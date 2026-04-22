കുഞ്ഞിന് പാലൂട്ടാൻ പോലുമാകുന്നില്ല; ലെബനനിലെ ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഗർഭിണികളും അമ്മമാരും ദുരിതത്തിൽ
Published : April 22, 2026 at 2:15 PM IST
ബെയ്റൂത്: ഇസ്രയേൽ-ഹിസ്ബുല്ല യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് സ്വന്തം വീടും ഗ്രാമവും ഉപേക്ഷിച്ച് ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ലെബനനിലെ ഗർഭിണികളും അമ്മമാരും കടുത്ത ദുരിതത്തിൽ. 11 ആഴ്ച പ്രായമുള്ള തൻ്റെ മകൻ ഹുസൈന് പാലൂട്ടാൻ പോലും സ്വകാര്യതയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് മറിയം സെയ്ൻ എന്ന 26കാരി.
മാർച്ച് രണ്ടിന് രാജ്യം യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ തെക്കൻ ലെബനനിൽനിന്ന് ഭർത്താവിനും കുഞ്ഞിനും ബന്ധുക്കൾക്കുമൊപ്പം പലായനം ചെയ്തതാണ് ഇവർ. ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ വരവേൽക്കാൻ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ കാത്തിരുന്ന സമയത്താണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി യുദ്ധം എത്തിയതെന്നും മറിയം വേദനയോടെ ഓർക്കുന്നു.
തൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ വളരാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിലും മാസം തികയാറായ സമയത്ത് യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിലും കടുത്ത സങ്കടമുണ്ടെന്ന് ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവിൽ സ്വന്തം വീട് അവിടെയുണ്ടോ എന്ന് പോലും ഇവർക്കറിയില്ല. യുദ്ധത്തിൽ ലെബനനിൽ മാത്രം 2450 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 10 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ ഭവനരഹിതരാകുകയും ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ 10 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തലാണ് നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ബെയ്റൂതിന് സമീപമുള്ള ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാത്രം 1.40 ലക്ഷം പേരാണ് തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നത്. വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ, മറിയം താമസിക്കുന്ന ഒരിടത്തുമാത്രം 500 പേർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ അഞ്ച് പേർ ഗർഭിണികളാണ്.
ജനിക്കാൻ കാത്തുകിടക്കുന്നത് ആയിരങ്ങൾ
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനസംഖ്യ ഫണ്ടിൻ്റെ (യുഎൻഎഫ്പിഎ) പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 6.20 ലക്ഷം സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളുവാണ് രാജ്യത്ത് പലായനം ചെയ്തത്. ഇതിൽ 13,500 പേർ ഗർഭിണികളാണ്. ഇവരിൽ 1500 പേർ അടുത്ത 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസവിക്കേണ്ടവരുമാണ്. ഇവർക്കെല്ലാം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ കാര്യമായി പാടുപെടുകയാണ്.
കാരിത്താസ് ലെബനൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം ഇവിടുത്തെ ഗർഭിണികൾക്കും അമ്മമാർക്കും വൈദ്യസഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ തെരേസ നാസർ വ്യക്തമാക്കി. ഗർഭിണികൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കേണ്ട സ്കാനിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശോധനകൾ പലർക്കും മുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇവരുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം പോലെ മാനസിക ആരോഗ്യവും ഏറെ പ്രധാനമാണെന്നും മരുന്നുകളും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും പൂർണമായി ഉറപ്പാക്കാൻ നിലവിൽ കഴിയുന്നില്ലെന്നും ഡോക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ദുരിതമായി കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ജീവിതം
മധ്യ ബെയ്റൂതിലെ സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയ സുരക്ഷ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയുന്ന ഗാദ ഈസ എന്ന 36കാരി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രസവിക്കേണ്ട നിർണായക അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. ഭർത്താവിനും അഞ്ച് വയസുകാരി സിഹാമിനും നാല് വയസുകാരൻ അലിക്കുമൊപ്പമാണ് ഇവർ തെക്കൻ ലെബനനിൽനിന്ന് എത്തിയത്.
ഗർഭിണികൾക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമല്ല ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ളതെന്ന് ഗാദ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കൊപ്പം ശുചിമുറികളിലേക്ക് അടക്കം ഏറെ ദൂരം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭാര്യക്ക് നിലത്ത് കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ ഭർത്താവ് ചെറിയ കിടക്ക ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ നൽകുന്ന ചെറിയ സോക്സുകളും പുതപ്പുകളും പൗഡറുകളുമാണ് ഇവർ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിനായി ആകെ കരുതിവച്ചിരിക്കുന്നത്. 2600 പേർ താമസിക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ 20 ഗർഭിണികളാണുള്ളത്. ഇതിൽ രണ്ടുപേർ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് പ്രസവിച്ചത്. സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അവിടെവച്ച് പ്രസവം നടക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഗാദ ഈസ.
തെക്കൻ ലെബനനിലെ സിഡോണിലുള്ള സർവകലാശാലയിലൊരുക്കിയ കേന്ദ്രത്തിലാണ് മുഹമ്മദ്, മെഹ്ദി എന്നീ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുമായി ഗാദ ഫാദൽ എന്ന 36കാരി ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത്. എട്ട് മാസം ഗർഭിണിയായിരിക്കെ അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിൽനിന്ന് പലായനം ചെയ്തതാണ് ഗാദ. ഇവരുടെ വീട് ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ പൂർണമായും തകർന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി വീട്ടിൽ കരുതിവച്ചിരുന്നതെല്ലാം നശിച്ചുപോയെന്ന് ഗാദ ഫാദൽ വേദനയോടെ പറയുന്നു. സ്വന്തം വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി സമാധാനത്തോടെ കഴിയാനാണ് ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചതെന്നും ഇവർ സങ്കടത്തോടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
