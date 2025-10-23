രത്നക്കവര്ച്ച; ലൂവ്ര് മ്യൂസിയം വീണ്ടും തുറന്നു; മോഷ്ടാക്കള്ക്കായി തെരച്ചില് ഊര്ജിതം
പാരിസിലെ ലൂവ്ര് മ്യൂസിയം തുറന്നു. അപ്പോളോ ഗാലറി ഇപ്പോഴും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മ്യൂസിയത്തിലും പരിസരങ്ങളിലും കനത്ത സുരക്ഷ.
പാരിസ്: ഫ്രാൻസിലെ ലൂവ്ര് മ്യൂസിയം സന്ദർശകർക്കായി വീണ്ടും തുറന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോഷ്ടാക്കള് എത്തിയ അപ്പോളോ ഗാലറി മാത്രം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്നലെ (ഒക്ടോബർ 22) പൊതുജനങ്ങൾക്കായി മ്യൂസിയം വീണ്ടും തുറന്നത്. മ്യൂസിയത്തിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത സുരക്ഷ ഏര്പ്പെടുത്തി.
ഒക്ടോബർ 19നാണ് ലൂവ്ര് മ്യൂസിയത്തിൽ വൻ കവർച്ച നടന്നത്. തുടർന്നാണ് മ്യൂസിയം അടച്ചുപൂട്ടിയത്. ഫ്രാൻസിലെ രാജ കുടുംബത്തെ ഒരുകാലത്ത് അലങ്കരിച്ചിരുന്ന തിളങ്ങുന്ന നീലക്കല്ലുകൾ, മരതകങ്ങൾ, വജ്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ അമൂല്യനിധിയാണ് ഈ മ്യൂസിയത്തില് നിന്നും മോഷണം പോയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
സംഭവത്തില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വണ്ടിയിൽ വന്നിറങ്ങിയ മോഷ്ടാക്കൾ ലിഫിറ്റ് വഴി മ്യൂസിയത്തിന് അകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും അപ്പോളോ ഗാലറിയിലെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. വെറും ഏഴ് മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് മോഷ്ടാക്കള് കവര്ച്ച നടത്തി രക്ഷപ്പെട്ടത്. രാവിലെ മ്യൂസിയം തുറന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ഉള്ളിലായിരുന്നു കവർച്ച. എന്നാൽ കേസില് ഇതുവരെയും യാതൊരു തുമ്പും ലഭിച്ചില്ല.
കൊണ്ടുപോയത് വിലമതിക്കാനാവാത്തത്:
മ്യൂസിയത്തില് നിന്നും മോഷണം പോയ 8 രത്നാഭരണങ്ങളുടെ വിലയും മൂല്യവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നതോടെ എല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടി. എട്ട് കോടി യൂറോയുടെ (ഏകദേശം 900 കോടി രൂപ) രത്നാഭരണമാണ് മോഷ്ടാക്കള് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് പാരിസ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ലോർ ബെക്യു പറഞ്ഞു. മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഓരോന്നും അത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ളവയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മോഷണ വിവരം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത് ഫ്രാൻസിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി റാച്ചിദ ദാതിയാണ്. അസാധാരണമായ കാരണങ്ങളാൽ ലൂവ്ര് മ്യൂസിയം അടച്ചിടുന്നുവെന്ന് റാച്ചിദ ദാതി എക്സിൽ കുറിച്ചു. നെപ്പോളിയൻ്റെയും എംപ്രസ്സിൻ്റെയും ആഭരണ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് മോഷണം പോയതെന്നും ആഭരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് മ്യൂസിയത്തൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്നും ഫ്രാന്സ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ലോറൻ്റ് നുനെസ് പ്രതികരിച്ചു.
ഇതിന് മുമ്പും: ലോക പ്രശസ്തമായ പാരിസിലെ ലൂവ്ര് മ്യൂസിയത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പും ഇത്തരം മോഷണങ്ങളും കവർച്ച ശ്രമങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. ലിയനാഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ പ്രശസ്തമായ 'മൊണാലിസ' ഈ മ്യൂസിയത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 1911ൽ അവ മോഷണം പോയി.
മ്യൂസിയത്തിനുള്ളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മുൻ തൊഴിലാളി വിൻസെൻസോ പെറുജിയയാണ് കവർച്ച പിന്നിൽ. അതിസാഹസികമായി കോട്ടിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചാണ് ഇയാൾ പെയിൻ്റിങുമായി പുറത്തേക്ക് കടന്നത്. രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഫ്ലോറൻസിൽ നിന്ന് ഇത് വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
അടുത്ത മോഷണം നടന്നത് 1983ലായിരുന്നു. നവോഥാന കാലഘട്ടത്തിലെ രണ്ട് കവചങ്ങളാണ് മോഷണം പോയത്. ഏകദേശം നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവ തിരിച്ചുകിട്ടിയത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും കൂടുതൽ സന്ദര്ശകര് എത്തുന്ന മ്യൂസിയവുമാണ് പാരിസിലെ ലൂവ്ര് മ്യൂസിയം.
