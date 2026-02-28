ETV Bharat / international

LIVE: ടെഹ്‌റാനില്‍ ഇസ്രയേല്‍ വ്യോമാക്രമണം; പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ പുതിയ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ സാധ്യത

Representative image. (Canva)
Published : February 28, 2026 at 12:27 PM IST

Updated : February 28, 2026 at 1:24 PM IST

റാന്‍ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്‌റാനിന് നേരെ ഇസ്രായേല്‍ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. മുന്‍കരുതലായുള്ള ആക്രമണമാണ് നടന്നതെന്ന് ഇസ്രയേല്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മൂന്ന് ആക്രമണങ്ങളാണ് ഇന്നുണ്ടായത്. പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ പുതിയൊരു സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്കുള്ള തുടക്കമായിരിക്കുമോ ഇതെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്. പ്രതിരോധത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇസ്രയേല്‍ വ്യോമാതിര്‍ത്തികള്‍ അടച്ചു. ഇസ്രയേലില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1:19 PM, 28 Feb 2026 (IST)

തിരിച്ചടിക്കും

ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാന്‍.

1:14 PM, 28 Feb 2026 (IST)

ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്

ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്കും ജാഗ്രത നിര്‍ദേശവുമായി ഇസ്രയേലിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി. അനാവശ്യ യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശം. അതീവ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്നും നിർദേശങ്ങള്‍ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും എംബസി. ഇസ്രയേൽ അധികാരികളും ഹോം ഫ്രണ്ട് കമാൻഡും പുറപ്പെടുവിച്ച സുരക്ഷാ മാർഗനിർദേശങ്ങള്‍ കർശനമായി പാലിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം.

1:14 PM, 28 Feb 2026 (IST)

മിസൈലുകള്‍ പതിച്ചു:

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്‌ട്രീറ്റിലും ആക്രമണം. മിലസൈലുകള്‍ പതിച്ചു. ജോംഹൗറി പ്രദേശത്തും ആക്രമണം.

12:58 PM, 28 Feb 2026 (IST)

മുന്‍ കരുതല്‍ ആക്രമണം

ഖമേനിയുടെ ഓഫിസിന് സമീപം ആക്രണം. മുന്‍ കരുതല്‍ ആക്രമണമെന്ന് ഇസ്രയേല്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേല്‍ കാറ്റ്‌സ്‌. ലെബനനിലും ആക്രമണം. ഹിസ്‌ബുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ആക്രമണമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഖത്തറില്‍ അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് ഷെല്‍ട്ടര്‍ ഒരുക്കി

12:49 PM, 28 Feb 2026 (IST)

വിമാനങ്ങള്‍ വഴിതിരിച്ച് വിട്ടു

ടെൽ അവീവ്, അമ്മാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. ഇറാനിയൻ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്‌റാനിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടായതോടെയാണ് പൈലറ്റുമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചത്.

12:46 PM, 28 Feb 2026 (IST)

ജംഹൂരി അവന്യൂവിലും സ്ഫോടനം

ടെഹ്‌റാന്‍ നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്‌ മാര്‍ക്കറ്റായ ജംഹൂരി അവന്യൂവിലും സ്ഫോടനമുണ്ടായി.

12:42 PM, 28 Feb 2026 (IST)

വിമാനത്താവളത്തിലും ആക്രമണം

അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ചേര്‍ന്നുള്ള സംയുക്ത വ്യോമാക്രമണമാണ് നടന്നതെന്ന് ഇറാനിയന്‍ ഭരണ നേതൃത്വം. ടെഹ്‌റാന്‍ അടക്കം നിരവധി നഗരങ്ങളില്‍ ആക്രമണം നടന്നു. ടബ്രിസ് നഗരത്തിന് നേരേയും മിസൈല്‍ ആക്രമണമുണ്ടായതായി ടെഹ്‌റാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു. ക്വോം, ഖോരോമാബാദ്, എസ്‌ഫഹാന്‍ നഗരങ്ങളിലും വ്യോമാക്രമണം ഉണ്ടായി. ടെഹ്‌റാനിലെ മെഹ്‌റാബാദ് വിമാനത്താവളം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി ടെഹ്‌റാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു.

12:40 PM, 28 Feb 2026 (IST)

ഇസ്രയേലും സുരക്ഷ മുന്നറിയിപ്പ്

ഇറാനിനെതിരായ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ പ്രത്യാക്രമണം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇസ്രയേല്‍. ഇസ്രായേലിലുടനീളം സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി. ജനങ്ങളോട് സംരക്ഷിതയിടത്ത് തുടരാന്‍ നിര്‍ദേശം.

12:31 PM, 28 Feb 2026 (IST)

ഖമേനിയെ ടെഹ്‌റാനില്‍ നിന്നും മാറ്റി

ഇറാന്‍ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ ഓഫിസിന് സമീപം ആക്രമണം. അദ്ദേഹത്തെ സുരക്ഷിതയിടത്തേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 86കാരനായ ഖമേനി ആക്രമണ സമയം ഓഫിസില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

12:29 PM, 28 Feb 2026 (IST)

ഇറാനില്‍ സ്‌ഫോടനം

ടെഹ്‌റാന്‍ നഗരത്തില്‍ സ്‌ഫോടനവും തുടര്‍ന്ന് തീപിടിത്തവും.

Last Updated : February 28, 2026 at 1:24 PM IST

