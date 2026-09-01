ആഗോള മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സഖ്യം; മക്ക കരാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സൗദിയിൽ, ഭരണം പാകിസ്ഥാന്!
ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ജനറലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൻ്റെ തലപ്പത്ത് ആദ്യ മൂന്ന് വർഷം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധിയായിരിക്കും.
Published : September 1, 2026 at 12:48 PM IST
ഇസ്താംബൂള്: സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ച ചരിത്രപ്രധാനമായ മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറിൻ്റെ (മക്ക ജോയ്ൻ്റ് ഡിഫൻസ് എഗ്രിമെൻ്റ്) പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി സൗദി അറേബ്യയിൽ പുതിയ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇസ്താംബൂളിൽ ചേർന്ന സ്ട്രാറ്റജിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻ്റ് ഡിഫൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഥമ യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഈ തീരുമാനം പുറത്തുവിട്ടത്.
സെക്രട്ടറി ജനറലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മക്ക കരാറിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാൻ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകും. സെക്രട്ടറിയേറ്റിൻ്റെ ആദ്യ മൂന്ന് വർഷത്തെ നേതൃത്വം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള സെക്രട്ടറി ജനറലിനായിരിക്കും നൽകുകയെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
Joint Statement of the Strategic Political and Defence Committee under Makkah Joint Defence Agreement. 🇸🇦🇹🇷🇵🇰 pic.twitter.com/rfEEXyamxO— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) August 31, 2026
'ഒരാൾക്കെതിരായ ആക്രമണം എല്ലാവർക്കും നേരെ'; പ്രതിരോധ നിര ശക്തം
ഓഗസ്റ്റ് 7 നാണ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് ചരിത്രപരമായ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത്. ഒരു രാജ്യത്തിന് നേർക്കുണ്ടാകുന്ന സൈനിക ആക്രമണത്തെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്കും നേർക്കുണ്ടായ ആക്രമണമായി പരിഗണിച്ച് സംയുക്തമായി ചെറുക്കുമെന്നാണ് കരാറിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥ. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ, പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാർ, സൈനിക മേധാവികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത സ്ട്രാറ്റജിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻ്റ് ഡിഫൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യ യോഗമാണ് ഇസ്താംബൂളിൽ നടന്നത്. മേഖലയിൽ സുസ്ഥിരമായ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സമാധാനപരമായ ചർച്ചകളെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും രാജ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു.
I was pleased to lead the Kingdom’s delegation in the first Meeting of the Strategic Political Defense Committee. We affirmed our commitment to activating the Makkah Joint Defense Agreement pathways in a way that strengthens integration and advances security and stability. pic.twitter.com/C0hxeEM3wJ— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) August 31, 2026
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നാറ്റോ മാതൃകയിൽ പ്രവർത്തനം
ഇതിനുപുറമെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും ആയുധ സംഭരണവും പ്രതിരോധ ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംയുക്ത പ്രതിരോധ വ്യവസായ സഹകരണം, സാങ്കേതികവിദ്യ വികസനം, ആയുധ നിർമ്മാണം എന്നിവ ഊർജ്ജിതമാക്കാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് മുൻനിര മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഈജിപ്തിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന് സൂചനകളുണ്ട്. നാറ്റോ മാതൃകയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക എതിരാളിക്കെതിരെയല്ല ഈ സഖ്യമെന്ന് അംഗരാജ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
I was pleased to lead the Kingdom’s delegation in the first Meeting of the Strategic Political Defense Committee. We affirmed our commitment to activating the Makkah Joint Defense Agreement pathways in a way that strengthens integration and advances security and stability. pic.twitter.com/C0hxeEM3wJ— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) August 31, 2026
മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാർ മുഖേന ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ മധ്യപൂർവേഷ്യയിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും വലിയ പ്രതിരോധ ശക്തിയായി മാറും. സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള സൗദിയും ആധുനിക പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള തുർക്കിയും ആണവശക്തിയായ പാകിസ്ഥാനും ഒന്നിക്കുന്നതോടെ, വരുംനാളുകളിൽ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സമവാക്യങ്ങളെ ഗണ്യമായി സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
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