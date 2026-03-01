LIVE: യുദ്ധക്കളമായി പശ്ചിമേഷ്യ; ഇറാന്‍ പരമോന്നത നേതാവ് ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടു

ETV Bharat / international

Khameni (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 1, 2026 at 7:20 AM IST

Updated : March 1, 2026 at 7:59 AM IST

റാന്‍- ഇസ്രയേല്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ ഇറാന്‍ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണവുമായി ഇറാന്‍. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് ഇറാനില്‍ ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇറാൻ നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണം. 86 കാരനായ ഖമേനി 1989 മുതൽ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായിരുന്നു.'ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെകുത്താന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന്' ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇറാന്‍ ജനതയ്‌ക്ക് മാത്രമല്ല അമേരിക്കയ്‌ക്കും ഇതിലൂടെ നീതി ലഭിച്ചെന്ന് ട്രംപ്. ഇന്‍റലിജന്‍സ്, അത്യാധുനിക ട്രാക്കിങ് സിസ്റ്റങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാന്‍ ഖമേനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഇറാനിയന്‍ ജനതയ്‌ക്ക് അവരുടെ രാജ്യം തിരിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അവസരമാണിതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഖമേനിക്ക് പുറമെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മകളും പേരക്കുട്ടിയും ഒപ്പം ഇറാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതേസമയം ഇറാനില്‍ വന്‍ നാശനഷ്‌ടങ്ങളുണ്ടായെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്.

7:57 AM, 1 Mar 2026 (IST)

സൗദിക്ക് പിന്തുണ

സൗദിയുടെ കിരീടാവകാശിയെ വിളിച്ച് യുഎസ്‌ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. സൗദിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

7:57 AM, 1 Mar 2026 (IST)

ആക്രമണം തുടരും

ഇറാനിൽ ബോംബാക്രമണം ഒരാഴ്‌ചയോ അതിൽ കൂടുതലോ തുടരുമെന്ന് ട്രംപ്. ഇറാന്‍റെ പരമോന്നത നേതാവ് അലി ഖമേനിയുടെ മരണം യുഎസും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തില്ലെന്നും യുഎസ്. എന്നാല്‍ കനത്ത ആക്രമണം തുടരുമെന്നും ലോകം മുഴുവന്‍ സമാധാനം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

7:47 AM, 1 Mar 2026 (IST)

ബുര്‍ജ് അല്‍ അറബില്‍ തീപിടിത്തം

ഇറാന്‍ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തില്‍ ബുര്‍ജ് അല്‍ അറബില്‍ തീപിടിത്തം

7:45 AM, 1 Mar 2026 (IST)

യുഎഇയിലേക്ക് 137 മിസൈലുകള്‍ അയച്ചു. ബഹ്‌റൈനിലും ഖത്തറിലും ആക്രമണം. ജനവാസ മേഖലകളില്‍ അടക്കം ആക്രണം തുടര്‍ന്ന് ഇറാന്‍. അബുദാബിയിലും ദുബായ്‌യിലും ആക്രമണം.

7:43 AM, 1 Mar 2026 (IST)

ഗള്‍ഫില്‍ ആക്രമണം

ഗള്‍ഫ് നാടുകളില്‍ ആക്രമണം തുടര്‍ന്ന് ഇറാന്‍.

7:28 AM, 1 Mar 2026 (IST)

40 ദിവസം ദുഃഖാചരണം

ഇറാന്‍ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് 40 ദിവസം ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

7:24 AM, 1 Mar 2026 (IST)

ഖമേനിയുടെ മകളും പേരക്കുട്ടിയും മരിച്ചു

ഇറാന്‍ ഇസ്രയേല്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന വാര്‍ത്തയുടെ സ്ഥീരികരണത്തിന് പിന്നാലെ ഖമേനിയുടെ മകളും പേരക്കുട്ടിയും കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും സ്ഥിരീകരണം. മാത്രമല്ല ഇറാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയെയും വധിച്ചെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

Last Updated : March 1, 2026 at 7:59 AM IST

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

