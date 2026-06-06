ലെബനൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇറാൻ ഇടപെടേണ്ട; വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് ജോസഫ് ഔൻ
ലെബനൻ പൂർണമായും തങ്ങളുടെ രാജ്യമാണെന്നും അവിടെ പുറത്തുനിന്ന് ഇടപെടാൻ ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡിന് യാതൊരു അധികാരവുമില്ലെന്നും ജോസഫ് ഔൻ
Published : June 6, 2026 at 1:45 PM IST
ബെയ്റൂത്: ലെബനൻ്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടരുതെന്ന് ഇറാനോട് ലെബനൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോസഫ് ഔൻ. ഇസ്രയേലുമായുള്ള സായുധ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നയതന്ത്രപരമായ പരിഹാരം മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ളതെന്ന് ഹിസ്ബുല്ലയോടും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സിഎൻഎന്നിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
വിലപേശാൻ ലെബനനെ ഉപയോഗിക്കരുത്
ലെബനൻ പൂർണമായും തങ്ങളുടെ രാജ്യമാണെന്നും അവിടെ പുറത്തുനിന്ന് ഇടപെടാൻ ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡിന് യാതൊരു അധികാരവുമില്ലെന്നും ജോസഫ് ഔൻ തുറന്നടിച്ചു. അമേരിക്കയുമായുള്ള വിവിധ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിൽ വിലപേശാനുള്ള കേവലമൊരു ഉപകരണമായി ലെബനനെ ഇറാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായ ലെബനന് ഇത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, പശ്ചിമേഷ്യൻ വിഷയത്തിൽ തങ്ങളുടേതായ തീരുമാനങ്ങളുണ്ടെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ മറുപടിയുമായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി രംഗത്തെത്തി. ലെബനനെ ഒരു വിലപേശൽ ഉപകരണമായി കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇറാൻ നേരത്തെ തന്നെ അമേരിക്കയുമായി നിർണായക കരാറിൽ എത്തുമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ജോസഫ് ഔനിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ ലെബനൻ്റെ വിസ്തൃതിയുടെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗം ഇറാൻ കൈയടക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും, ജനസംഖ്യയുടെ നാലിലൊന്ന് ആളുകളെ കുടിയൊഴിപ്പിച്ചെന്നും തോന്നും. കൂടാതെ രാജ്യത്ത് ദിവസവും ബോംബാക്രമണം നടത്തുന്നതും ഇറാനാണെന്ന് ലോകം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. യഥാർഥ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാനാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നും അബ്ബാസ് അറാഖ്ചി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
സംഘർഷങ്ങളുടെ യഥാർഥ കാരണം
അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പ്രതികാരമായി മാർച്ച് രണ്ടിന് ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഹിസ്ബുല്ല റോക്കറ്റ് ആക്രമണം നടത്തിയതോടെയാണ് ലെബനൻ വലിയൊരു സായുധ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. ഇതിന് മറുപടിയായി അതിശക്തമായ ബോംബാക്രമണങ്ങളും വിപുലമായ കരയുദ്ധവുമാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ലെബനനിൽ നടത്തിയത്.
തുടർന്ന് വാഷിങ്ടണിൽ വച്ച് ലെബനൻ്റെയും ഇസ്രയേലിൻ്റെയും പ്രതിനിധികൾ ഒരു സുപ്രധാന വെടിനിർത്തൽ കരാറിന് രൂപം നൽകിയിരുന്നു. ഹിസ്ബുല്ല പൂർണമായും തങ്ങളുടെ സായുധ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ വെടിനിർത്തൽ സാധ്യമാകൂ എന്നാണ് ഈ പുതിയ കരാറിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നിർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ പരാമർശമില്ല.
ലെബനനിലെ പോരാട്ടവും ഗൾഫ് മേഖലയിലെ യുദ്ധവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ നിലപാട്. ലെബനനിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തെ നിരുപാധികം പിൻവലിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് സമാധാന ചർച്ചകൾ മാത്രമാണ് ഏക വഴിയെന്ന് ഹിസ്ബുല്ല മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ജോസഫ് ഔൻ വ്യക്തമാക്കി. നയതന്ത്ര ഇടപെടലിലൂടെ മാത്രമേ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. ലെബനനിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഹിസ്ബുല്ല തലവൻ നയിം ഖാസിമിൻ്റെ സ്വന്തം ആളുകളല്ല. മിക്കവാറും എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും നിരന്തര യുദ്ധം മടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു. അതേസമയം വാഷിങ്ടണിൽ തയ്യാറാക്കിയ വെടിനിർത്തൽ നിർദേശം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നയിം ഖാസിം തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഏപ്രിൽ 17ലെ വെടിനിർത്തൽ കരാറും ഇരുവിഭാഗവും പാലിച്ചിട്ടില്ല.
ലക്ഷ്യം നേടാൻ ഇസ്രയേലിനാകില്ല
രാജ്യം മുഴുവൻ തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഇസ്രയേലിന് അവരുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ലെബനൻ പ്രസിഡൻ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഫലസ്തീനിലെ ഗസയിൽ അവർ ഇത് പരീക്ഷിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഹമാസ് ഇപ്പോഴും അവിടെ മുൻപത്തേക്കാൾ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 1975 മുതൽ 1990 വരെ നീണ്ടുനിന്ന വലിയ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആയുധങ്ങൾ അടിയറവ് വയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരേയൊരു ലെബനീസ് സായുധ സംഘമാണ് ഹിസ്ബുല്ല. തെക്കൻ ലെബനനിലെ നിരന്തര ഇസ്രയേൽ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ പോരാടാനാണ് ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് സംഘത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം.
ഇസ്രയേലുമായുള്ള ദീർഘകാല സായുധ സംഘർഷാവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കാൻ രാജ്യത്തിന് മികച്ച അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹിസ്ബുല്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ പരിഹരിക്കേണ്ട ബാധ്യത ലെബനനുണ്ട്. ഇത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതലയുമാണ്. എന്നാൽ ഹിസ്ബുല്ല ആയുധം ഏന്തുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ഒറ്റ വ്യവസ്ഥയിലാണ് ഇത് പ്രായോഗികമായി സാധ്യമാകുക. ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അതിർത്തിയിൽനിന്ന് പിന്മാറുകയും സംഘർഷം അവസാനിക്കുകയും വേണം. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ ഭരണകൂടം രാഷ്ട്രീയ സന്നദ്ധത കാണിക്കണം. ലെബനൻ അതിന് സജ്ജമാണെന്നും സമാനമായ നിലപാട് ഇസ്രയേലിനുണ്ടോ എന്നും ജോസഫ് ഔൻ ചോദിച്ചു.
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