തുര്‍ക്കിയില്‍ നിന്ന് മടങ്ങവെ ജെറ്റ് തകർന്നുവീണു; ലിബിയൻ സൈനിക മേധാവിയടക്കം 7 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു അപകടം. ഔദ്യോഗിക സന്ധർശനം പൂർത്തിയാക്കി അങ്കാറയിൽ നിന്ന് മടങ്ങവെയാണ് ദുരന്തം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 24, 2025 at 9:12 AM IST

അങ്കാറ: സ്വാകാര്യ ജെറ്റ് തകർന്ന് വീണ് ലിബിയൻ സൈനിക മേധാവി ജനറൽ അലി അഹമ്മദ് അൽ-ഹദ്ദാദ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപകടത്തില്‍ അലി അഹമ്മദിനും നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മൂന്ന് ക്രൂ അംഗങ്ങൾക്കും ജീവൻ നഷ്‌ടമായതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 23) രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം.

ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി തുര്‍ക്കിയിലെ അങ്കാറയിൽ നിന്ന് മടങ്ങവെയായിരുന്നു അപകടം. പ്രതിനിധി സംഘം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ദാരുണമായ അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നും അദ്ദഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം ലിബിയക്ക് വലിയ നഷ്‌ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും ലിബിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി അബ്‌ദുല്‍-ഹമീദ് ദബെയ്ബ സാമൂഹ മാധ്യമമായ ഫേസ്‌ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

ലിബിയൻ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ അൽ-ഫിതൂരി ഗ്രൈബിൽ, സൈനിക നിർമാണ അതോറിറ്റിയെ നയിച്ച ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ മഹ്മൂദ് അൽ-ഖത്താവി, ചീഫ് ഓഫ് സ്‌റ്റാഫിൻ്റെ ഉപദേഷ്‌ടാവ് മുഹമ്മദ് അൽ-അസാവി ദിയാബ്, ചീഫ് ഓഫ് സ്‌റ്റാഫ് ഓഫീസിലെ സൈനിക ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മുഹമ്മദ് ഒമർ അഹമ്മദ് മഹ്ജൂബ് എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ച മറ്റ് നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

അപകടത്തിൽ മരിച്ച മൂന്ന് ക്രൂ അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അങ്കാറയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 70 കിലോമീറ്റർ മാറി ഹെയ്‌മാനയിലെ കെസിവാക്ക് ഗ്രാമത്തിന് സമീപമാണ് ബിസിനസ് ജെറ്റായ ഫാൽക്കൺ 50 ൻ്റെ അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് തുർക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെ രാത്രി 8.30 ന് പറന്നുയർന്ന വിമാനം 40 മിനിറ്റന് ശേഷം ആശയവിനിമയബന്ധം നഷ്‌ടപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് തുർക്കി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അലി യെർലികായ സമൂഹ മാധ്യമം വഴി അറിയിച്ചു. ആശയവിനിമയം നിലക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിമാനം ഹെയ്‌മാനക്ക് സമീപം അടിയന്തര ലാൻഡിങ്ങിന് സിഗ്‌നൽ നൽകിയതായും യെർലികായ പറഞ്ഞു.

വൈദ്യുത തകരാർ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിനെ അറിയിക്കുകയും അടിയന്തര ലാൻഡിങ്ങിനായി വിമാനം എസെൻബോഗയിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നുവെന്ന് തുർക്കി പ്രസിഡൻഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മേധാവി ബർഹാനെറ്റിൻ ഡുറാൻ വ്യക്തമാക്കി.

ലാൻഡിങ്ങിനായി വിമാനം താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ റഡാറിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായെന്നും പിന്നീട് ഹെയ്‌മാനയിൽ തകർന്ന് വീഴുകയുമായിരുന്നെന്ന് ബർഹാനെറ്റിൻ ഡുറാൻ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് അങ്കാറയിലെ വിമാനത്താവളം താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടി. നിരവധി വിമാനങ്ങൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വഴി തിരിച്ചുവിട്ടു.

അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നാല് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തുർക്കി നീതിന്യായ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി തുർക്കി അധികൃതരുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ലിബിയ ഒരു സംഘത്തെ അങ്കാറയിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് ഭരണകൂടം ഫേസ്‌ബുക്ക് വഴി അറിയിച്ചു.

പടിഞ്ഞാറൻ ലിബിയയിലെ ഉന്നത സൈനിക കമാൻഡറായിരുന്നു അൽ-ഹദ്ദാദ്. ലിബിയയിലെ സൈന്യത്തെ ഏകീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. തുർക്കി-ലിബിയ ഉഭയകക്ഷി സൈനിക സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഉന്നതതല പ്രതിരോധ ചർച്ചകളിൽ സംവദിക്കുന്നതിനാണ് അൽ-ഹദ്ദാദ് അടങ്ങുന്ന സംഘം തുർക്കിയിലെത്തിയത്.

