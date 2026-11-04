അമേരിക്കയില് പലയിടത്തും അട്ടിമറി, ട്രംപിന് വൻ തിരിച്ചടി, ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 'ഡെമോക്രാറ്റിക് തരംഗം'
Published : November 4, 2026 at 7:40 AM IST|
Updated : November 4, 2026 at 9:38 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെയും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെയും ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഭരണകക്ഷിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകി ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ മുന്നേറ്റം. ട്രംപിൻ്റെ രണ്ടാം ഊഴത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തലായി മാറിയ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, വിലക്കയറ്റവും ആഭ്യന്തര-വിദേശ നയങ്ങളും ഉയർത്തിയ ജനരോഷം റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നതായാണ് പ്രാരംഭ ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ പാർലമെൻ്റായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലും (സെനറ്റ്, പ്രതിപ്രതിനിധി സഭ) നിലവിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളത്. എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ വെറും 4 സീറ്റുകൾ മാത്രം വേണ്ടിയിരുന്ന സെനറ്റിൽ, ആദ്യ അട്ടിമറി വിജയവുമായി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി അക്കൗണ്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. പ്രതിപ്രതിനിധി സഭയിലെ 435 സീറ്റുകളിലേക്കും സെനറ്റിലെ 35 സീറ്റുകളിലേക്കുമാണ് പ്രധാനമായും വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. വോട്ടെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പുറത്തുവന്ന എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ ട്രംപിൻ്റെ ജനപ്രീതി 38 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചാൽ, അവർ പാസാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ തടയാൻ താൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക അധികാരമായ 'വീറ്റോ' വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചാൽ വരും വർഷങ്ങളിൽ താൻ 'മിസ്റ്റർ വീറ്റോ' ആയി മാറുമെന്നാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
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എൻ്റെ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ്
അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് പ്രതിപ്രതിനിധി സഭയിൽ വൻ തിരിച്ചടിയേൽക്കുമെന്ന സൂചനകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണൾഡ് ട്രംപ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബാലറ്റിൽ തൻ്റെ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ' വഴിയാണ് ട്രംപ് ആദ്യ പ്രതികരണം നടത്തിയത്. "ഞാൻ ബാലറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ മത്സരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുമായിരുന്നു!" എന്നാണ് ട്രംപ് കുറിച്ചത്. പ്രതിപ്രതിനിധി സഭയുടെ നിയന്ത്രണം ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന മാധ്യമ പ്രവചനങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവന.
ചരിത്രം കുറിച്ച് ക്രിസ് പാപ്പസ്; യുഎസ് സെനറ്റിലെത്തുന്ന ആദ്യ സ്വവർഗാനുരാഗി
യുഎസ് സെനറ്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ പരസ്യ സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗിയായ പുരുഷനായി ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ക്രിസ് പാപ്പസ് ചരിത്രം കുറിച്ചു. ന്യൂഹാംഷെയറിൽ നടന്ന കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ മുൻ സെനറ്റർ ജോൺ സുനുനുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് 46-കാരനായ പാപ്പസ് ഈ ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഈ ജയത്തോടെ ന്യൂഹാംഷെയറിലെ സെനറ്റ് സീറ്റിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം നിലനിർത്തി. 2018 മുതൽ യുഎസ് പ്രതിപ്രതിനിധി സഭാംഗമായ ക്രിസ് പാപ്പസ് കോൺഗ്രഷണൽ ഇക്വാലിറ്റി കോക്കസിൻ്റെ കോ-ചെയർ കൂടിയാണ്. "ആരും അവരുടെ സ്വത്വത്തിൻ്റെയോ പങ്കാളിയുടെയോ പേരിൽ വിവേചനം നേരിടേണ്ടി വരരുത്, എല്ലാ അമേരിക്കക്കാരുടെയും അന്തസ്സിനും തുല്യതയ്ക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പോരാടും," എന്ന് വിജയാനന്തരം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സെനറ്റില് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ കുതിപ്പ്
അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉപരിസഭയായ യുഎസ് സെനറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ആർക്കെന്നറിയാനുള്ള വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രാരംഭ ഫലങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷമായ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി മികച്ച മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ, തങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്താനായി കനത്ത പ്രതിരോധത്തിലാണ് ഭരണകക്ഷിയായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി. ആകെ 100 സീറ്റുകളുള്ള യുഎസ് സെനറ്റിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനായി 51 സീറ്റുകളാണ് ഏതൊരു പാർട്ടിക്കും വേണ്ടത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെ 35 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. ബാക്കി 65 സീറ്റുകളിൽ നിലവിൽ പ്രതിനിധികളുള്ളതിനാൽ അവിടെ വോട്ടെടുപ്പ് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു.
ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ കുതിപ്പ്
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ച സീറ്റുകളിൽ 11 എണ്ണത്തിലും വിജയിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ തങ്ങളുടെ ആകെ സീറ്റ് നില 45 ൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 7 സീറ്റുകളിൽ അവർ നിലവിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുകയുമാണ്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ കോട്ടയായിരുന്ന നോർത്ത് കരോലിനയിലെ സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തത് ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് വലിയ നേട്ടമായി.
റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രതിരോധം
നിലവിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 5 സീറ്റുകളിലാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് വിജയിക്കാനായത്. വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാത്ത 31 സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ ആകെ സീറ്റ് നില 36 ആണ്. എന്നാൽ, നിലവിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 8 സീറ്റുകളിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥികൾ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് അവർക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്നു.
യുഎസ് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ കറുത്തവർഗക്കാരിയായ വനിതാ ഗവർണറായി കേഷ ലാൻസ് ബോട്ടംസ്
അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വംശീയവും ലിംഗപരവുമായ എല്ലാ കോട്ടകളും തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ കേഷ ലാൻസ് ബോട്ടംസ് യുഎസ് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ കറുത്തവർഗക്കാരിയായ വനിതാ ഗവർണറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. യുഎസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോർജിയ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നാണ് 56 കാരിയായ കേഷ ഈ സമാനതകളില്ലാത്ത ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ജോർജിയയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഗവർണറും ആദ്യ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരിയായ ഗവർണറും കൂടിയാണ് ഇവർ. ശതകോടീശ്വരനായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥി റിക്ക് ജാക്സനെ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കേഷ ഈ ഉജ്ജ്വല നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി (24 വർഷം) ജോർജിയയുടെ ഗവർണർ പദവിയിൽ തുടരുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ആധിപത്യത്തിനാണ് ഈ വിജയത്തോടെ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ അന്ത്യം കുറിച്ചത്
ഇന്ത്യൻ വംശജൻ സുഹാസ് സുബ്രഹ്മണ്യന് വീണ്ടും വിജയം
മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമയുടെ സാങ്കേതിക നയ ഉപദേശകനായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജൻ സുഹാസ് സുബ്രഹ്മണ്യം യുഎസ് പ്രതിപ്രതിനിധി സഭയിലേക്ക് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വിർജീനിയയിലെ പത്താം കൺഗ്രഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നാണ് 40 കാരനായ സുഹാസ് ഈ തിളക്കമാർന്ന വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ടുകളിൽ 61.5 ശതമാനത്തിലധികം വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സീറ്റ് നിലനിർത്തിയത്. എതിരാളിയായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ഡേവ് ബെക്ക്വിത്തിന് 36.4 ശതമാനം വോട്ടുകൾ മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ.
ബൈറൺ ഡൊണാൾഡ്സിന് ചരിത്രം വിജയം, ഫ്ലോറിഡയിൽ ആദ്യമായി ഒരു കറുത്തവർഗക്കാരൻ ഗവർണർ പദവിയിലേക്ക്
ഫ്ലോറിഡയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു കറുത്തവർഗക്കാരൻ ഗവർണർ പദവിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ബൈറൺ ഡൊണാൾഡ്സ് ആണ് ഫ്ലോറിഡയുടെ ആദ്യ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരനായ ഗവർണറായി ചരിത്രം കുറിച്ചത്. ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ഡേവിഡ് ജോളിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ അഭിമാന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
അട്ടിമറി വിജയം ആഘോഷിച്ച് റോയ് കൂപ്പര്
നോർത്ത് കരോലിനയിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ കോട്ട തകർത്ത് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥിയും മുൻ ഗവർണറുമായ റോയ് കൂപ്പർ യുഎസ് സെനറ്റിലേക്ക് അട്ടിമറി വിജയം നേടിയതിന് പിന്നാലെ ആഘോഷം. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ മൈക്കൽ വാറ്റ്ലിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കൂപ്പർ ഈ നിർണായക സീറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കായി പിടിച്ചെടുത്തത്. തൻ്റെ വിജയ പ്രസംഗത്തിൽ, "നോർത്ത് കരോലിനയിലെ ജനങ്ങളേ, നിങ്ങളുടെ ഈ ഓഫർ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം അനുയായികളോട് വൈകാരികമായി പറഞ്ഞു.
യുഎസ് പ്രതിപ്രതിനിധി സഭ
പ്രതിപ്രതിനിധി സഭയിലേക്ക് നടന്ന മത്സരത്തിലും ഇരുപാർട്ടികളും തമ്മിൽ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രമുഖ വിജയങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്..
ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി
- സുഹാസ് സുബ്രഹ്മണ്യം - വിർജീനിയ (10th ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
- ഡൊണാൾഡ് ബെയർ - വിർജീനിയ (8th ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
- ജാറെഡ് മോസ്കോവിറ്റ്സ് - ഫ്ലോറിഡ (25th ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
- കാത്തി കാസ്റ്റർ - ഫ്ലോറിഡ (14th ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
- ഡൊണാൾഡ് നോർക്രോസ് - ന്യൂജേഴ്സി (1st ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
- അനലീലിയ മെജിയ - ന്യൂജേഴ്സി (11th ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
- ലാമോണിക്ക മക് ഐവർ - ന്യൂജേഴ്സി (10th ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
- ക്രിസ്റ്റ്യൻ മെനെഫി - ടെക്സസ് (18th ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
- ഡെബോറ റോസ് - നോർത്ത് കരോലിന (2nd ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
- വലേരി ഫൗഷി - നോർത്ത് കരോലിന (4th ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
- അൽമ ആഡംസ് - നോർത്ത് കരോലിന (12th ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
- ഗബ്രിയേൽ അമോ - റോഡ് ഐലൻഡ് (1st ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
- ബ്രണ്ടൻ ബോയൽ - പെൻസിൽവേനിയ (2nd ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
- ക്രിസ് റാബ് - പെൻസിൽവേനിയ (3rd ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി
- റാൻഡി ഫൈൻ - ഫ്ലോറിഡ (6th ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
- മൈക്ക് ഹാരിഡോപോളോസ് - ഫ്ലോറിഡ (8th ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
- ജോ സ്ട്രാഡ - ഫ്ലോറിഡ (11th ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
- ബ്രയാൻ മാസ്റ്റ് - ഫ്ലോറിഡ (21st ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
- കാറ്റ് കാമക് - ഫ്ലോറിഡ (3rd ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
- എച്ച്. ഗ്രിഫിത്ത് - വിർജീനിയ (9th ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
- ഓസ്റ്റിൻ സ്കോട്ട് - ജോർജിയ (8th ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്)
ഗവർണർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ
- പെൻസിൽവേനിയ: ജനപ്രിയ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവർണർ ജോഷ് ഷാപ്പിറോ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
- മസാചുസെറ്റ്സ്: ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ മൗറ ഹീലി ഗവർണർ പദവി നിലനിർത്തി.
- മേരിലാൻഡ് : ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവർണർ വെസ് മൂർ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വീണ്ടും വിജയിച്ചു.
- ഇല്ലിനോയിസ് : ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ജെ.ബി. പ്രിറ്റ്സ്കർ ഗവർണറായി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
- റോഡ് ഐലൻഡ് : ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ഹെലീന ഫോക്സ് ഗവർണർ പദവിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
യുഎസ് സെനറ്റ് ഫലങ്ങൾ
നോർത്ത് കരോലിന: ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ റോയ് കൂപ്പർ റിപ്പബ്ലിക്കൻ കോട്ടയിൽ അട്ടിമറി വിജയം നേടി നിർണായകമായ സെനറ്റ് സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തു.
ന്യൂഹാംഷെയർ: ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ ക്രിസ് പാപ്പസ് സെനറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ജോർജിയ: ഡെമോക്രാറ്റിക് മുൻനിര നേതാവ് ജോൺ ഒസോഫ് മികച്ച വിജയത്തോടെ സെനറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ന്യൂജേഴ്സി : ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ കോറി ബുക്കർ വീണ്ടും സെനറ്റിലെത്തി.
മസാചുസെറ്റ്സ് : ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി എഡ്വേർഡ് മാർക്കി വിജയം നിലനിർത്തി.
റോഡ് ഐലൻഡ്: റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥി റേമണ്ട് മക്കേയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് ജാക്ക് റീഡ് വീണ്ടും വിജയിച്ചു.
നോർത്ത് കരോലിനയിൽ അട്ടിമറി; ചരിത്രം കുറിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ
റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ശക്തമായ കോട്ടയായിരുന്ന നോർത്ത് കരോലിനയിലെ സെനറ്റ് സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്താണ് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ തങ്ങളുടെ ആദ്യ അട്ടിമറി വിജയം കുറിച്ചത്. മുൻ ഗവർണർ റോയ് കൂപ്പറാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്ററായി വിജയിച്ചത്. അതേസമയം, ജോർജിയയിൽ കടുത്ത മത്സരം നേരിടുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്റർ ജോൺ ഒസോഫ് മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ തൻ്റെ സീറ്റ് നിലനിർത്തി. ന്യൂഹാംഷെയറിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച ഡെമോക്രാറ്റ് പ്രതിനിധി ക്രിസ് പാപ്പസ് യുഎസ് സെനറ്റിലെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ പരസ്യ സ്വവർഗാനുരാഗിയായ വ്യക്തിയായി ചരിത്രത്തിൽ ഇടംനേടുകയും ചെയ്തു.