക്കവും
ശക്തമായ കാറ്റാണ് തീ വളരെ വേഗത്തിൽ പടരാൻ കാരണമായതെന്ന് അഗ്നിരക്ഷാ സേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. വീടുകൾ തമ്മിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അകലം മാത്രമുണ്ടായിരുന്നതും അപകടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി അതിവേഗം വർധിപ്പിച്ചു. തീ അണയ്ക്കാൻ എത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് അപകട സ്ഥലത്തെത്താൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള ഇടുങ്ങിയ വഴികൾക്ക് തീരെ വീതി കുറവായത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കി.

ഇതിന് പുറമെ കടലിലെ വേലിയിറക്കവും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിച്ചു. വെള്ളം കുറഞ്ഞതിനാൽ വലിയ ബോട്ടുകളിൽ എത്തി തീ അണയ്ക്കാനുള്ള അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ ശ്രമങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടു. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാനായത്. പാചകം ചെയ്യുന്നതിനിടെ തീ പടർന്നതാണ് ഇത്രയും വലിയ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ഗ്രാമത്തലവനായ ഷെരീഫ് ഹാഷിം ഷെരീഫ് ഇറ്റിങ് പറഞ്ഞതായി പ്രാദേശിക പത്രമായ ഡെയ്‌ലി എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ അധികൃതർ ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ദുരന്തത്തിന് ഇരയായവർക്ക് അടിയന്തര സഹായം എത്തിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി അൻവർ ഇബ്രാഹിം അറിയിച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഏജൻസികൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നിർദേശം നൽകി. തീപിടിത്തത്തിൽ വീട് പൂർണമായി നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യം സഹായം എത്തിക്കുക.

ദുരിതത്തിലായി തീരദേശ ഗ്രാമങ്ങൾ
മലേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായ സബയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരം ജലഗ്രാമങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട്. കടലിന് മുകളിലായി താത്കാലികമായി നിർമിച്ച ഇത്തരം കോളനികളിലാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ തീപിടിക്കുന്ന മരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വീടുകളെല്ലാം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലുമില്ലാതെ വളരെ തിങ്ങിഞെരുങ്ങിയാണ് ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വളരെ കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ളവരോ സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവരോ ആണ്. തദ്ദേശീയരായ ജനവിഭാഗങ്ങളും രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ ഔദ്യോഗികമായി രേഖകളോ പൗരത്വമോ ഇല്ലാത്തവരുമായ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ ഇത്തരം തീരദേശ ഗ്രാമങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിയുന്നത്. അന്നന്നത്തെ ഉപജീവന മാർഗം മാത്രം കണ്ടെത്തി ജീവിക്കുന്ന ഇവർക്കാണ് ഞായറാഴ്ചയുണ്ടായ തീപിടിത്തം ഏറ്റവും വലിയ ഇരുട്ടടിയായത്. ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ പുനരധിവാസം സർക്കാരിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും. ദുരിതബാധിതർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും മരുന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങൾ അധികൃതർ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

TAGGED:

SABAH FIRE DESTROYS HOMES
MASSIVE FIRE IN MALAYSIA
BORNEO ISLAND FIRE RELIEF
ANWAR IBRAHIM FIRE AID
MALAYSIA WATER VILLAGE FIRE

