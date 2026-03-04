ETV Bharat / international

Live: ഇറാനിലേക്ക് അമേരിക്കൻ കരസേനയോ? ട്രംപിൻ്റെ യുദ്ധനീക്കത്തിൽ കടുത്ത ആശങ്കയോടെ സെനറ്റർമാർ

IRAN ISRAEL WAR LIVE UPDATES ഇറാന്‍ ഇസ്രയേല്‍ സംഘര്‍ഷം യുഎസ്‌ ഇറാന്‍ യുദ്ധം പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം
Israeli policemen survey a missile attack from Iran in Rosh HaAyin, Israel (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 4, 2026 at 7:16 AM IST

Updated : March 4, 2026 at 7:47 AM IST

മേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കടുത്ത ആശങ്കയുമായി യുഎസ് ജനപ്രതിനിധികൾ. യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്‌ച ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ വിശദീകരണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ തങ്ങളുടെ ഭയം തുറന്നുപറഞ്ഞത്. ഇറാന് നേരെയുള്ള അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങൾ യാതൊരു അവസാനവുമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

നിലവിലെ സംഘർഷത്തിൽ അമേരിക്കൻ കരസേനയെ നേരിട്ട് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് പലരും പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഭരണകൂടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി അമേരിക്കൻ സൈനികരെ യുദ്ധത്തിൽ ഇറക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ഭയം തനിക്ക് മുമ്പത്തേക്കാൾ വർധിച്ചതായി സെനറ്റർ റിച്ചാർഡ് ബ്ലൂമെൻ്റൽ വ്യക്തമാക്കി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ വിശദീകരണത്തിന് ശേഷമാണ് തനിക്ക് ഈ ആശങ്ക ശക്തമായതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

യുദ്ധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും അമേരിക്കൻ സൈനികർക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാമെന്നത് ഭരണകൂടം മുൻകൂട്ടി കാണുന്നുണ്ടെന്ന് സെനറ്റർ ക്രിസ് മർഫി പ്രസ്‌താവിച്ചു. യാതൊരു അവസാനവുമില്ലാത്ത ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തിലേക്കാണ് രാജ്യം നിലവിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഇത് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്ത യുദ്ധമാണെന്ന കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണെന്ന് ജനപ്രതിനിധി സഭാംഗമായ ജേസൺ ക്രോ പ്രതികരിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ആക്രമണം ആരംഭിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള യാതൊരു ഭീഷണിയും നിലവിൽ ഇറാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

LIVE FEED

7:46 AM, 4 Mar 2026 (IST)

ചാരന്മാര്‍ ഖത്തറില്‍ പിടിയില്‍

ദുബായ്‌യിലെ യുഎസ്‌ എംബസിക്ക് നേരെ ആക്രമണ ശ്രമം. എന്നാല്‍ ഇറാന്‍റെ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ട്. അതേസമയം ഇറാനില്‍ യുഎസ്‌ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2000 സ്ഥലങ്ങളില്‍ ആക്രമണം നടത്തിയതായി യുഎസ്‌ സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്‍ഡ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡിന്‍റെ 10 ചാരന്മാരെ പിടികൂടിയതായി ഖത്തറില്‍ നിന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. പിടിക്കപ്പെട്ടവരില്‍ 7 പേര്‍ക്ക് രാജ്യത്തെ സുപ്രധാന സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്താനുള്ള ചുമതലയായിരുന്നു. മറ്റ് മൂന്ന് പേരാകട്ടെ ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ പരിശീലനം ലഭിച്ചവരുമാണ്.

7:36 AM, 4 Mar 2026 (IST)

യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിമാനക്കമ്പനികള്‍. സംഘര്‍ഷം കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ 1,221 വിമാനങ്ങളും വിദേശ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ 388 വിമാനങ്ങളുടെയും സര്‍വീസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്.

വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന യാത്രക്കാരുടെ സുഗമമായ നീക്കത്തിനായി പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങള്‍ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ വിമാനക്കമ്പനികള്‍ ഇന്ന് 24 സര്‍വീസുകള്‍ നടത്തുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കൂടാതെ 58 വിമാനങ്ങളുടേത് കൂടി സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിമാനക്കമ്പനികള്‍ പ്ലാന്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇതിൽ ഇൻഡിഗോയുടെ 30, എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ 23 വിമാനങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എമിറേറ്റ്‌സും ഇത്തിഹാദും ഗൾഫിൽ നിന്നും 9 വിമാന സർവീസുകളാണ് നടത്തിയത്.

യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഇപ്പോഴും പരമപ്രധാനമാണെന്ന് വിമാനക്കമ്പനികള്‍ അറിയിച്ചു. എല്ലാ വിമാനക്കമ്പനികളും യാത്രക്കാരുമായി ആശയവിനിമയം തുടരുന്നുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് തുക റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ചും യാത്ര പുനഃക്രമീകരണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. യാത്രക്കാര്‍ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി അതത് എയര്‍ലൈനുകളുടെ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകള്‍ പരിശോധിക്കണമെന്നും വിമാനക്കമ്പനികള്‍ അറിയിച്ചു.

7:11 AM, 4 Mar 2026 (IST)

മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ വാദങ്ങള്‍ തള്ളി ട്രംപ്

ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്‍ക്കോ റൂബിയോയുടെ വാദങ്ങളെ പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആദ്യം ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് താൻ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രയേലിനൊപ്പം ചേരാൻ യുഎസ് സേനയ്ക്ക് അടിയന്തര ഉത്തരവ് നൽകിയതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സംഘർഷം അഞ്ചാം ദിവസത്തിലും കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഈ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

  • ആക്രമണം ശക്തമായി തുടരുന്നു

ഇറാന് നേരെയുള്ള അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും സംയുക്ത ആക്രമണങ്ങൾ മേഖലയിൽ അതിശക്തമായി തുടരുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇറാനിലെ ഖോം നഗരത്തിലുള്ള അസംബ്ലി ഓഫ് എക്സ്പെര്‍ട്‌സ്‌ കെട്ടിടത്തിന് നേരെയും വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടായി. ശനിയാഴ്‌ച മുതൽ ആരംഭിച്ച ഈ സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 787 ആയി ഉയർന്നതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

  • ഇറാൻ്റെ പ്രത്യാക്രമണം

അതേസമയം അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് ഇറാനും ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുന്നുണ്ട്. തുടർച്ചയായ നാലാം രാത്രിയിലും ഇസ്രയേൽ, യുഎസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു നേരെ ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കടുത്ത പ്രത്യാക്രമണം ഉണ്ടായി. ഇതിനുപുറമെ ദുബായിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യുഎസ് എംബസിക്ക് നേരെയും യുഎഇയിലെ ഫുജൈറ തുറമുഖത്തിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായതായി വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

  • ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധി

യുദ്ധം വ്യാപിക്കുന്നതിനിടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതായി ഇറാൻ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ ഈ വഴി കടന്നുപോകുന്ന എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കൻ നാവികസേനയെ വിന്യസിക്കാൻ പൂർണ സജ്ജമാണെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  • എണ്ണ ഉത്പാദനത്തിൽ തടസം

യുദ്ധസമാനമായ നിലവിലെ സാഹചര്യം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ എണ്ണ ഉത്പാദനത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാഖിലെ പ്രധാന എണ്ണപ്പാടങ്ങളിലൊന്നായ റുമൈല പാടത്തെയും വെസ്റ്റ് ഖുർണ 2 പ്രോജക്റ്റിലെയും എണ്ണ ഉത്പാദനം ഗണ്യമായി കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ താത്കാലികമായി പൂർണമായും നിലയ്ക്കുകയോ ചെയ്‌തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

Last Updated : March 4, 2026 at 7:47 AM IST

ഇറാന്‍ ഇസ്രയേല്‍ സംഘര്‍ഷം

